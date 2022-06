Tipps bei Hitze : Temperaturen über 30 Grad können gefährlich werden

: Temperaturen über können gefährlich werden Gefahr für Senior*innen, Kinder, Schwangere, chronisch Kranke und schwer Arbeitende

Risikogruppen: Diese 8 Tipps solltest du beherzigen

Wenn der Sommer in Deutschland kommt, dann oft mit voller Wucht. So melden Wetterexperten auch für die kommenden Tage extreme Hitze mit Temperaturen über 30 Grad. Gerade für ältere Menschen und andere Risikogruppen wie Schwangere, Kleinkinder oder chronisch kranke Menschen kann das gefährlich werden. Das Landratsamt Würzburg hat deshalb in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst in einer Pressemeldung Ratschläge herausgegeben. Hier findest du 8 Tipps, die dir helfen, bei extremer Hitze einen kühlen Kopf zu bewahren.

Verhalten bei Hitze: Diese Tipps helfen an heißen Sommertagen

Ältere und kranke Menschen haben oft besonders mit Hitze zu kämpfen. Das hat zum einen physiologische Gründe, aber auch Medikamente können eine Rolle spielen. Aber auch Kleinkinder oder Menschen, die schwer in der Hitze arbeiten, sind bei Temperaturen über 30 Grad potenziell gefährdet. Hier findest du 8 Tipps, mit denen du dich vor der Hitze schützen kannst.

1. Genügend Trinken

Du solltest unbedingt darauf achten, an heißen Tagen mehr zu trinken, als sonst. Vor allem ältere Menschen neigen dazu, zu wenig Flüssigkeit zu sich zu nehmen, da sie weniger Durst empfinden. Die Getränke sollten dabei nicht zu kalt sein. Gute Durstlöscher sind Mineralwasser, Saftschorlen oder Kräutertees. Auf Alkohol oder koffeinhaltige Getränke solltest du komplett verzichten: Sie belasten dein Herz-Kreislauf-System nur zusätzlich.

2. Leichte Mahlzeiten

Bei krassen Temperaturen empfinden die meisten Menschen weniger Appetit - und das ist auch gut so. Du solltest an Hitze-Tagen unbedingt auf leichte Kost setzen. An heißen Tagen sind Obst, Gemüse oder leicht verdauliche Speisen ratsam. Salzhaltige Lebensmittel, wie Brühe oder Salzstangen liefern dem Körper Mineralien, die er durchs Schwitzen verliert und sind deshalb ebenfalls gut für Sommertage geeignet.

3. Haut abkühlen

Du solltest dich an heißen Tagen auch von außen kühlen. Aber Vorsicht: Eiskalte Bäder oder Duschen solltest du eher meiden. Dein Körper wird im Anschluss deine Temperatur wieder regulieren wollen und dir wird unnötig heiß. Lauwarme Duschen oder Fußbäder kühlen ab. Auch feuchte Tücher auf Gesicht, Nacken oder Armen können guttun.

4. Luftige Kleidung

Du solltest dich auf jeden Fall dem Wetter entsprechend kleiden. Trotzdem ist es wichtig, auch an die UV-Strahlung zu denken. Leichte, lange Kleidung, Sonnenbrille und Kopfbedeckung helfen dir dabei. Leichte Nacht- und Bettwäsche machen warme Sommernächte erträglicher.

5. Lüften und Räume kühlen

Lüften ist wichtig, aber im Sommer ist die Tageszeit entscheidend. Damit sich die Wohnung nicht aufheizt, sollte nur morgens oder abends gelüftet werden. Jalousien, Rollläden oder Markisen bleiben tagsüber am besten geschlossen.

6. Direkte Sonnenbäder meiden

Frische Luft tut gut, aber gerade an extrem heißen Tagen solltest du die direkte Sonne eher meiden. Sport und andere Aktivitäten solltest du entweder ganz bleiben lassen oder auf den frühen Morgen oder späten Abend legen. en im Freien allenfalls in die Morgen- oder Abendstunden gelegt werden. Kinder im Kinderwagen oder pflegebedürftige Personen im Rollstuhl sollten im Schatten stehen. Und auch hier gilt: Denk an den UV-Schutz.

7. Hilfe in Anspruch nehmen

Vor allem ältere und kranke Menschen sollten an heißen Tagen Hilfe von Verwandten und Freund*innen in Anspruch nehmen. Bei Notfällen solltest du dich nicht davor scheuen, die 112 zu wählen und den Notdienst zu verständigen.

8. Ärztlichen Rat suchen

Dein Arzt oder deine Ärztin beraten dich bei Vorerkrankungen, die bei Hitze gefährlich werden können. Bist du dir unsicher, ob die direkte Sonne für dich schädlich sein kann? Dann frag um Rat. Vor allem bei Erkrankungen wie Übergewicht oder Herzschwäche solltest du dich beraten lassen. Niemals solltest du eigenmächtig deine Medikamente absetzen oder anders dosieren, als verordnet.

Das könnte dich auch interessieren: Viel Lust auf Sex, Pickel im Gesicht und mehr: 8 bekannte Hitze-Mythen im Faktencheck.