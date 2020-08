Der Sommer neigt sich dem Ende, die Außentemperaturen sinken. Jetzt ist die Zeit im Jahr, in der Spinnen vermehrt ihren Weg in unsere Häuser und Wohnungen finden. Um die bei vielen Menschen unliebsamen Gäste wieder loszuwerden, greifen viele zum Staubsauger. Dennoch hält sich der Mythos hartnäckig, die Tiere könnten die Prozedur überleben und wieder aus dem Staubsauger krabbeln.

Was an diesem Gerücht dran ist, erfahren Sie in unserem Video: