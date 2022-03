Das war der Fall

Etwas mehr als die Hälfte der 41 Millionen deutschen Haushalte nutzt eine Mietwohnung. Grundvoraussetzung für ein reibungsloses Mietverhältnis ist, dass die Miete pünktlich gezahlt wird. Deshalb musst du als Mieter unbedingt darauf achten: Wer mehr als eine Monatsmiete im Rückstand ist, kann fristlos gekündigt werden. Das entschied jetzt das höchste deutsche Gericht in Zivilsachen.

Von 704 Euro Bruttomiete war die Mieterin für einen Monat 135 Euro schuldig geblieben. Im nächsten Monat zahlte sie gar keine Miete. Zu einem späteren Zeitpunkt beglich sie den ausstehenden Betrag.

Trotzdem kündigte der Vermieter fristlos, wegen Mietrückstände. Es kam zu einem Gerichtsstreit. Das Amtsgericht (AG) Berlin-Tempelhof-Kreuzberg (AG, Urteil vom 30.8.2018, Az.: 16 C 161/18) gab der Räumungsklage des Vermieters statt und gewährte der Mieterin nur eine noch Frist zum Auszug. Die Beklagte sei zur Zeit der Kündigung für zwei aufeinander folgende Monate mit der Zahlung der geschuldeten Miete, den für einen Monat übersteigenden - und damit nicht unerheblichen - Teils der Miete in Verzug gewesen, so die Argumentation.

Das Landgericht (LG) Berlin (Urteil vom 8.1.2020, Az.: 66 S 181/18) gab dagegen der Mieterin recht, da der Gesamtbetrag des Rückstands von 839 Euro eine Monatsmiete (§ 569 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 BGB) zwar übersteige, jedoch für den ersten Monat (135 Euro) nur 19 Prozent der Miete betrage. Als nicht unerheblicher Rückstand nach § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a Alt. 2 BGB könne nur ein Mietanteil "etwa" in Höhe einer hälftigen Monatsmiete angesehen werden.

Wenn zwei Gerichte streiten, muss ein Drittes entscheiden. In diesem Fall der Bundesgerichtshof (BGH).

Dem VIII. Zivilsenat des BGH in Karlsruhe zufolge ist das Mietverhältnis der Parteien durch die außerordentliche fristlose Kündigung beendet worden, da die Mieterin für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug war (BGH, Urteil vom 8.12.2021, Az.: VIII ZR 32/20).

Aus Sicht der obersten Zivilrichter lag zu diesem Zeitpunkt ein wichtiger Kündigungsgrund vor (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a Alt. 2 BGB). Der rückständige Teil der Miete sei als nicht unerheblich anzusehen, da er die Miete für einen Monat übersteige.

Dem stehe nicht entgegen, dass der für Januar und Februar rückständige Teil zwar insgesamt die für einen Monat geschuldete Miete übersteige (§ 569 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 BGB), der für Januar entstandene Rückstand von 135 Euro gemessen an einer Monatsmiete von 704 Euro aber für sich allein gesehen als unerheblich zu werten sei.

Der Mietsenat betonte, dass der Mietrückstand dabei allein nach der Gesamthöhe der beiden rückständigen Teilbeträge zu bestimmen sei. Laut BGH war der Gesamtrückstand der Mieterin nicht mehr unerheblich, da er die für einen Monat geschuldete Miete übersteige. Eine darüberhinausgehende gesonderte Bewertung der Höhe der einzelnen monatlichen Rückstände im Verhältnis zu einer Monatsmiete sehe das Gesetz nicht vor.

Hierzu finden sich in vielen Mietverträgen Klauseln, die einen genauen Termin vorgeben. Zumeist ist dies der dritte Werktag (Montag bis Freitag) eines jeden Monats. Wird die Zahlung per entsprechenden Dauerauftrag geleistet, wird dieser Zeitpunkt meist problemlos eingehalten. Es sei denn, das Konto des Mieters weist keine ausreichende Deckung auf, so dass die Transaktion nicht ausgeführt wird oder aber der Bank unterläuft ein Fehler.

Zahlen Mieter zwei Monate hintereinander keine oder zu wenig Miete, hat der Vermieter das Recht zur fristlosen Kündigung. Dabei reicht es, wenn der fehlende Betrag insgesamt eine Monatsmiete überschreitet. Es komme nicht darauf an, wie hoch der Mietausfall in einem Monat ist, nicht jede einzelne Miete muss eine erhebliche Höhe haben. Die Gesamthöhe der beiden rückständigen Teilbeträge ist entscheidend.