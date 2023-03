Bücher können uns in andere Welten entführen und liefern dabei gute Unterhaltung - schön angeordnet können sie jedoch auch als geschmackvolle Dekoration für das Wohn- oder Schlafzimmer dienen. Gerade auf Social Media ist es mittlerweile Trend geworden, seine Bücher im Regal auf besondere Weise zu präsentieren.

inFranken.de zeigt acht Wege, wie man die Wälzer im Regal sortieren kann.

#1 Nach Farbe sortieren

Ob von Hell nach Dunkel oder in Regenbogenfarben sortiert: Je unterschiedlicher die Bücher, desto einzigartiger sieht es aus, wenn man seine Bücher im Regal nach Farbe sortiert. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Je mehr Bücher man hat, desto beeindruckender wirkt die Sammlung. Für den Regenbogen-Look eignen sich vor allem knallige, einfarbige Buchcover, mit bemusterten Büchern kann man jedoch interessante Akzente setzen. Auch Bücher in Pastellfarben liefern ein harmonisches Bild.

#2 Nach dem Titel oder dem Autor sortieren

Hat sich erstmal eine Menge von Bänden angehäuft, kann man die Bücher auch nach dem Alphabet sortieren, um später den Überblick zu behalten und das gesuchte Buch im Handumdrehen zu finden. Hier kann man entweder nach dem Titel des Buches oder nach dem Autorennamen gehen. Lange nach einem Buch suchen, ist mit dieser Methode passé.

#3 Nach Größe sortieren

Leseratten kennen das Problem: Im Regal schaut es nicht gerade ästhetisch aus, wenn ein sehr großes Buch direkt neben einem Kleinen steht. Ordnet man die Wälzer nach der Größe, schafft man ein harmonisches Bild im Regal. Auch kann man auf das Verhältnis zwischen dicken Wälzern und Büchern mit wenigen Seiten achten. So lockert sich das Gesamtbild auf, wenn man zwischen mehrere dicke Schinken ein paar dünne Taschenbücher steckt.

#4 Nach Genre sortieren

In der Bibliothek ist es Standard: Bücher werden nach Genre sortiert präsentiert. Je nachdem, auf welches Thema man gerade Lust hat, wird man so schnell fündig. Allerdings gibt es auch Bücher, die sich nicht so einfach in ein Genre einordnen lassen oder sich zwischen zwei Themen bewegen. Hier gilt es, Kompromisse zu finden.

#5 Nach gelesen und ungelesen sortieren

Weil oft etwas dazwischen kommt, wenn man mit einem neuen Buch beginnen will: Falls man auch zu der Sorte von Lesern gehört, die Bücher kaufen, diese aber nicht gleich lesen, sondern sie erst einmal ins Regal stellen: einfach ein Regal für die ungelesenen Bücher freilassen. So werden die neuen Bücher bestimmt nicht vergessen.

#6 Nach Verlag sortieren

Bücher des gleichen Verlages haben häufig ein ähnliches Cover und auch der Buchrücken ist nach einem bestimmten Layout gestaltet. Stellt man sie nebeneinander auf, sieht es im Regal gleich viel ausgewogener aus. Allerdings kann so schnell ein langweiliges Bild entstehen: Mit Buchtrennern und passender Deko kann das Aussehen des Regals jedoch noch abgerundet werden.

#7 Nach Land oder Sprache sortieren

Für Leser, die ihre Bücher gerne in der Originalsprache lesen und sich deshalb Exemplare mehrerer Sprachen im Regal tummeln, empfiehlt es sich beispielsweise, jeder Sprache einen eigenen Platz zuzuweisen. Bücher, die im Urlaub gekauft wurden, können auch nach dem Land geordnet werden. Oder man reserviert ein eigenes Fach für diese Souvenir-Stücke.

#8 Unsortiert lassen

Der letzte Weg ist wohl die simpelste Methode: Bücher einfach gar nicht sortieren, sondern sie nach Lust, Laune und Kaufdatum einfach ins Regal stellen. Das kann zwar chaotisch aussehen, spart aber eine Menge Zeit.