Grillrost reinigen mit Natron, Kaffee, Cola und Co.: 6 simple Tricks gegen Fett und Angebranntes

Es ist Sommer, es ist heiß und damit hat das Grillen gerade wieder Hochsaison in Deutschland. Das Grillgut, wie Fleisch, Würste oder Vegetarisches, wird entspannt auf den Grillrost gelegt, dann gibt es noch Salat und Brot dazu - und schon hast du ein tolles und unkompliziertes Essen an einem entspannten Sommerabend.

Ärgerlich ist jedoch das eingebrannte Fett, das das Grillgut auf dem Grillrost hinterlässt. Wir haben 6 Tipps für dich, wie du den Grillrost im Handumdrehen wieder sauber bekommst - mithilfe einfacher Hausmittel, die jeder zu Hause hat. Obendrein sind diese Mittel ökologisch und schaden der Umwelt nicht. Bist du neugierig geworden?

Grillrost reinigen: Ganz ökologisch - mit einfachen Hausmitteln

Tipp: Solltest du direkt nach dem Grillen keine Lust haben, den Grillrost zu reinigen, weiche ihn in feuchtem Zeitungspapier ein. Der Rost sollte über Nacht im feuchten Zeitungspapier eingeweicht werden, damit du am nächsten Morgen Eingebranntes und Fettreste ohne große Mühen entfernen kannst.

Die Reinigung des Grillrosts ist meistens nervig und zeitraubend. Wir haben hier 6 tolle Tipps für dich, wie du den Grillrost effektiv und zeitsparend wieder sauber bekommst. Mindestens eines dieser Hausmittel hast du immer zur Hand:

#1 Natron-Scheuermittel beseitigt Eingebranntes

Ein effektives und ökologische Hausmittel, mit dem du auch den verschmutztesten Grill sauber bekommst, ist ein selbst hergestelltes Natron-Scheuermittel. Wie Lecker.de verrät, entsteht durch die Mischung des Natrons mit Wasser eine Lösung, die sowohl Fett als auch Eiweiß effizient entfernt. Und das benötigst du für den Natron-Grillreiniger:

etwa 60 Gramm Natron in Pulverform*(alternativ auch Backpulver)

circa 1 Liter warmes Wasser

eine Sprühflasche

eine Schüssel/ein Eimer

Einweghandschuhe*

Zeitungspapier zum Schutz des Untergrunds

Breite im ersten Schritt das Zeitungspapier aus und lege den verschmutzten Grillrost darauf. Im Anschluss ziehst du die Einweghandschuhe an und rührst das Natron* im warmen Wasser in einer Schüssel oder einem Eimer an. Fülle das Wasser-Natron-Gemisch anschließend in die Sprühflasche und fertig ist der umweltfreundliche Grill-Reiniger! Der Reiniger wird dann auf den schmutzigen Rost gesprüht und soll dort circa eine Stunde einwirken. Ist die Einwirk-Zeit vorbei, wischst du mit einem Lappen oder einem Küchentuch über den Grillrost - schon ist der Grillrost wieder wie neu! Reduzierst du die Wassermenge, erhältst du eine Natron-Paste, die unter Zugabe von Zitronensäure oder Apfelessig besonders effektiv wirkt.

#2 Auch Kaffeesatz rückt dem Eingebrannten zu Leibe

Ähnlich wie der selbst hergestellte Natron-Grillreiniger, wenn auch nicht ganz so effektiv, wirkt laut Lecker.de ein Kaffeesatz-Peeling für den Grill-Rost. Als Überbleibsel vom Kaffee* am Morgen findet der wertvolle Kaffeesatz also noch eine würdige Verwendung als Reiniger. Am besten wird auch hier wieder zu Einweghandschuhen gegriffen, um die Haut vor Schmutz zu schützen.