Servieren von Getränken im Restaurant

im Restaurant Die Mineral- und Tafelwasserverordnung (MTVO)

(MTVO) Das steckt dahinter

Quell- und Tafelwasser unterliegen der Trinkwasserverordnung und Heilwasser dem Arzneimittelgesetz. Natürliches Mineralwasser unterliegt der Mineral- und Tafelwasserverordnung (MTVO). Dadurch ergeben sich Richtlinien für das Servieren von Mineralwasser in Restaurants und Cafés.

Die Mineral- und Tafelwasserverordnung (MTVO)

Wenn du im Restaurant oder einem Café ein Getränk bestellst, dann erhältst du dieses in der Regel in einem Glas.

Auch Tafelwasser kann im Glas bzw. in der Karaffe serviert werden - im Gegensatz zu Mineralwasser, das besonderen Bestimmungen unterliegt und das nur in ungeöffneten Flaschen gebracht und erst am Tisch serviert werden darf. Der Grund hierfür liegt in den Bestimmungen, denen Mineralwasser unterliegt. Das sind höchste Qualitätsansprüche, die in der Mineral- und Tafelwasserverordnung (MTVO) geregelt sind:

Es hat seinen Ursprung in unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen und wird aus einer oder mehreren natürlichen oder künstlich erschlossenen Quellen gewonnen.

Es ist von ursprünglicher Reinheit und gekennzeichnet durch seinen Gehalt an Mineralien, Spurenelementen oder sonstigen Bestandteilen und gegebenenfalls durch bestimmte, insbesondere ernährungsphysiologische Wirkungen.

Seine Zusammensetzung, seine Temperatur und seine übrigen wesentlichen Merkmale bleiben im Rahmen natürlicher Schwankungen konstant; durch Schwankungen in der Schüttung werden sie nicht verändert.

Wenn dir das Mineralwasser also in der verschlossenen Flasche an den Tisch gebracht und erst dort geöffnet wird, soll dir dadurch versichert werden, dass es sich um eben dieses Qualitätswasser - und beispielsweise kein Tafelwasser - handelt. So kannst du dir sicher sein, dass dir unverfälschtes Mineralwasser serviert wird.

Lesetipp: Was ist besser - Leitungs- oder Mineralwasser?