Aufgrund des Berufes und einzelner Hobbys werden viele Menschen bereits als langweilig empfunden

Mit vermeintlich langweiligen Personen verbringen andere Menschen weniger gerne Zeit

Menschen mit diesen Kriterien haben eine höhere Anfälligkeit für psychische Probleme und Suchterkrankungen

Unsere Gesellschaft stempelt viele Menschen relativ schnell aufgrund einzelner Kriterien als langweilig ab. Doch wer gilt wirklich als langweilig?

Was wurde in der Studie untersucht?

Ein Team von britischen Forscher*innen hat sich auf die Suche nach der Langeweile gemacht. Dabei wurde nach Merkmalen geforscht, welche dazu führen, dass Menschen als langweilig empfunden werden. Dazu haben die Forschenden der Universität of Essex verschiedene Tests und Befragungen durchgeführt, an denen über 500 Menschen beteiligt waren.

Dabei konnte herausgefunden werden, welche Hobbys und Berufe von den meisten Menschen als langweilig empfunden werden. Kürzlich wurden die Ergebnisse in der psychologischen Fachzeitschrift "Personality and Social Psychology Bulletin" veröffentlicht.

In der Studie ging es jedoch vor allem um die Wahrnehmung von verschiedenen Jobs und Hobbys und nicht um bestimmte Charaktereigenschaften. Ob der Mensch hinter der Fassade wirklich langweilig ist, das ist natürlich immer individuell zu beurteilen.

Wer ist langweilig - laut der Studie?

Eine Person, die in der Buchhaltung tätig ist, gerne lange schläft und Fernsehen schaut, in einer Kleinstadt lebt sowie religiös ist, wird am langweiligsten wahrgenommen. Laut der Studie steht ein solcher Mensch als Sinnbild für einen stereotypischen Langweiler, beziehungsweise eine Langweilerin.

Insbesondere Berufe in der Datenanalyse, Steuern/Versicherungen oder im Reinigungs- und Bankenwesen werden besonders langweilig empfunden. Werden diese Jobs noch mit Freizeitbeschäftigungen, wie Schlafen, Religion, Fernsehen, Tiere beobachten oder Mathematik kombiniert, dann gilt man schnell als langweilig.

Zudem wirken vor allem Menschen als interessanter, die nicht auf dem Dorf oder in einer Kleinstadt leben. Langweilige Personen werden in der Folge seltener gemocht und häufiger gemieden, laut Studienleiter Dr. Wijnand Van Tilburg.

Wer ist hingegen interessant und warum?

Durch die Art und Weise das eigene Leben zu gestalten kann es also passieren, dass man von anderen Menschen als langweilig empfunden wird. Ohne, dass diese den Menschen dahinter wirklich kennen. Andere Menschen verbringen weniger Zeit mit diesen Personen und die Gespräche sind auch eher oberflächlich. Dann wird die Langeweile tatsächlich zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung.

Als besonders interessant werden dagegen diese Jobs wahrgenommen:

künstlerische oder darstellerische Berufe

Jobs im wissenschaftlichen Bereich

Berufe des Journalismus

Medizinische Berufe

die Tätigkeit als Lehrkraft.

Paradox ist dabei, dass die als langweilig wahrgenommen Berufe häufig sehr wichtig sind und diese Personen viel Macht innerhalb der Gesellschaft haben.