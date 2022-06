Was bringt Glasrecycling für den Klimaschutz?

entsorgen? Deshalb solltest du das Glas nach Farben sortieren

Laut der Initiative der Glasrecycler im Aktionsforum Glasverpackung werden jährlich rund 2 Millionen Tonnen Altglas in die bundesweit etwa 250.000 Glascontainer geworfen. 97 Prozent der deutschen Haushalte nutzen die Möglichkeit. Aber wieso ist es wichtig, das Glas nach Farben zu sortieren?

Was darf in den Glascontainer und was nicht?

Glas ist ein nachhaltiges Material, da es beliebig oft recycelt werden kann. Wenn du deine Flaschen, Gläser und so weiter in Glascontainern entsorgst, kannst du dich aktiv am Klimaschutz beteiligen. Denn eine Tonne Recyclingglas spart 300 Kilogramm CO₂ ein. Hochgerechnet auf die 2 Millionen Tonnen jährlich spart das Glas aus den Containern also 600.000 Tonnen des klimaschädlichen CO₂ bei der Produktion neuer Glasverpackungen ein. Das entspricht dem durchschnittlichen Ausstoß eines Kleinwagens mit Benzinantrieb auf 34.000 Autobahn-Kilometern.

Es darf aber nicht jedes Glas in den Container. Das darfst du einwerfen:

Getränkeflaschen

Konservengläser

Marmeladengläser

pharmazeutische Gläser

sonstiges Verpackungsglas

Senfgläser oder sonstiges Verpackungsglas, das in der Zweitnutzung als Trinkglas verwendet wird.

Porzellan, Trinkgläser, Glühbirnen oder auch Fensterglas gehören nicht in den Glascontainer. Durch Steingut etwa entstehen bei der Verarbeitung zu neuem Glas Einschlüsse. Falsches Glas mindert die Qualität des Rohstoffes.

Deshalb muss das Glas nach Farben sortiert werden

An den meisten Standorten findest du Container für Weißglas, Grünglas und Braunglas. Der LWK, mit dem das Glas abgeholt wird, hat ebenfalls drei Kammern.

Die DSD - Duales System Holding ("Der Grüne Punkt") macht darauf aufmerksam, dass eine Trennung nach Farben unbedingt notwendig ist. Der Grund: Je gewissenhafter du dein Glas nach Farben trennst, desto qualitativ hochwertiger sind die erzeugten Scherben und somit der Rohstoff für das neue Glas. Je mehr minderwertige Scherben im Umlauf sind, desto klimaschädlicher ist die Glasproduktion. Denn diese können nicht verwendet werden und müssen durch neues Glas ersetzt werden.

Übrigens: Die Deckel der Marmeladengläser musst du übrigens vorher nicht abschrauben. Sie werden in der Sortieranlage aussortiert.