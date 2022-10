Die Küchenrolle: Retter bei kleinen und größeren Malheurs und Allzweckmittel zum Reinigen jeglicher Oberflächen. Küchenpapier oder auch Küchenkrepp, ist in fast jedem Haushalt der unverzichtbare Helfer, um störende Flüssigkeiten, Fette und Überreste erfolgreich zu entfernen. Seine Eigenschaften - saugstark, relativ reißfest und immer schnell zur Hand - machen es zu einem Bestseller in Drogerien und Supermärkten.

Oft kommt das Küchenpapier aber zur Reinigung von Oberflächen zum Einsatz, für die es sich überhaupt nicht eignet und mehr Schaden als Nutzen bringt. In welchen Situationen man lieber nicht nach ihm greift und welche Alternativen es gibt, erfahrt ihr hier.

Empfindliche Oberflächen, Stoffe, verkrustete Essensreste - hier lieber keine Küchenrolle einsetzen

Viele haben sicherlich in folgenden Momenten schon einmal nach einem Stück Küchenpapier gegriffen: Der Bildschirm vom Laptop ist schmutzig, Staub lieg auf dem Fernseher oder die Brillengläser sind verschmiert. Klar erscheint das Tuch als "Lösungsnummer Eins", allerdings trügt sein weicher Schein und es kann bei seinem falschen Einsatz für unliebsame Kratzer sorgen. Der Grund hierfür sind die im Papier enthaltenen Holzfasern, die beispielsweise je nach der Beschaffenheit eines Displays sichtbare Kratzspuren hinterlassen können. Das Verbraucherportal Chip 365 empfiehlt solche Oberflächen lieber mit einem Mikrofasertuch zu reinigen. Dadurch werden sie sauberer und unschöne Kratzer bleiben aus.

Auch eignet sich Küchenpapier weniger dazu, lästige Flecken aus Stoffen zu entfernen. Passiert das Unglück und die Kaffeetasse landet samt Inhalt auf dem eigenen schönen Teppich, dann sollte man lieber dem Reflex widerstehen, zu versuchen den Fleck mithilfe von Küchenpapier herauszureiben. Durch die raue Oberfläche des Teppichs werden sich nur kleine Stücke aus dem Papier lösen und sich in den Teppichfasern verfangen. Am Ende ist der Arbeitsaufwand nur noch größer geworden, ihn sauber zu bekommen. Das Portal "Das Haus" empfiehlt in diesen Situationen das Küchenpapier nur zum Aufsaugen der verschütteten Flüssigkeit zu nehmen oder lieber direkt zu einem Geschirrtuch zu greifen.

Weitere No-Gos für den Griff zum Küchenpapier stellt das Säubern von scharfen Kanten und das Entfernen von verkrusteten Essensresten dar. Scharfe Kanten können das Papier leicht zerreißen und es hinterlässt dann nur noch mehr Schmutz. An getrocknete Essensreste braucht man sich erst gar nicht mit ihm zu versuchen, in der Regel sind sie nicht mit einem Stück Papier zu entfernen. In beiden Fällen hilft der gute alte Putzschwamm und Spülmittel weiter.

Alternativen zum herkömmlichen Küchenpapier sind vor allem umweltfreundlicher

Eine echte Alternative zum Gebrauch von Küchenpapier können weiche, fusselfreie Baumwolltücher sein. Sie haben gegenüber dem Papier einige Vorteile: Sie können gewaschen und wiederverwendet werden. Dadurch lässt sich Geld sparen und sie sind umweltschonend. Besonders der letzte Punkt sticht hervor. Wie Öko-Test bemängelt, lassen sich die meisten gehandelten Küchenkrepps nicht mehr recyceln. Grund hierfür sind Stoffe, die in die Herstellung der Papierrollen miteinfließen. Es ist auch Öko-Test, das auf eine Studie der TU Darmstadt hinweist, die besagt, dass aus altem Papier theoretisch über 25 Mal neues Papier hergestellt werden könnte.

Wer aber nicht auf die Verwendung von Küchenpapier verzichten möchte, sollte auf Produkte mit der Zertifizierung "Blauer Engel" oder "Aus Altpapier" zurückgreifen. Sie sind in ihrer Herstellung umweltfreundlicher und sind recycelbar. Chip365 nennt außerdem Küchenpapier aus Bambusfasern als nennenswerte Alternative zu herkömmlichen Produkten. Sie kosten zwar mehr, besitzen aber einen ökologischen Mehrwert. Bambus wächst schnell nach und wird er zur Herstellung von Küchenpapier verwendet, müssen dafür keine Bäume gefällt werden.