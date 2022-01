Laufräder helfen Kindern ihre Motorik zu schulen und stellen eine gute Vorbereitung fürs spätere Fahrradfahren dar. Allerdings sollte das Laufrad haltbar, passend und vor allem sicher sein. Bei der Überprüfung von Stiftung Warentest fallen allerdings sehr viele durch. Genaues Hinsehen ist also gefragt.

Mit zwei bis drei Jahren sind die Kinder in der Regel in der Lage ein Laufrad zu benutzen. Ausschlagend ist die individuelle motorische Entwicklung. Die Kinder sollten auf jeden Fall sicher stehen und laufen können. Sie lernen dann die Balance und ihr Gleichgewicht zu halten. Laufrad fahren schult die Koordinationsfähigkeit und die Kinder entwickeln ein Gefühl für Geschwindigkeit. Außerdem ist es eine gute Vorbereitung für das Fahrrad fahren.

Bevor du deinem Kind ein Laufrad kaufst, solltest du sichergehen, dass es passend und sicher ist. Lenker und Sattel sollten auf jeden Fall höhenverstellbar sein. Stiftung Warentest hat Laufräder getestet und festgestellt, dass viele mangelhaft sind.

Die Stiftung Warentest hat insgesamt 13 Laufräder getestet. Unabhängig von der Marke und dem Preis sind zehn Laufräder durchgefallen und zählen somit als "mangelhaft". Denn wichtig ist, dass Laufräder keine Verletzungsgefahren bergen, haltbar sind und möglichst wenig mit Schadstoffen belastet sind. Auch auf Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können, wurde bei dem Test geachtet.

Auffallend oft weisen Griffe, Sättel und/oder Reifen unter anderem krebserregende Stoffe auf. Das Laufrad "Micro Balance Bike Deluxe" (ca. 160 Euro) stellt aus diesem Grund das Schlusslicht bei dem Test dar.

Als "gut" deklariert wurden die Laufräder Puky LR Light* und das Early Rider Superply Bonsai 12*. Unter "befriedigend" fällt das Bandits & Angels Starter*.

Das Puky Laufrad (Testsieger) ist leicht, aus Aluminium und hat einen niedrigen Einstieg. Es lässt sich einfach montieren. Eine Besonderheit ist das Trittbrett, auf das die Kinder ihre Füße stellen können. Die niedrige Schadstoffbelastung ist bei diesem Laufrad ein Pluspunkt.

Das Early Rider Laufrad besteht aus Birkenholz und ist für etwas ältere Kinder ab ca. drei Jahren geeignet.

Das Bandits & Angels Laufrad schneidet mit "befriedigend" schlechter ab und ist nicht uneingeschränkt empfehlenswert. Es ist relativ klein, verfügt aber über ein Trittbrett. Die Montage ist im Vergleich zum Puky aufwändig. Außerdem weist es eine relativ hohe Schadstoffbelastung auf.

