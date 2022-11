Mondzyklus kurz erklärt

Der Mond hat einen großen Einfluss auf das Element Wasser. Beispielsweise beeinflusst er den Gezeitenwechsel und bestimmt Ebbe und Flut. Da der Mensch zu mehr als der Hälfte aus Wasser besteht, scheint es nur logisch, dass wir die Wirkung des Mondes ebenfalls zu spüren bekommen. Kann man sich das Leben leichter machen, wenn man nach dem Mond geht?

Der Mondzyklus dauert im Schnitt 29,5 Tage. Dabei geht es um den immer währenden Kreislauf: Neumond, zunehmender Mond, Vollmond, abnehmender Mond, Neumond, etc.

Jede Mondphase birgt eine bestimmte Energie mit wertvollem Hintergrund, den du für dich nutzen kannst.

Neumond: Die optimale Voraussetzung für einen Neuanfang. Ob im Haushalt oder im Kopf. Wer an Neumond fastet, nutzt die maximale Entgiftungsbereitschaft des Körpers. Setze dir jetzt neue Visionen.

Die optimale Voraussetzung für einen Neuanfang. Ob im Haushalt oder im Kopf. Wer an Neumond fastet, nutzt die maximale Entgiftungsbereitschaft des Körpers. Setze dir jetzt neue Visionen. Zunehmender Mond: Hier liegt der Fokus auf Zunahme, Aufbauen und Kraft sammeln. Kalorienreiches Essen schlägt stärker an. Nutze diese Energie, um deine Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Hier liegt der Fokus auf Zunahme, Aufbauen und Kraft sammeln. Kalorienreiches Essen schlägt stärker an. Nutze diese Energie, um deine Vorhaben in die Tat umzusetzen. Vollmond: Fülle auf allen Ebenen. Die Emotionen können aufkochen und auch die Schmerzempfindlichkeit ist verstärkt. Darum sollten um den Vollmond herum keine OPs oder andere medizinische Eingriffe erfolgen.

Fülle auf allen Ebenen. Die Emotionen können aufkochen und auch die Schmerzempfindlichkeit ist verstärkt. Darum sollten um den Vollmond herum keine OPs oder andere medizinische Eingriffe erfolgen. Abnehmender Mond: Die hohe Energie klingt wieder etwas ab und die Spannungen lösen sich. Hier kannst du deine Kraft effizient einsetzen und bist unternehmungslustiger. Auch für alle Bereiche, die mit Abnehmen, Detox oder Entgiften zu tun haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt.

An diesen Tagen lohnt es sich besonders Haare zu schneiden

Für die Themen Ernährung, Schönheitspflege und Gesundheit, reicht die Mondphase leider nicht aus. Wenn du beispielsweise wissen willst, wann du am besten Haare schneiden sollst, musst du wissen, in welchem Tierkreiszeichen der Mond sich gerade befindet. Der Mond durchwandert ein Zeichen in zwei bis drei Tagen. Die Tierkreiszeichen (Sternzeichen) lassen sich in vier Elemente unterteilen: Feuer, Wasser, Erde, Luft.

Deine Haare werden am besten durch das Element Feuer unterstützt, also dann, wenn der Mond in einem Feuerzeichen steht. Im Tierkreiszeichen sind Löwe, Schütze und Widder die Feuerzeichen, die sich positiv auf deinen Haarschnitt auswirken. Vor allem an Löwe-Tagen und bestenfalls noch bei zunehmendem Mond. Diese Mondphase regt das Haarwachstum an und die Löwenmähne erscheint noch prachtvoller. Mithilfe eines Mondkalenders, hast du jeden Tag im Blick, in welchem Zeichen der Mond gerade steht.

Steht der Mond in einem Luft- oder Wasserzeichen, ist dies eher keine gute Kombination, um Haare zu schneiden. Auswirkungen: Die Haare fallen ungünstig und irgendwie sitzt nichts so wie es sein soll. Außerdem fliegen die Haare umher oder sind elektrisch geladen. Das heißt natürlich nicht, dass du deine Haare nur noch an zunehmendem Mond an Löwe-Tagen schneiden kannst.

An diesen Tagen solltest du Pflanzen gießen oder anzüchten

Der Mond beeinflusst nicht nur den Menschen, sondern auch Pflanzen und Tiere. Daher wirkt sich die Berücksichtigung des Mondes ebenfalls positiv auf das Wachstum deiner Pflanzen aus.

Da beim zunehmenden Mond jegliches Wachstum unterstützt wird, solltest du in dieser Mondphase Pflanzen aussäen oder einpflanzen, die über der Erde gedeihen sollen. Alle Pflanzen, die unter der Erde wachsen sollen, werden bei abnehmendem Mond ausgesät.

Geht es jedoch um das Gießen der Pflanzen, kommt es wieder auf die Mondstellung an. Steht der Mond in einem Wasserzeichen (Krebs, Skorpion, Fische), sind es die optimalen Bedingungen um zu gießen. Vermeide das Gießen an Lufttagen (Zwillinge, Waage, Wassermann). Hier kann es laut Monddeutungen leicht zur Vermehrung von Schädlingen kommen.

Mond und weiblicher Zyklus - wie hängt das zusammen?

Es ist kein Zufall, dass der Mondzyklus und der weibliche Menstruationszyklus im Durchschnitt beide 29,5 Tage dauern. Die Fruchtbarkeit und die Menstruation der Frau, richten sich nach den Mondphasen. So können Frauen die zyklischen Energien des Mondes auf den eigenen Zyklus übertragen und daraus profitieren. Ist eine Frau im Einklang mit der Natur, soll sie ihre Periode an Neumond und ihren Eisprung an Vollmond haben. Oder umgekehrt.

Von der Energie her stellt der Neumond die Menstruation dar. Alles "Unbrauchbare" wird ausgeschwemmt und ein neuer Zyklus beginnt. In dieser Zeit ist man eher zurückgezogen und in sich gekehrt. Der Vollmond spiegelt den Eisprung wider. Die Fruchtbarkeit ist hier am höchsten und soll die besten Bedingungen bieten, um schwanger zu werden.

Natürlich fällt nicht jeder Eisprung auf den Vollmond und die Periode auf den Neumond. Der weibliche Zyklus ändert sich im Laufe des Lebens mehrmals. Sollte der Eisprung aber tatsächlich auf den Vollmond fallen, soll die Fruchtbarkeit besonders hoch sein und deutet auf die Bereitschaft der Frau hin, ein Kind zu bekommen und Mutter zu werden.

Fazit

Jetzt hast du einen kleinen Einblick in den Mondzyklus und seine möglichen Auswirkungen gewonnen. Man kann nach dem Mond leben, doch selbstverständlich spielen bei allen genannten Beispielen auch noch andere Faktoren eine große Rolle. Deshalb solltest du nicht zu enttäuscht sein, wenn du dich nach dem Mond richtest, jedoch nicht das gewünschte Ergebnis zustande kommt.