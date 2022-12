Behauptung: Jeans gehören nicht in die Waschmaschine

Hautflora bei Nichtwaschen wird durch Langzeitexperiment untersucht

untersucht Gefrierschrank statt Waschmaschine als Alternative?

"Waschen Sie Ihre Jeans nicht!" oder „Tragen Sie die Hosen so lange wie möglich und waschen Sie sie dann im Meer!“ Laut einem Autor der Online-Publishing-Plattform Medium sind das die Tipps, die das französische Modelabel A.P.C. an seine Kund*innen weitergibt. Der Autor selbst habe einen Teilzeitjob in einem Laden der Marke gehabt und die Menschen dort beraten. Laut Merkur soll es bei A.P.C. auch eine strikte "No-Wash-Policy" im Mitarbeiterhandbuch geben. Auch der CEO der bekannten Levi's Jeans, Chip Bergh, hat 2014 bei einer Konferenz der US-amerikanischen Zeitschrift Fortune Magazine betont, dass Jeans eigentlich nicht in die Waschmaschine gehören. Die Hose, die er zu dem Event getragen hatte, hätte laut ihm noch nie eine Waschmaschine gesehen. Und das, obwohl er die Jeans zu dem Zeitpunkt bereits ein Jahr besessen hatte.

"Lassen Sie Ihre Jeans so lange wie möglich schmutzig werden"

Auch auf der Webseite des Unternehmens Levi Strauss & Co - dessen Gründer übrigens im oberfränkischen Buttenheim geboren wurde - wird vom Waschen einer Jeans abgeraten. "Die Denim-Experten zeigen, wie man seine Jeans am besten pflegt: Waschen Sie sie nicht! Der Planet wird es Ihnen danken." Levi Strauss & Co hat eigens eine Product Lifecycle Assessment Studie in Auftrag gegeben. Diese sollte die Umweltauswirkungen ihrer Produkte bewerten. Dabei war herausgekommen, dass die Pflegegewohnheiten der Verbraucher*innen für 23 Prozent des Wasserverbrauchs im Lebenszyklus einer Levi's Jeans verantwortlich seien. Das seien fast 870 Liter Wasser, die laut Levi's eingespart werden könnten, wenn "nicht sehr schmutzige Jeans" nicht gewaschen werden würden. Jeans müssten nur gewaschen werden, wenn sie wirklich dreckig sind. "Wenn meine Jeans wirklich gewaschen werden müssen, dann mache ich das auf die altmodische Weise: Ich wasche sie von Hand und hänge sie zum Trocknen auf", so Chip Bergh auf der Webseite des Unternehmens.

Auch in einem Beitrag auf der Plattform LinkedIn mit dem Titel "The Dirty Jeans Manifesto" macht Bergh vor allem auf das enorme Wasserspar-Potenzial aufmerksam, wenn man auf das Waschen der Jeans verzichtet. "Stellen Sie sich vor, welche globalen Auswirkungen wir erzielen könnten, wenn jeder Jeans-Träger die Häufigkeit, mit der seine Jeans in die Waschmaschine gibt, erheblich reduzieren würde. Nicht nur der Planet wird besser dran sein, sondern auch Ihre Jeans!" Denn nicht nur den Wasserverbrauch kann man durch den Verzicht auf den Waschgang verringern. Auch die Passform und die Farbe einer Jeans bleiben besser erhalten, je seltener sie gewaschen wird. Aber wie gesund ist das eigentlich für die Haut, wenn Jeanshosen nicht gewaschen werden?

Bernhard Redl von der Sektion für Molekularbiologie der Medizinischen Universität Innsbruck äußerte gegenüber dem Business Insider, dass es keinen Beweis dafür gebe, dass das Nichtwaschen eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würde. An der Universität im kanadischen Alberta wurde sogar ein Langzeitexperiment durchgeführt, wie CBC berichtet. Der Student Josh Le trug dafür 15 Monate lang dieselbe Jeans, ohne sie zu waschen.

Langzeitexperiment mit unerwartetem Ergebnis

Nach den 15 Monaten entnahm Le eine Bakterien-Probe von der Jeans. Anschließend steckte er das Kleidungsstück in die Waschmaschine. Dann trug er die Hose weitere zwei Wochen, bevor sie erneut getestet wurde. Die Ergebnisse überraschten sogar seine Professorin Rachel McQueen: "Sie waren ähnlich", sagte McQueen über die Bakterienzahl des frisch gewaschenen Paares im Vergleich zu den Werten vor dem Waschen. "Ich hatte erwartet, dass sie immer noch viel niedriger sein würden als nach 15 Monaten." Gegenüber der National Post versicherte McQueen: "Ich fand nur die normale Hautflora." Nichtwaschen von Jeans scheint also kein gesundheitliches Risiko mit sich zu bringen. Allerdings hatte Josh Le ein anderes Problem: Gegenüber CBC gab er zu, dass die Jeans nach ein paar Monaten angefangen hatte, unangenehm zu riechen. Dieses Problem habe er aber lösen können: "Ich habe sie dreifach verpackt und in den Gefrierschrank gelegt."

Diesem Tipp begegnet man häufiger auf der Suche nach Alternativen zum klassischen Waschen in der Waschmaschine. Allerdings ist das Einfrieren von Jeans eher nicht geeignet, um Bakterien loszuwerden.

Stephen Craig Cary, Experte für gefrorene Mikroben an der Universität von Delaware, erklärt gegenüber dem Smithsonianmag-Magazin, dass viele Bakterienarten die niedrige Temperatur problemlos überleben würden. "Ich würde vorschlagen, dass Sie entweder die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 121 Grad Celsius erhöhen oder die Jeans einfach waschen! Letzteres ist sicherlich die beste Alternative, um Energie zu sparen."

Jeans reinigen: Gefrier-Tipp wenig sinnvoll

Julie Segre vom National Human Genome Research Institute unterstützt die Waschempfehlung. Sie erläutert gegenüber Smithsonianmag, dass sich Bakterien von der abgestorbenen Haut und dem Schmutz an der Jeans ernähren würden. Daher sei das Ablösen davon eine gute Methode, um die mikrobielle Belastung der Jeans zu verringern.

Ihrer Meinung nach sei es wichtiger, den Schmutz und die abgestorbenen Hautpartikel zu entfernen, als irgendwelche Bakterien abzutöten. Auch Bernhard Redl sagt gegenüber dem Business Insider: "Tiefgefrieren tötet die meisten Bakterien nicht ab, sondern versetzt sie in einen Ruhezustand." Im Gefrierfach wächst der Bakterien-Bestand zwar nicht weiter, aber sobald man die Jeans wieder anzieht, bekommt er in der Wärme wieder einen Schub. "Die Jeans draußen an der Sonne zu lüften ist eine wirksamere Methode, schlechte Gerüchte und eine Menge der Bakterien loszuwerden."

