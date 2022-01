Worum geht es in "Black Adam" ?

Im Juli startet der Disney-Blockbuster "Black Adam" in den deutschen Kinos. Die Handlung der Comic-Verfilmung dreht sich um den Sklaven Teth-Adam, der vor 5.000 Jahren im reichen Staat Kahndaq rebelliert und sich mit vom Zauberer Shazam verliehenen Superkräften gegen die Sklavenhalter auflehnt. Nachdem ihn der Magier jedoch eingesperrt hatte, kommt Adam erst 5.000 Jahre später wieder frei. In der Hauptrolle: Dwayne "The Rock" Johnson, muskelbepackter Ex-Wrestler und Hollywoodstar. Wie der "Berg von einem Mann" fit bleibt und sich auf die Dreharbeiten zu "Black Adam" kulinarisch vorbereitet hat, berichtet das Magazin "Men's Health".

Gesundes Frühstück: Das isst Dwayne Johnson

Der Hollywoodstar macht kein Geheimnis aus seiner Ernährung. In einem Instagram-Post hat er die Zutaten für sein eiweißhaltiges Frühstück verraten.

Flank Steak: Der Bauchlappen ist ein magerer Cut vom Rind. Das enthaltene Protein ist wichtig für den Muskelaufbau.

Brauner Reis: Die Reissorte gilt als die gesündeste. Sie wird nicht geschält und poliert. Dadurch bleiben Mineralstoffe und Spurenelemente enthalten.

Eiklar: Ernährungstechnisch sind Eier das "Gelbe vom Ei". Denn sie haben die höchste biologische Wertigkeit aller Lebensmittel. Diese gibt an, wie effektiv der Körper Protein aus einem Nahrungsmittel in körpereigenes Protein umwandeln kann. Um Kalorien und Fett zu sparen, kannst du auf den Dotter verzichten und tatsächlich nur "das Weiße vom Ei" essen. Eiklar ist auch als solches abgepackt erhältlich*. Solltest du die Eier selbst trennen und nichts wegwerfen wollen, kann das Eigelb zum Backen verwendet werden.

Blaubeeren: Die Beeren sind arm an Fruktose und Kalorien. Sekundäre Pflanzenstoffe schützen die Körperzellen vor schädlichen Sauerstoffverbindungen, den sogenannten Radikalen. Ballaststoffe sind gut für den Darm.

Reis-Smoothie statt Kaffee

Die meisten Menschen trinken morgens Kaffee, nicht so Dwayne Johnson.

Stattdessen nimmt er eine Art "Reis-Smoothie" zu sich: Gekochter, brauner Reis mit Wasser püriert. Wasser trinke Johnson übrigens nur noch sehr wenig vor den finalen Dreharbeiten, so das Magazin. Auch den Salzkonsum schränke der Schauspieler stark ein.

Damit will Johnson offenbar Wassereinlagerung verhindern, damit die Muskulatur noch mehr hervorgehoben wird.

Übrigens: Wenn du lieber klassischer frühstücken möchtest, gibt es ein paar Lebensmittel, die morgens noch nicht auf dem Tisch stehen sollten.