Wenn man seine große Liebe heiratet, ist das Glück für viele Paare vollkommen. Diesen besonderen Tag möchten die Verliebten genießen, feiern und für immer in Erinnerung behalten. Hierbei dürfen die liebsten Personen um einen herum nicht fehlen, um den Tag unvergesslich zu machen. Doch manchmal fehlt es den Gratulant*innen an passenden Worten und es fällt schwer, die Freude und Glückwünsche in Worte zu fassen. Daher findest du hier 15 schöne Sprüche, die das Hochzeitspaar mit Sicherheit berühren oder zum Lachen bringen werden, egal ob über das Handy, Glückwunschkarte oder persönlich.

Schöne Worte für die Zukunft

Manchmal reicht ein Satz aus, um deinem Gegenüber großes Glück zu schenken. Mit diesen 10 Sprüchen für die Zukunft, ob für Verwandte, Freund*innen oder Bekannte, gelingt das mit Sicherheit.

"Ihr zeigt, wie schön es sein kann, wenn sich zwei Herzen finden, die im gleichen Takt schlagen."

"Momente, die unser Herz berühren, gehen nie verloren. Ihr zwei seid so einer."

"Am heutigen Tag legt ihre eure Hände, Herzen und Seelen für immer zusammen."

"Die wahren Liebesgeschichten finden kein Ende."

"Es gibt keine perfekte Liebe, doch eure passt perfekt zueinander."

"Gemeinsam durch die Welt zu schreiten, ist schöner als alleine zu stehen. Sich das als Versprechen zu geben, ist wohl das Schönste im Leben."

"Glück und Liebe verdoppeln sich, wenn man es teilt und sie sind grenzenlos."

"Es ist das schönste Geschenk für die Zukunft, wenn große Liebe wahr wird, und heute wurdet ihr beschenkt."

"Zwei Herzen, die zueinandergefunden haben, kann nichts mehr trennen. Sie werden zu gemeinsamen Wanderern in der Ewigkeit."

"Wenn, wie ihr, zwei sich haben wirklich gern, dann steht auch ihre Ehe unter einem guten Stern. Wir wünschen euch jedenfalls nur Sonne und nach jedem Wölkchen wieder Wonne."

Glückwünsche mit Humor

Handelt es sich bei dem verheirateten Pärchen um enge Freunde oder Verwandte, die Humor lieben, kannst du deine Wünsche auch mit einer Prise davon schmücken. Diese 5 bringen ein noch größeres Strahlen.

"Ein Kuss ist die schönste Art, gemeinsam den Mund zu halten."

"Der Mann hat hauptsächlich einen Kopf, damit die Frau ihn verdrehen kann."

"Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren fände, der ihn versteht."

"Liebe ist, wenn du aussiehst wie ein Sack Kartoffeln und angesehen wirst wie heiße Pommes."

"Ehe ist, wenn man trotzdem liebt."

Fazit

Die hier vorgestellten Sprüche können dir zur Inspiration oder als Hilfestellung dienen. Suche dir einen passenden Spruch aus, überarbeite ihn, passe ihn an das Brautpaar an oder lass ihn genau so stehen. Mit einem individuellen Gruß am Ende kannst du deinen Spruch personalisieren. Oder du nutzt unsere Vorschläge als einleitendes Zitat für deinen eigenen Glückwunschtext. Probier dich einfach aus, wir wünschen dir viel Spaß.