Heizdecke gegen Kälte und Frieren: Mit diesem Tipp sparst du bares Geld

diese Vorteile hat eine Heizdecke - für Gesundheit und Geldbeutel

hat eine Heizdecke - für Gesundheit und Geldbeutel darauf solltest du beim Kauf achten



unsere Empfehlungen: das sind die besten Heizdecken bei Amazon

Der Winter hält langsam Einzug und wer jetzt nicht die Heizung anmacht, friert. Da die Energie- und Rohstoffpreise aktuell nach wie vor sehr hoch sind, gibt es viele Menschen, die die Heizung entweder ganz auslassen oder nur auf Sparflamme heizen. Wir haben allerdings einen Tipp, wie du es trotzdem kuschelig warm hast: indem du dir eine Heizdecke zulegst. Die hat einige Vorteile, z.B. einen vergleichsweise nur geringen Energieverbrauch. Wir verraten dir, worauf du beim Kauf achten solltest und welche Modelle empfehlenswert sind.

Wohlig warm mit einer Heizdecke: Diese Vorteile gibt es

Im Vergleich zu vielen anderen Heiz-Möglichkeiten, beispielsweise der herkömmlichen Gas- oder Öl-Heizung, eines Ölradiators oder eines Heizlüfters, ist der Stromverbrauch einer Heizdecke sehr gering - was somit einer der größten Vorteile einer Heizdecke ist.

Strom-Report.de hat den Verbrauch einer Heizdecke mit dem eines Heizlüfters verglichen und kommt zu massiven Unterschieden, was den Verbrauch wie auch die Stromkosten anbelangt. Der Verbrauch einer Heizdecke ist um ein vielfaches geringer als das eines Heizlüfters, der noch dazu nicht im Ansatz die gefühlte Wärme entwickelt, die eine Heizdecke erzeugt, die sich direkt am Körper befindet.

Ebenfalls empfehlenswert sind Heizdecken für Menschen mit Muskel- oder Gelenkschmerzen: Die Thermotherapie - in diesem Fall die Therapie durch Wärme - wird schon seit Jahrhunderten angewendet und fördert die Durchblutung sowie den Stoffwechsel. So können außerdem Schmerzen gelindert werden, indem beispielsweise die Muskeln entspannt werden. Wärme im Sinne einer Therapie wird in erster Linie bei einer Schmerzproblematik der Bewegungsorgane angewendet, zum Beispiel bei Arthrose oder Morbus Bechterew. Auch bei Verspannungen wird Wärme zur Linderung angewendet. In einigen Fällen sollte jedoch auf die Anwendung von Wärme als Therapie verzichtet werden: Bei entzündlichen Erkrankungen, einem stark geschwächten Herzen bzw. Herzrhythmusstörungen, starkem unbehandelten Bluthochdruck sowie einer schweren Überfunktion der Schilddrüse oder einem Tumorleiden sollte davon abgesehen werden,

Darauf solltest du beim Kauf einer Heizdecke achten

Der TÜV Süd gibt einige hilfreiche Tipps, worauf bei dem Kauf einer Heizdecke zu achten ist. Als allererstes solltest du dich immer versichern, ob die Heizdecke über ein CE-Kennzeichen sowie das freiwillige GS-Kennzeichen ("Geprüfte Sicherheit") und das blaue TÜV Süd-Oktagon verfügt. Diese geben dir Auskunft darüber, dass das Produkt im Labor vom TÜV Süd auf Herz und Nieren geprüft wurde.

Des Weiteren solltest du unbedingt darauf achten, dass die Heizdecke über eine Abschaltautomatik verfügt. Denn so kann verhindert werden, dass die Decke überhitzt und du gegebenenfalls in Lebensgefahr gerätst. Ein Timer und eine Temperaturwahl sollten ebenfalls vorhanden sein. Auch die Waschbarkeit des Stoffes kann bei der Wahl der Heizdecke eine Rolle spielen. Diesbezüglich gibt es einige Heizdecken, bei denen sich das Netzteil abnehmen lässt und die so unproblematisch in der Waschmaschine gewaschen werden können.

Ein Vorteil ist zudem eine Schnell- und Turboheizung, durch die die Heizdecke zügig die gewünschte Temperatur erreicht. Außerdem solltest du dir überlegen, ob für dich eher eine Akku-Heizdecke infrage kommt oder eher eine Heizdecke, die mit einem Netzkabel funktioniert. Beim Betrieb der Heizdecke ist es immer wichtig, dass die Decke nur unter Beobachtung angeschaltet wird und dass sie flach ausgebreitet wird, damit keine Heizdrähte übereinander liegen und womöglich überhitzen. Flüssigkeiten sollten ebenfalls nicht über die Heizdecke geschüttet werden - dadurch kann es zu einem Kurzschluss oder zu einem Stromschlag kommen.

Unsere Amazon-Empfehlungen: Das sind die besten Heizdecken

Beim Online-Händler Amazon* findest du eine große Vielzahl an Heizdecken - um ein wenig Ordnung hineinzubringen, haben wir für dich die fünf besten und beliebtesten Heizdecken herausgesucht.

1. Bestseller: Die Heizdecke von Bedsure

Bestseller Nr. 1 bei Amazon ist die Heizdecke von Bedsure*, die inklusive Abschaltautomatik und sechs Wärmestufen kommt. In Heizstufe 6 erreicht die Decke bis zu 45 °C, in geringeren Heizstufen bis zu 35 °C. Über den LED-Controller lassen sich die Heizstufen unkompliziert einstellen. Die Heizdecke verfügt über diverse relevante Prüfsiegel und orientiert sich an hohen Qualitäts-Standards.

2. Heizdecke von Mia & Coco: Stylisch und waschbar

Die stylische Heizdecke von Mia & Coco* verfügt ebenfalls über eine Abschaltautomatik und zudem über zehn Heizstufen (Temperaturen: 25 bis 53 °C). Des Weiteren ist die Decke waschbar und kann eine nonstop Betriebsdauer von neun Stunden erreichen. Die Heizdecke ist "Amazon's Tipp" und wurde bereits von über 2.000 Kund*innen gekauft.

3. Kuschelheizdecke von Medisana

Die Kuschelheizdecke von Medisana* zählt ebenfalls zu den besten und beliebtesten Heizdecken bei Amazon. Sie verfügt unter anderem über eine "Turbo-Heat"-Funktion mit 120 Watt, wodurch sie sich extrem schnell erwärmt. Die Kuschelheizdecke ist im XL-Format von 180x130 cm ausreichend groß, um sich komplett mit der Decke zu umhüllen. Die Decke verfügt zudem über vier Temperaturstufen und eine Automatik, die die Decke nach 180 Minuten abschaltet.

4. Flanell-Heizdecke von TLGREEN

Ebenfalls sehr kuschelig und bequem ist die Flanell-Heizdecke von TLGREEN*. Sie besteht, neben dem Flanell-Anteil, aus Lammwollgewebe und ist dadurch besonders hautfreundlich und atmungsaktiv. Bei der Decke handelt es sich um eine XL-Heizdecke (Maße: 180x130 cm), die sowohl im Winter als Heizdecke als auch im Sommer als normale Decke genutzt werden kann. Das Netzteil lässt sich abnehmen und die Heizdecke so bei 30 °C in der Waschmaschine waschen.

5. Plüsch-Heizdecke von Kesser

Die Plüsch-Heizdecke von Kesser* eignet sich mit XXL-Maßen von 180x200 cm auch für zwei Personen. Sie verfügt über neun Heizstufen, ist leistungsstark und TÜV-geprüft. Eine Abschaltautomatik ist ebenfalls vorhanden, wodurch eine hohe Sicherheit gewährt wird. Auch diese Heizdecke ist waschbar (bei 40 °C), indem das Netzteil einfach abgemacht wird. Wer Heizdecken mit Akku, also ohne Netzteil, sucht, wird ebenfalls bei Amazon fündig.*

Fazit: Nicht mehr frieren mit einer Heizdecke - und Geld sparen

Heizen ist aktuell nach wie vor sehr teuer - frieren muss dennoch keiner, denn mit einer Heizdecke kannst du dich kostengünstig aufwärmen. Das hat eine Menge Vorteile für deine Gesundheit, da Wärme wohltuend auf den Körper wirken kann. Da der Betrieb einer Heizdecke sehr viel günstiger ist, als permanent die Heizung laufen zu haben, kannst du so außerdem Geld sparen.

Wenn du ein paar Tipps beim Kauf einer Heizdecke befolgst, kannst du dich schon bald in ein hochwertiges Produkt hüllen - unter anderem solltest du auf die Prüfsiegel achten. Bei Amazon gibt es eine große Auswahl an Heizdecken, von denen die Kund*innen überzeugt sind.

