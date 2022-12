An der Tankstelle darf ein Handy nicht benutzt werden. Das zeigen Verbotsschilder an Tankstellen, direkt neben dem Verbot von offenem Feuer und brennenden Zigaretten.

Doch warum ist das so? Warum sind Handys dort ebenso verboten? Das hat Gründe, auch wenn sie nicht mehr so offensichtlich sind und nicht mit einigen verbreiteten Mythen zusammenhängen.

Warum sind Handys gefährlich beim Tanken?

Es gibt manche Mythen, die behaupten, dass Funkwellen oder Strahlung oder dergleichen einen Brand verursachen könnten. Das ist jedoch Unfug und nicht der Grund, warum man an der Tankstelle keine Handys benutzen darf. Dass Smartphones und alle anderen Handys in der Tasche oder noch besser im Auto bleiben sollten, ist einem ganz simplen Grund geschuldet.

Wenn ein Mobiltelefon zu Boden fällt, besteht die Gefahr, dass Funken entstehen. Diese könnten Benzindämpfe entzünden, die von kleinen Benzinlachen und selbst winzigen Tropfmengen Benzin aufsteigen und sich verteilen können. Es gibt zwar, wie ADAC und TÜV bestätigen, keine bekannten Fälle von Bränden an Tankstellen, die auf herabgefallene Handys zurückgehen. Doch an vielen Tankstellen hält sich das Verbot, einfach, weil die Gefahr theoretisch besteht. Dabei ist wichtig zu betonen, dass dieses Verbot nicht auf ein Gesetz oder eine Verordnung zurückgeht, sondern von Betreibern und Ölkonzernen initiiert wurden.

Wie der ADAC erklärt, ist das Handyverbot aber eigentlich ein Relikt aus der "mobilen Steinzeit". Moderne Handy-Akkus sind nämlich weitaus robuster als die früherer Geräte und inzwischen auch oft fest verbaut. Die Akkus haben außerdem heute weniger Spannung als vor 10 bis 20 Jahren und verfügen über versenkte Kontaktpunkte. Das senkt das Kurzschlussrisiko und damit die Gefahr der Funkenbildung.

Das Risiko eines Funkenschlags ist also sehr gering und noch geringer, als es selbst früher schon war. An das Handyverbot sollte man sich aber dennoch halten, denn Tankstellenbetreiber besitzen Hausrecht und können das Nutzen eines Handys durchaus untersagen. Ausschalten, wie im Flugzeug oder teilweise im Krankenhaus, muss man das Smartphone aber nicht. Lediglich in der Tasche oder im Auto lassen sollte man es.

