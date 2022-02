Boom der Streaming-Dienste

Geheime Netflix-Codes

So funktionierts!

Die gesamte Liste der "geheimen" Netflix-Codes

Streaming Dienste boomen aktuell so stark wie noch nie - auch nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist der Siegeszug von Netflix, AppleTV und Amazon ungebrochen. Vor allem Eigenproduktionen entsprechender Anbieter erfahren starken Zulauf, denn so heben sie sich von anderen Video-on-Demand-Portalen ab. Auch der ökonomische Aspekt für die Anbieter spielt hier eine große Rolle, durch sogenannte "Originals" können die Portale Kunden lang­fristig binden.

Doch zahlreiche Nutzer haben in den vergangenen Jahren bereits viele Angebote gesehen, für manch einen erscheint die Auswahl inzwischen beschränkt und es wird oft langweilig. Die letzte Staffel der Lieblingsserie läuft nun schon zum dritten Mal, der Blockbuster ist langsam auch nicht mehr spannend und Dokus erreichen sowieso nur eine bestimmte Nutzergruppe. Jede Kategorie von "Neuerscheinungen" über "Beliebt" bis hin zu den einzelnen Genres wie "Action" und "Komödie" ist bereits bekannt und man hat das Gefühl, das gesamte Programm von Netflix zu kennen. Es besteht aber Hoffnung, denn es gibt weitere Möglichkeiten, die Funktionen bestehender Apps auszureizen und sogar versteckte Inhalte angezeigt zu bekommen, die durch die Eingabe bestimmter Zahlenkombinationen ermöglicht werden. Es existiert eine "geheime" Liste mit sämtlichen Netflix-Codes, die ein erweitertes Angebot des Streaming-Anbieters generieren.

Geheime Netflix-Codes

Die Liste der "Geheimcodes" ist relativ lang. CC0 / Pixabay / Tumisu

Doch wie funktionieren die geheimen Netflix-Codes überhaupt und wo findet man solche Kombinationen? Und ist das alles überhaupt legal? Das Streaming-Portal Netflix bietet auf den ersten Blick zwar ein riesiges Angebot an Filmen, Serien und Dokumentationen. Doch inzwischen haben zahlreiche Nutzer die Auswahlmöglichkeiten an Fernsehsendungen und Filmen ausgeschöpft und sind auf der Suche nach neuen Lieblingssendungen, doch es werden immer die gleichen angezeigt, die bereits angesehen wurden oder dem bisherigen Nutzungsverhalten entsprechen. Hierfür verwendet Netflix einen Algorithmus, der den Zuschauer*innen etwas vorschlägt, basierend auf dem, was bisher angeschaut wurde. Im Prinzip ist es ein komfortables System, da oft lange Suchen entfallen und eine neue Serie zwar eine gewisse Abwechslung bietet, der Zuschauer aber seinen gewohnten Vorlieben gern treu bleibt. Sollte der Nutzer Lust auf Abwechslung haben und neue Serien suchen, so kann jedoch genau dieser Algorithmus hierfür hinderlich sein, denn mit fast 6.000 Titeln auf dem US-amerikanischen Netflix und vielen anderen Regionen weltweit, ist die Navigation oft schwierig.

Sogenannte "Netflix-Genre-Codes" ("Geheimcodes") ermöglichen es den Nutzern jedoch, die Suche in bestimmten Kategorien weiter zu verfeinern. Insgesamt können so über 3.000 Kategorien mehr durchgestöbert werden, es werden dann auch alle Filme eines Genres angezeigt, statt der eigentlichen gängigen 20 Filme.

Man sollte jedoch beachten, dass nicht alle Codes in allen Ländern funktionieren, hier ist noch keine einheitliche Übersicht verfügbar. Auch funktionieren die Codes nicht auf allen Geräten, laut "What's On Netflix" sind die mobilen Anwendungen leider nicht mit den aktivierten Genre-Funktionen ausgestattet, auch 4K und 3D-Titel sind noch nicht abrufbar, hier gibt es keine spezifischen Genre-Codes für diese beiden Typen.

Die "geheimen Codes" sind rechtlich nicht verboten, es handelt sich um keinen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen des Streamingdienstes.

So funktionierts

Nach der Eingabe des Zahlencodes hat der Nutzer über 3.000 weitere Filme und Serien zur Auswahl. CC0 / Pixabay / mohamed_hassan

Der britische "Telegraph" hat vor kurzem eine aktuelle Liste von Zahlen-Codes veröffentlicht, die es ermöglichen, die "versteckten" Serien und Filme auf Netflix zu streamen. Da Netflix wie eine große online Videothek für Filme und Serien aufgebaut ist, gibt es für jedes Genre und Subgenre eine eigene Zahl für die entsprechende Kategorie. Beispielsweise ist das "Action und Adventure" Genre mit dem Code 1365 versehen, während dagegen "Gangster Movies" die Zahl 5348 besitzen und historische Dokumentationen mit 5349 erreicht werden können. Die gesamte Liste der geheimen Netflix Codes findet sich inzwischen auf zahlreichen Seiten. Auch wenn Netflix diese Codes nicht öffentlich verbreitet, so sind diese jedoch legal.

Hat man dann einen entsprechenden Code für ein Genre oder untergeordnete Kategorie gefunden, so geht man wie folgt vor: Zunächst musst du dich bei Netflix mit dem eigenen Profil einloggen. Danach gibst du folgenden Link mit dem gewünschten Code ein: www.netflix.com/browse/genre/XXXX. "XXXX" fungiert als Platzhalter und ist mit der gewünschten Kategorie zu ersetzen. Ein Beispiel wäre für die Kategorie "Animation für Erwachsene" (11881), so sieht der entsprechende Link dazu aus: www.netflix.com/browse/genre/11881.

Das funktioniert natürlich im Webbrowser, aber auch am Smartphone oder Tablet*. Hier gibt man den Code in die Suchleiste ein und die gewählte Kategorie erscheint. Auf Smart-TV können allerdings die Codes aktuell leider noch nicht genutzt werden. Ein Umweg wäre hier, die versteckten Kategorien am Smartphone oder PC anzusehen, interessante Filme auf der Liste zu speichern und diese anschließend am Fernseher zu schauen.

Alternativ können Zuschauer auch nur den Namen der Kategorie in die Suchleiste des Browsers oder ihrer App eingeben, und schon werden die entsprechenden Kategorien angezeigt.

Die gesamte Liste der "geheimen" Netflix-Codes

Die gesamte Liste der "geheimen" Netflix-Codes bietet eine große Auswahl attraktiver Genres, in denen es sich lohnt zu stöbern:

Horror

Anime Horrorfilme (10695)

Kulthorrorfilme (10944)

Zombie-Horrorfilme (75405)

Übernatürliche Horrorfilme (42023)

Science Fiction & Horror (1694)

Monsterfilme (947)

Horrorkomödie (89585)

Action & Thriller

Action mit Science Fiction/Fantasy (1568)

Action-Komödien (43040)

Action Thriller (43048)

Asiatische Actionfilme (77232)

Martial Arts Filme (8985)

Militär-Action & Abenteuer (2125)

Politische Thriller (10504)

Gangsterfilme (31851)

Spionagethriller (9147)

Dokumentation

Biografische Dokumentationen (3652)

Dokumentationen über Verbrechen (9875)

Historische Dokumentationen (5349)

Wissenschafts- und Naturdokumentationen (2595)

Musik- & Konzertdokumentationen (90361)

Serien & Shows

Horrorserien (83059)

Militärserien (25804)

Kinderserien (27346)

Serienklassiker (46553)

Krimiserien (26146)

Miniserien (4814)

Britische Serien: 52117

Koreanische Serien: 67879

Reality-TV (9833)

Mysteryserien (4366)

SciFi & Fantasy (1372)

International

Deutsche Filme und Serien (107563)

Afrikanische Filme (3761)

Britische Filme (10757)

Chinesische Filme (3960)

Französische Filme (58807)

Skandinavische Filme (9292)

Filme aus dem Mittleren Ostern (5875)

Türkische Filme (1133133)

Kinder & Familie

Disney (67673)

Filme für Kinder von 0 bis 2 (6796)

Filme für Kinder von 2 bis 4 (6218)

Filme für Kinder von 5 bis 7 (5455)

Filme für Kinder von 8 bis 10 (561)

Filme für Kinder von 11 bis 12 (6962)

Filme die auf Kinderbüchern basieren (10056)

Tiermärchen (5507)

Sport

Baseballfilme (12339)

Martial Art, Boxen & Wrestling (6695)

Fußballfilme (12549)

Footballfilme (12803)

Sportkomödien (5286)

Sportdokumennationen (180)

Romantik

Romantikkomödien (5475)

Beliebteste Romantikfilme (502675)

Erotische Romantikfilme (35800)

Scrhäge Romanzen (36103)

Independent Romantikfilme (9916)

Klassiker (31273)

Romantikfilme aus anderen Ländern (7153)

Komödie & Comedy

Stand-up Comedy (11559)

Teenagerkomöduien (3519)

Romantikomödien (5475)

Horrorkomödien (89585)

Animekomödien (9302)

Screwballkomödien (9702)

Satire (4922)

Politische Komödien (2700)

Lesetipp: Die erfolgreichen Streamingdienste bekommen Konkurrenz.