Geld sparen beim Einkaufen: Mit diesen 5 Tipps gibst du bis zu 400 Euro weniger aus

Geld zu sparen wird nicht nur wegen der steigenden Inflation von 7,4 Prozent, einem Höchststand seit Herbst 1981, immer wichtiger. Auch weil ein Großteil der Arbeitslöhne in Deutschland in Lebensmittel fließt, lohnt es sich, bei den Ausgaben für Speisen und Getränke genauer hinzuschauen.

Wir erklären dir, wie du bares Geld beim Kauf von Lebensmittel sparen kannst.

Geld sparen beim Lebensmittelkauf: Erst planen, dann einkaufen

Der erste Tipp mag trivial klingen, ist aber äußerst effektiv. Mit einem Einkaufszettel im Supermarkt kauft man nur das ein, was man auch wirklich für Gerichte benötigt. Hat man sich im Vorfeld überlegt, was man zubereiten möchte und was man dafür braucht, verhindert man, Unnötiges in den Einkaufswagen zu packen. Selbst vermeintliche Sonderangebote sind immer noch teurer, als sie im Regal liegenzulassen, wenn man sie nicht wirklich benötigt.

Wichtig ist auch, nicht mit leerem Magen oder gar Hunger einkaufen zu gehen. Das erschwert es nur, den Sonderangeboten und gut präsentierten Waren zu widerstehen. Bei einem vorausschauenden Essensplan kann eine Menge Geld gespart werden. Vor allem, wenn potenzielle Reste eingeplant oder zur Arbeitsstelle mitgenommen werden können. So kann man monatlich etwa 50 Euro einsparen.

Essen mitnehmen anstatt Essen gehen oder kaufen

Isst man regelmäßig in der Kantine oder holt sich belegte Brötchen bei einer Backstube sowie ein Coffee-to-Go, kann das schnell die Haushaltskasse belasten. Für ein Mittagessen geben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu bis zehn Euro täglich aus. Bei fünf Mittagessen pro Woche wären das in einem Monat bereits etwa 200 Euro. Billiger ist es, sich bereits Essen von Zuhause mitzubringen - entweder Reste vom Vortag oder am Morgen zubereitete Snacks. Auch lohnenswert kann es ein, am Abend vorher eine Portion extra zuzubereiten, um diese am nächsten Morgen mitnehmen zu können. Ein Schichtsalat oder ein Sandwich sind ebenfalls eine kostengünstige Alternative.

Tipp: Zu bestimmten Uhrzeiten einkaufen

Einen großen Unterschied kann auch die Urzeit ausmachen, zu der man einkauft. Manche Läden etwa bieten kurz vor Ladenschluss einen Nachlass auf Obst und Gemüse, gegebenenfalls auch auf Wurst, Käse und Fleisch. Bei einer Bäckerei oder auf einem Markt lässt sich mit diesem Trick ebenfalls bares Geld sparen.