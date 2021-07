Impfpässe werden schnell abgenutzt und gehen kaputt

Es gibt Hüllen, die den Ausweis schützen können

Wir haben die besten Angebote herausgesucht uns zeigen, worauf man bei einem Kauf achten muss

Jeder kennt die alten, abgegriffenen und rissigen gelben Papierheftchen. In einer immer digitaler werdenden Welt scheint der alte Impfpass aus Papier doch etwas aus der Zeit gefallen. Dabei ist er seit dem Beginn der Impfungen im Zuge der Corona-Pandemie wichtiger denn je. Wer keinen digitalen "CovPass" hat, der muss sich im Handel, in der Gastronomie oder beim Friseur mit seinem gelben Heftchen ausweisen. Doch bei vielen ist der Impfpass schon etwas in die Jahre gekommen: Häufig sind die Seite zerfleddert und eingerissen und das Papier vergilbt. Wer sorgsam mit seinem Pass umgehen möchte, sollte ab sofort auf eine Schutzhülle zurückgreifen. Wir zeigen dir, worauf du beim Kauf einer Impfpass-Hülle achten solltest.

Impfpass-Hülle: Die richtigen Maße

Wichtig ist es zu wissen, dass sich Impfausweise je nach Ausstellungsdatum in ihrer Größe unterscheiden. Wer sich also eine Hülle zulegen möchte, sollte zunächst das Ausstellungsdatum der ersten Impfung überprüfen. Als alternativer Richtwert geht auch das eigene Geburtsdatum.

Impfausweise des WHO, die zwischen 1980 und 2015 ausgestellt wurden, sind 10,5 cm breit und 14,4 cm hoch

ausgestellt wurden, sind und Impfausweise, die nach 2015 ausgestellt wurden, sind 9,3 cm breit und 13 cm hoch

ausgestellt wurden, sind und 2005 gab es eine Anpassung des „International Certificate of Vaccination“. Kurzzeitig waren daher Impfausweise im Umlauf, die 10,1 Zentimeter (Höhe) und 13,3 cm (Breite) groß waren.

Wer seinen Impfausweis für eine Corona-Impfung neu beantragt hat, der hat in der Regel einen Pass mit den Maßen von 9,3 cm Breite und 13 cm Höhe. Die Größe der Impfpässe ist grundsätzlich nicht genormt. Es kann also zu Abweichungen von wenigen Millimetern kommen.

Impfausweis: Darauf musst du beim Kauf einer Hülle achten

Die Preisspanne für Ausweishüllen variiert je nach Hersteller zwischen drei bis 15 Euro. Je mehr Menschen ihre zweite Impfung erhalten haben, desto größer wird die Nachfrage nach Hüllen. Ob Hersteller auf den großen Ansturm vorbereitet sind, ist unklar. Bei Amazon betragen die Wartezeiten schon jetzt bis zu 14 Tage.

Du solltest also am besten jetzt schon zuschlagen, wenn du später nicht auf deine Impfhülle warten möchtest. Eine besonders zuverlässige Hülle ist der Plastikschutz von "AMATHINGS".

Die fünf Hüllen wurden bei mehr als 1100 Bewertungen mit 4,5 Sternen ausgezeichnet und sind als "Amazon's Choice" gelistet. Der Hersteller verspricht ein flexibles und elastisches Schutzcase, welches einfach den Impfpass oder den Reisepass angebracht werden kann. Das Etui schützt vor Abnutzung, Wasser, Staub und Fett. Es ist reißfest und hält auch starkem Schmutz stand. Das Set kostet nur 6,99 Euro und enthält fünf Hüllen.

Mit einer Hülle gehst du sicher, dass dein Impfpass auch ohne größere Schäden den nächsten Besuch im Biergarten, der Kneipe oder Friseur überlebt.