Achtung, Gesundheitsgefahr : In manchen Fällen solltest du deine Kaffeemaschine nicht mehr nutzen

Kaffee gehört zu den beliebtesten Getränken der Deutschen. Viele brauchen das Heißgetränk, um gut in den Tag zu starten. Aber es ist Vorsicht geboten. Du solltest auch an die Reinigung deiner Maschine denken. Gerade bei Kaffeevollautomaten ist es oft aufwendig, eine komplette Reinigung durchzuführen. Dabei ist es sehr wichtig, die Maschine in regelmäßigen Abständen sauberzumachen. Riecht der Kaffeeautomat muffig, muss das nämlich nicht unbedingt an den Bohnen liegen. Der Geruch kann auch auf Schimmel hindeuten. Und der stellt ein großes Gesundheitsrisiko dar, wenn er nicht schnell beseitigt wird.

Egal, ob Pad, Kapsel oder Filter: Das musst du bei deiner Kaffeemaschine beachten

Wer die Kaffeemaschine nicht regelmäßig reinigt, muss mit Schimmel oder Keimen rechnen. Im Trester für Pressrückstände, dem Kaffeesatzbehälter und in der Abtropfschale schimmeln feuchte Kaffeereste gerne mal vor sich hin. Außerdem setzen sich hier Öle und Fette vom Kaffee ab.

Bei Kapsel- und Padmaschinen sollte man deswegen die Schale nach jeder Nutzung leeren. Die Regel gilt allerdings auch für Kaffeefilter, die man nach dem Brühvorgang nicht in der Halterung lassen sollte. Selbst die Kannen von Filtermaschinen werden am besten täglich entleert, wenn kein weiterer Kaffee mehr getrunken wird.

Sonst trocknet der Kaffee darin ein und die Kanne ist schwerer zu reinigen.

Vorsicht bei Kaffeevollautomaten: Hier können sich gefährliche Keime bilden

Holger Preibisch vom Deutschen Kaffeeverband warnt gegenüber focus-online vor Keimen in Kaffeevollautomaten - vor allem bei Geräten, in die ein Milchtank integriert ist. "Keime entstehen überall dort, wo Milch benutzt und nicht entfernt wird", sagt Holger Preibisch. Wer nicht darauf achtet, trinke möglicherweise verschimmelte und verdorbene Milch mit, die zu einer Lebensmittelvergiftung führen kann.

Laut dem Experten sollte der Milchtank und die dazugehörigen Schläuche täglich gereinigt werden. Zumindest mit warmen Wasser sollte man sie am Ende des Tages durchspülen. Manchmal erinnern Geräte auch automatisch an die Reinigung - diese Erinnerung sollte man dann auf keinen Fall ignorieren.

Was für die Milch gilt, gilt laut Preibisch auch für das Wasser. Dieses sollte man niemals über Nacht in der Kaffeemaschine lassen und am nächsten Tag weiterverwenden. Grund dafür ist Kalk, der sich in den Maschinen über die Zeit ablagert und den Kaffeevollautomaten daran hindert, die nötige hohe Wassertemperatur zu halten. Es wird Zeit, die Kaffeebohnen aufzufüllen? Auch hier solltest du an die Reinigung denken und das Fach vorher einmal komplett auswischen.

Kaffeemaschinen regelmäßig reinigen - einmal im Monat entkalken

Etwa einmal im Monat sollte man die Maschine zusätzlich entkalken. Das geht recht einfach. Meist wird ein Kalk-Reinigungsmittel in den gefüllten Wassertank gegeben und ein Reinigungsprogramm oder das übliche Zubereitungsprogramm gestartet. Experten raten allerdings von Essig und Zitronensäure ab. Die Mittel werden im Haushalt gerne als umweltschonende Alternative verwendet, können aber die Maschine massiv schädigen - das heißt Dichtungen und Schläuche angreifen.

Wichtig ist es, neben dem Entkalken, auch regelmäßig eine Komplettreinigung vorzunehmen. Das geht meistens sogar automatisiert. Aber Vorsicht: Auch wenn die Maschine viele Reinigungsschritte übernimmt, manche Komponenten müssen von Hand gesäubert werden. Zum Beispiel kann das auf die Brühgruppe zutreffen. Informiere dich vorher darüber, wie genau die Selbstreinigung bei deiner Kaffeemaschine funktioniert.

