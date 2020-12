Grillrost reinigen: Diese Hausmittel helfen gegen Fett und Eingebranntes

#3 Apfelessig und Zucker gegen eingebranntes Fett

Ein weiterer Tipp kommt von Haushaltstipps.net: Eine Mischung aus Apfelessig und Zucker soll Eingebranntes ebenfalls effektiv beseitigen. Für das Gemisch geben Sie zwei Esslöffel Zucker in 200 Milliliter Apfelessig* und verrühren es. Das Apfelessig-Zucker-Gemisch sollte dann auf den noch heißen Grillrost aufgetragen werden - am einfachsten gelingt das mithilfe einer Sprühflasche. Lassen Sie den eingesprühten Grillrost abkühlen und das Gemisch gut einziehen. Ist der Rost erkaltet, können Sie das Eingebrannte relativ einfach abwischen und haben bald schon wieder einen Grillrost, der wie neu aussieht!

#4 Salmiakgeist löst das Eingebrannte

Mit diesem Tipp zur Grill-Reinigung wird es alkoholisch: Haushaltstipps.net rät zu einer Reinigung des Grillrosts mithilfe von Salmiakgeist. Hierzu legen Sie den verdreckten Grillrost in einen ausreichend großen Behälter mit Wasser und geben etwas Salmiakgeist* hinzu. Der Grillrost sollte komplett mit dem Salmiakgeist-Wasser-Gemisch bedeckt sein.

Der Grillrost sollte etwa eine halbe Stunde in dem Gemisch einweichen. Im Anschluss an das Bad kann der Rost mithilfe eines rauen Schwamms gründlich abgeschrubbt werden. Salmiakgeist finden Sie unter anderem bei Amazon.*

#5 Eine Drahtbürste entfernt groben Schmutz

Hier ist ein bisschen Muskelschmalz gefragt, jedoch ist die Reinigung des Grillrosts mithilfe einer Stahlbürste eine äußerst effektive, wie auch umweltschonende Variante. Meingrilltest.de rät dazu, den Grillrost in noch heißem Zustand mit der Drahtbürste* zu bearbeiten.

Wichtig: Die Härte der Drahtbürste muss auf die Beschaffenheit des Rost abgestimmt sein. Bei einem Grillrost aus Gusseisen können Sie getrost zu einer harten und sehr robusten Drahtbürste greifen. Bei einem Rost aus Edelstahl oder Emaille sollten Sie vorsichtiger sein und eine sanftere Drahtbüste für die Reinigung verwenden, da Sie ansonsten das Material beschädigen - gegebenenfalls einen Schwamm aus Stahlwolle*. Die Drahtbürsten sind beispielsweise in Varianten aus Messing oder Stahl erhältlich. Sollten Sie unsicher sein, bearbeiten Sie das Material am besten mit Natron (siehe Tipp #1).

#6 Cola löst Eingebranntes

Ein süßer Tipp zum Schluss: Auch Cola erweist sich laut Meingrilltest.de als hilfreich im Kampf gegen Eingebranntes auf dem Grillrost. Hierzu sollte der Grillrost über Nacht in einem Bad aus Cola eingeweicht werden. Am nächsten Tag nehmen Sie den Rost aus der Cola und können das Eingebrannte ohne Probleme abwischen. Cola wirkt gegen den Schmutz, da die Kohlensäure, wie auch andere enthaltene Säuren in dem Süß-Getränk, dem Eingebrannten an den Kragen gehen. Die kostengünstigste Variante ist diese Methode allerdings nicht, da für das Einlegen des Grillrosts mehrere Flaschen Cola benötigt werden.

Tipp: Vorbeugen ist die beste Lösung gegen einen verdreckten Grill

Der beste Tipp laut Haushaltstipps.com, um einem aufwendig zu reinigenden Grill vorzubeugen, ist ein Schutz des Grillrostes schon während des Grillens. Das gelingt beispielsweise durch die Verwendung von Aluschalen oder Grillschalen aus Edelstahl oder Emaille. In Bezug auf die Umwelt gesehen, ist den Schalen aus Emaille und Edelstahl ganz klar der Vortritt zu lassen. Durch die Grillschalen wird verhindert, dass Fett und Eiweiß aus dem Grillgut auf das Rost und auch in die Glut tropft.

Wer jedoch lieber auf solche Schalen verzichtet, kann den Grillrost vor dem Grillen auch gut einfetten, das wirkt immerhin teilweise gegen das Einbrennen auf den Rost. Ideal dafür ist Woköl* geeignet, da der Siedepunkt dieses Öls höher liegt als der gewöhnlichen Speiseöls. Vermeiden sollten Sie die Verwendung von Olivenöl: Durch die hohe Temperatur auf dem Grill werden Bitterstoffe freigegeben, welche Ihnen den Geschmack des Grillgut vermiesen können. Ebenfalls geeignet für das Präparieren des Grillrosts sind rohe Kartoffeln geeignet, die Sie aufschneiden und dann den Rost damit einreiben. Ein weiterer Tipp: Ist der Grillrost maximal erhitzt, wenn Sie das Fleisch, Würste und Co. darauf legen, brennt ebenfalls weniger an den Rost an.

Fazit: Einfach Hausmittel helfen bei der Beseitigung von Eingebranntem

Gegen Eingebranntes auf dem Grillrost gibt es einige ökologische Hausmittel, die sich bewährt haben und die Ihnen das Säubern Ihres Grills sehr erleichtern. Natron, Kaffeesatz, Cola oder Apfelessig und Zucker hat fast jeder zu Hause, und mit ein bisschen Geduld erstrahlt der Grillrost bald wieder in altem Glanz.

