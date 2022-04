Müll richtig trennen : oftmals gar nicht so einfach

Restmüll, Biomüll, gelbe Tonne und Co.: das darf jeweils hinein

Deutschland gehört zu den EU-Ländern mit dem höchsten jährlichen Müllaufkommen. Sage und schreibe 632 Kilogramm Abfall fielen laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2020 pro Kopf in Deutschland an. Damit liegen die Deutschen deutlich über dem EU-Durchschnitt, der bei rund 505 Kilogramm liegt. Wir sind also Profis im Müll-Produzieren - und ebenso in der Müllentsorgung. Die erfolgt nämlich in Deutschland nach einem ausgeklügelten System. Ob Restmüll, Biomüll, Plastik oder Altglas: Alles, was wir wegwerfen, wird in verschiedene Kategorien einsortiert und diesen entsprechend entsorgt.

Müll richtig trennen: Jeder weiß, wie es geht - oder doch nicht?

Die meisten Menschen hierzulande wissen ungefähr, wie dieses System der Mülltrennung funktioniert. Trotzdem gibt es noch viel Verbesserungsbedarf im Land der "Mülltrennmeister". Denn gerade die Abfälle der Privathaushalte landen oftmals in der falschen Tonne. Besonders großer Problemfall: der gelbe Sack bzw. die gelbe Tonne. Rund 40 Prozent der Abfälle, die dort landen, gehören eigentlich in eine andere Mülltonne. Aber auch in die Restmülltonne wandern oftmals Dinge, die dort definitiv nicht hingehören.

Vermutlich kennen die meisten das auch aus ihrem eigenen Alltag: Man steht vor dem Mülleimer mit einem leeren oder kaputten Produkt in der Hand und fragt sich: "Wo muss das jetzt einsortiert werden?"

Müll richtig zu trennen, ist eben manchmal gar nicht so einfach - und trotzdem ist es wichtig.

Müll richtig trennen: Warum ist das notwendig?

Immer wieder hört man, dass Mülltrennung gar nicht sinnvoll sei. Doch diese Behauptung gehört eindeutig ins Reich der Mythen. Manche unserer Abfälle können recycelt, also wiederverwertet werden, andere nicht. Sie werden dann größtenteils verbrannt.

Damit wiederverwertbare Rohstoffe nicht verloren gehen, sondern aus ihnen neue Energie erzeugt werden kann, ist es wichtig, den Müll richtig zu trennen. So wird nämlich die Umwelt entlastet.

So funktioniert die Mülltrennung

In Deutschland werden folgende "Kategorien" bei der Mülltrennung unterschieden:

