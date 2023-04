Kurze Glückwünsche zur Geburt

Es ist nicht immer einfach, die richtigen Worte zu finden, vor allem, wenn es um ein Neugeborenes geht und das Glück unbeschreiblich scheint. Wir helfen dir gerne auf die Sprünge und stellen dir liebevolle Sprüche für frisch gebackene Eltern vor.

Kurze Glückwünsche zur Geburt

Es muss nicht immer ein ausgefallener und langer Text sein. Manchmal reichen ein paar Worte aus, um genau das richtige zu sagen.

Wie wäre es zum Beispiel mit diesen Sätzen?

"Großes Glück kann so klein sein."

"Leben beginnt, wenn eine Blüte Licht erblickt."

"Die kleinsten Füße hinterlassen die schönsten Spuren."

"Das Schönste auf der Welt ist umsonst, doch unbezahlbar."

"Kinder sind eine Brücke zum Himmel."

"Aus dem Bauch, mitten ins Herz."

"Familie ist, wo Leben beginnt und Liebe niemals endet."

"Jedes Kind ist ein Zeichen der Hoffnung für diese Welt."

"Aus 1 + 1 wird manchmal 3."

"Was wir durch Liebe erlangen, kann uns niemand mehr nehmen."

Schöne und bildliche Sprüche

Für Harmonie sorgen die folgenden schönen und bildlichen Glückwünsche:

"Wenn aus Liebe Leben wird, erhält das Glück einen Namen."

"Ein Kind macht das Haus glücklicher, die Liebe stärker, die Geduld größer, die Hände ruhiger, die Nächte länger, die Tage kürzer, und die Zukunft heller."

"Eine Geburt macht Wunder sichtbar."

"Glück kann man nicht kaufen, es wird geboren."

"Das größte Wunder der Liebe hat die kleinsten Füße."

"Wenn ein Stern vom Himmel fällt, erblickt ein Kind das Licht er Welt."

"Sterne fallen nicht vom Himmel, sie werden geboren."

"Ein Baby ist ein Engel, dessen Flügel schrumpfen, während die Beine wachsen."

"Ich hörte ein Kinderlachen aus dem Fenster. Da wusste ich, es wird ein schöner Tag."

"Solange Kinder klein sind, gib ihnen tiefe Wurzeln, wenn sie älter geworden sind, gib ihnen Flügel."

"Wir freuen uns auf Kinderlachen, auf Händchen, die viel Unsinn machen, auf Füßchen, die gar munter flitzen und auf Äuglein, die vor Neugier blitzen."

"Zuerst hatten wir uns. Dann bekamen wir Dich. Nun haben wir alles!"

"Vier Füße, groß bis mittelklein, gingen lange Zeit allein. Jetzt gehen bald auf Schritt und Tritt, zwei winzig kleine Füße mit."

"Als du erblicktest das Licht der Welt, strahlte auf ein Stern am Himmelszelt. Er ist immer da bei Tag und bei Nacht und gibt allezeit gut auf dich Acht."

Glückwünsche mit Witz

Nach einer emotionalen und nervenaufreibenden Zeit und Geburt kann der ein oder andere Witz nicht schaden. Hier findest du Glückwünsche, die Humor in sich tragen:

"Kinder müssen mit Erwachsenen sehr viel Nachsicht haben."

"9 Monate lang haben sie über mich geredet. Jetzt sollen sie mich auch endlich hören."

"Zugegeben, noch ist es ein bisschen zerknittert. Aber lasst ihm Zeit zur vollen Entfaltung. Und sorgt für ausreichend Futter."

"Ab heute bestimmt [Name des Babys] den Schlafrhythmus."

"Kinder sind kleine Wesen, die sich nicht so benehmen dürfen wie ihre Eltern im gleichen Alter."

"Glückwunsch, ihr habt ein neues Familienoberhaupt! Jetzt weht ein neuer Wind im Hause [Name]."

"Windeln wechseln, viel Geschrei, Hunger, meistens nachts um drei, Fieber, Bauchschmerz, Zähne kommen, eure Freiheit wird genommen. Eure Ruhe ist vorbei, doch keine Sorge, wenn ihr wollt, stehen wir euch bei."

"Splitternackt und ohne Geld, kamst du auf diese große Welt. Apartment hin, Apartment her, dir war es zu eng, du wolltest nicht mehr. Der Papa stand der Mama bei, als du tatst den ersten Schrei. Nun gehen bei ihm auf Schritt und Tritt, zwei winzig kleine Füße mit."

Bekannte Persönlichkeiten

Auch bekannte Schriftsteller*innen und Persönlichkeiten haben sich etwas zur Geburt einfallen lassen:

"Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen." - Augustinus Aurelius

"Worte können nicht ausdrücken, die Freude über neues Leben." - Hermann Hesse

"Mit jedem neugeborenen Kind geht eine kleine Sonne auf." - Irmgard Erath

"Sei frech und wild und wunderbar." - Astrid Lindgren

"Auch der Weiseste kann unermesslich viel von Kindern lernen." - Rudolf Steiner

"Ohne Kinder wäre die Welt eine Wüste." - Jeremias Gotthelf

Was eine Kinderseele, aus jedem Blick verspricht, so reich ist doch an Hoffnung ein ganzer Frühling nicht." - Hoffmann von Fallersleben

"Welch wunderbares Geheimnis ist der Eintritt eines neuen Menschen in die Welt." - Leo Tolstoi

Fazit

Hänge an deinen liebsten Spruch doch noch einen persönlichen Glückwunsch oder Gruß hinzu ("Viele Küsse schickt dir" oder "Zahlreiche Umarmungen, dein/-e" oder "Unendlich glücklich/dankbar sind..."), so hast du eine persönliche Note in deinem Glückwunsch und zauberst den frisch gebackenen Eltern eine Freude ins Gesicht.

