Wir öffnen den Kleiderschrank und freuen uns, ein frisch gewaschenes, wohlduftendes Kleidungsstück anzuziehen. Wenn das Gegenteil der Fall ist und die frische Wäsche mieft und müffelt, ist beim Reinigen in der Waschmaschine wohl etwas falsch gelaufen. Warum Wäsche nach dem Waschen miefen kann und wie du dieses Problem fortan verhinderst, haben wir für dich hier zusammengefasst.

Zuerst muss man verstehen, wie der unangenehme Geruch überhaupt entsteht.

Dafür gibt es hauptsächlich folgende Gründe:

Die einfachste Methode ist es natürlich, die Kleidung nochmal zu waschen, sollte sie müffeln. Mieft jedoch bereits dein ganzer Kleiderschrank, gibt es bessere und umweltschonendere Methoden als alles nochmal zu waschen.

Folgende Hausmittel und Tipps können gegen Mief im Schrank helfen:

Damit die Wäsche nach dem Waschen nicht müffelt, ist es ratsam, schon vorab richtig zu waschen. Ein wichtiger Punkt ist hierbei die Menge des beigegebenen Waschmittels. Auf jeder Packung steht die richtige Dosiermenge. Dabei musst du vor allem auf Wasserhärte, Verschmutzungsgrad der Wäsche sowie auf das Fassungsvermögen deiner Maschine achten. Große Maschinen benötigen grundsätzlich mehr Waschmittel. Nicht zu vergessen ist außerdem die Füllmenge deiner Maschine: Nachdem die Waschmaschine gefüllt ist, muss noch genügend freier Platz in der Trommel sein. Ist zu viel Wäsche in der Maschine, kann sie nicht richtig sauber werden. Zwischen Wäsche und Trommel sollten nach obenhin immer noch etwa zehn Zentimeter Luft sein, damit die Wäsche gut durchgeschleudert werden kann.

Ein regelmäßiger Spülgang mit Kochwäsche hilft, deine Maschine langfristig sauber, schimmel- und bakterienfrei zu halten. Falls du keine Kochwäsche hast, kannst du die Maschine auch mit der höchsten Gradzahl (meist 90 Grad) einfach leer laufen lassen. Das heiße Wasser sorgt dafür, dass sich Bakterien, Keime und damit ein modriger Geruch lösen. Ganz wichtig: Nach dem Waschen unbedingt die Türe sowie das Waschmittelfach offen lassen, damit die Maschine ordentlich trocknen kann.

Wenn die Wäsche nach all den Tricks aber immer noch stinkt, kann es daran liegen, dass die Waschmaschine dreckig ist. Höchste Zeit also für eine Reinigung: Sowohl Trommel, Waschpulverfach als auch Schläuche und Abflüsse sollten regelmäßig geleert und ausgewischt beziehungsweise -gespült werden - und vergiss nicht das Flusensieb und den Dichtungsring. Im Idealfall solltest du dieses Vorgehen alle drei Monate wiederholen.

Du hast keine Mittel zu Hause, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu lösen?

Kein Problem, mit diesen Hausmitteln wirst du den Dreck dennoch ganz einfach los:

Kleidung in der Waschmaschine waschen ist kein Problem. Bei Schuhen funktioniert das nur bedingt.

Mit diesen Hausmitteln schaffst du es trotzdem, dass auch deine Schuhe nicht mehr miefen:

