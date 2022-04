Deutschland vor 54 Minuten

Wasch-Phänomen

Die verschollene Socke: Warum sich die Paare beim Waschen trennen - und was du dagegen tun kannst

Vermutlich jeder kennt das Phänomen der "gefressenen" Socke in der Waschmaschine. Doch warum verschwinden eigentlich so viele Socken beim Waschen - und was kann ich dagegen tun?