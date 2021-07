Haare aufhellen ist im Sommer besonders beliebt

Mit drei einfachen Hausmitteln ganz einfach möglich

Natürlich und günstig aufhellen? Kamillentee, Zitronensaft und Honig als Geheimtipps

Haare natürlich aufhellen: In der Natur - und in unserer Küche - können wir viele Produkte entdecken, die uns helfen, unsere Haare aufzuhellen. Kosmetik aus der Natur eben! Welche Produkte sich am besten dazu eignen, wie lange die Vorbereitung und Anwendung dauert und für welches Haar sie sich eignen zeigen wir dir jetzt. Eins schonmal vorab: Wirklich aufwendig und teuer ist es nicht - im Gegenteil, die meisten Effekte erzielst du bereits nach der ersten Anwendung.

Tipp #1: Bleaching mit Kamillentee

Kamille, ein echtes Allroundtalent! Kamille, ein echtes Allroundtalent! Und außerdem perfekt um die Haare natürlich und einfach aufzuhellen. CC0 / Pixabay / congerdesign

Kamille ist ein echtes Wundermittel. Während sie getrunken als Tee antibakteriell wirkt und zu guter Gesundheit beiträgt, kann sie deine Haare strahlend heller zaubern - wir zeigen wie:

Kamillenblüten* eignen sich perfekt zum Aufhellen der Haare. Solltest du diese nicht daheim haben, so sind zwischen 2 bis 10 Teebeutel Kamillentee (je nach Intensität mehr) ideal, um deinen Haaren ein paar Highlights zu verpassen. Zuvor sollten die Haare gewaschen werden. Dann wird wie üblich ein Kamillentee mit kochendem Wasser und einem Kamillenbeutel zubereitet und für einige Zeit zum Abkühlen stehen gelassen. Ist der Tee abgekühlt, so kann er schon auf deine noch nassen Haare! Ein Ausspülen ist nicht mehr nötig. Der Prozess kann für ein optimales Ergebnis vier bis fünf Mal wiederholt werden.

Diese Methode verpasst dir und deinen Haaren ein paar schöne goldene Highlights. Besonders gut funktioniert die Aufhellung bei blonden Haaren, jedoch ist auch bei dunkleren Haaren eine schöne Veränderung in Richtung rot-gold-Stich zu sehen. Tipp: Wie du Kosmetik selbst herstellst, erfährst du in unserem Artikel.

Tipp #2: Haare aufhellen mit Zitronensaft

Zitronen und ihre Säure können weitaus mehr als man denkt! Zitronen und ihre Säure können weitaus mehr als man denkt - Haare aufhellen zum Beispiel. CC0 / Pixabay / MiraCosic

Mit dem Saft einer Zitrone kann man sich ebenfalls die Haare natürlich aufhellen! Dafür benötigt man Zitronen oder einen gepressten Zitronensaft*, sowie eine Sprühflasche.

Zunächst sollten einige Zitronen gepresst werden: Je nach Haarlänge können hierfür fünf bis zehn Zitronen verwendet werden. Anschließend den Zitronensaft in eine Sprühflasche füllen und für die Anwendung strapazierter Haare zusätzlich mit ca. 150ml (hier auch nach Bedarf abwägen) verdünnen. Die Haare sollten zudem feucht oder nass sein. Dann können die gewünschten Stellen auch schon angesprüht werden! Wickelst du ein Handtuch über deine Haare, so verstärkt sich der Bleaching-Effekt. Nach einer Einwirkzeit von 15-20 Minuten (variiert auch nach Intensitätswunsch) darfst du deine neue Frisur bestaunen!

Dieser Trick funktioniert auch bei dunkleren Haaren gut. Dies liegt vor allem an der Säure, die dein Haar jedoch strapaziert, weshalb eine Feuchtigkeitskur für die Haare nach der Anwendung vorteilhaft ist. Damit erlangen deine (durch die Zitronensäure) ausgetrockneten Haare neuen Glanz. Tipp: Sprudelnde Badebomben selbst hergestellt - wie das geht, erfährst du in unserem Artikel.

Tipp #3: Haare aufhellen mit Honig

Honig pflegt und hellt deine Haare auf. Honig pflegt und hellt gleichzeitig deine Haare auf. CC0 / Pixabay / Daria-Yakovleva

Ja, richtig gehört! Die klebrige Zuckerbombe aus der Natur eignet sich ebenfalls perfekt um deinen Haaren Highlights zu verpassen. Honig enthält ein Enyzm, welches ausgelöst durch Wärme, aufhellend wirken kann. Hierfür benötigst du einfach 2-4 Esslöffel Honig, eine Spülung oder Haarkur und einen Herd.

Erhitze zwei bis vier Esslöffel Honig* bei niedrigen Temperaturen, um der Struktur nicht zu schaden. Vermische die flüssig gewordene Masse anschließend mit einer Spülung oder Kur deiner Wahl und massiere sie mit Hilfe eines Kamms in deine Haare ein. Hierbei kannst du ebenfalls gerne ein Handtuch oder eine Frischhaltefolie über deine Haare wickeln, um den Effekt zu verstärken. Die aufhellende Honigkur kannst du problemlos über Nacht einwirken lassen.

Mit der Honig-Methode hellst du deine Haare natürlich auf und pflegst sie dabei noch ausreichend. Ein absoluter Multi-Tasker!