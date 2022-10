Was ist Unisex-Kleidung?

Kleidung nur für Männer oder nur für Frauen? Gibt es nicht! Grundsätzlich kann natürlich jedes Kleidungsstück von jeder Person, ganz unabhängig von ihrem Geschlecht, getragen werden. Dennoch gibt es oft Schnitte, die eher auf den männlichen oder den weiblichen Körper ausgerichtet sind. Der Trend schwenkt jedoch um: Immer mehr Kleidung wird gleich als "Unisex" gelabelt. Was dahinter steckt und wie der Trend funktioniert, verraten wir dir.

Unisex-Kleidung: Das steckt dahinter

Die Debatten um die unzureichende, konventionelle Einteilung in männlich und weiblich und die um die genderneutrale Sprache sind hochaktuell. Das Thema ist auch längst in der Modeindustrie angekommen. Gefordert wird geschlechtsneutrale Kleidung, die die klassische einschränkende Ordnung in Mens- und Womenswear verschwinden lässt. Verfolgt wird dabei nicht nur das Ziel, Kleidung losgelöst von Kategorien zu verkaufen, sondern Kund*innen auch die Möglichkeit zu geben, Individualität auszudrücken.

Es ist gar nicht so einfach, beispielsweise Hosenanzüge zu kreieren, die gleichzeitig Männern und Frauen passen. Die Schnitte sind doch oft unterschiedlich, insbesondere bei der schmaleren Taille oder bei breiteren Schultern müssen Unterschiede angebracht werden. Viele Kollektionen setzen bei Unisex-Trend also mehr darauf, einen Look für alle zu kreieren; auch, wenn der Schnitt der sonst identischen Kleidungsstücke sich leicht unterscheidet.

Andere Marken setzten auf simple Kleidungsstücke in Einheitsgrößen, bei denen ein eher lockerer und nicht taillierter Schnitt gewählt wurde. Hier wird also nicht nur der gleiche Look, sondern tatsächlich dasselbe Kleidungsstück für Männer und Frauen angeboten. Es gibt zahlreiche Looks, die mit Unisex-Kleidung individuell und spannend wirken können.

Ideen für Unisex-Looks

Mit einem Anzug aus der Herren-Abteilung kann ein Oversized-Look kreiert werden. Bild: Pexels / Alycia Fung +1 Bild

Das weiße Hemd ist ein wahrer Unisex-Klassiker. Egal, ob im leichten Oversized-Look oder enger anliegend: Es kann sowohl schick als auch lässig gestylt werden. Für einen schickeren Look könntest du eine schmale Hose und einen Blazer dazu wählen, für den Freizeitlook eine weitere Hose und beispielsweise eine Jeansjacke.

Kapuzenpullis sind längst nicht mehr nur für Männer. Der gemütliche Pulli wärmt dich im Winter und kann sowohl etwas schicker mit enger Hose kombiniert werden, als auch einfach zum Entspannen mit einer Jogginghose.

Etwas ausgefallener ist für Frauen der Anzug aus der Herrenabteilung. Oftmals sitzt der Blazer bei weiblichen Körpern sehr locker an den Schultern. Doch gerade dies kann genutzt werden, um einen edlen und dennoch komfortablen Oversized-Look zu kreieren. Mit einem dezenten Make-up und einigen Accessoires wird der Look zu deinem ganz eigenen.

Fazit

Unisex-Kleidung stellt einen Modetrend dar, der die Einschränkung von Mens- und Womenswear aufheben will. Dabei kannst du den Look kreativ und individuell gestalten.

Bei Kleidung ist es grundsätzlich immer das wichtigste, dass es zu deiner Körpergröße, deiner Figur und deinem Geschmack passt. Es kann sich lohnen, den Trend einmal für dich selbst auszuprobieren.