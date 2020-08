Kühle Zimmer trotz Hitze: So lüften Sie richtig

Richtig lüften bei Hitze ist an heißen Sommertagen bitter nötig. Aktuell hat die Hitze Deutschland fest im Griff. Die Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke bringen die Menschen in Büros oder in ihren Wohnung ganz schön ins schwitzen. Die einen schwören dabei auf geschlossene und abgedunkelte Fenster, andere auf weit geöffnete Fenster und möglichst viel Durchzug. Die Meinungen gehen ganz schön auseinander, aber was ist denn nun richtig?

Wetterexperte Jörg Kachelmann hat dazu eine klare Meinung, die er bereits im letzten Jahr im Tagesanzeiger in einem Blogbeitrag mitteilte. Die gängige Meinung, dass Rollos am Tag geschlossen gehalten werden sollten, hält er für Quatsch. Er sagt, im Sommer sei Lüften umso wichtiger. Welche Mythen es sonst zum Thema Hitze gibt,finden Sie in diesem Artikel.

Luftfeuchtigkeit, Sauerstoffarmut und Windstille - Ab wann es gefährlich wird

Die Hitze "auszusperren" hält er nur für sinnvoll, wenn tagsüber niemand zu Hause ist. Gerade für alte Menschen ist das wenige Lüften an heißen Tagen gefährlich. Denn nicht die steigende Temperatur ist das Gefährliche, sondern die Luftfeuchtigkeit, Sauerstoffarmut und die Windstille

Wenn man also zu Hause ist, ist es, laut Kachelmann, wichtig den Schweiß und die Luftfeuchtigkeit abzutransportieren und für Durchzug zu sorgen. Dieser entstehe am besten, wenn die Fenster gegenüberliegen. Bei Fenstern in nur eine Richtung, bringt Lüften wenig. Da ist nur wenig Luftaustausch möglich. Sollte das Fenster zudem noch Richtung Süden zeigen wird es besonders problematisch.

Kachelmann plädiert zwar für das Dauerlüften, äußert aber auch die negativen Aspekte. Wenn die Sonne ungehindert am Mittag in den Raum scheint, heizt sich dieser noch mehr auf. Daher ist es wichtig, während des Lüftens eine Kombination aus geöffneten Fenstern und dem Abdunkeln zu nutzen.

Weitere hilfreiche Tipps wie sie gut durch die Hitzewelle kommen, finden Sie in diesem Artikel.

