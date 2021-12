Haferflocken stehen bei den vielen Menschen mit auf dem Frühstückstisch. Sie beinhalten viele Nähr- und Vitalstoffe, sorgen für feste Nägel und gesundes Haar. Doch auch an der Badewanne haben sie ihre Daseinsberechtigung.

Hafer gilt als sehr gesund. Müsli, Porridge mit Früchten, leckere Smoothies oder als Backzutat - du kannst Haferflocken auf verschiedene Art und Weise zubereiten und verzehren. Diese enthalten mehr Eisen als Fleisch, viel Magnesium, Biotin und B1. Kieselsäure und Silicum sind ebenfalls enthalten. Außerdem gilt Hafer als einer der besten Ballaststofflieferanten.

Kein Wunder also, dass Haferflocken sowohl für deinen Darm als auch für deine Haare, Fingernägel und deine Nerven gut sind.

Doch Haferflocken eignen sich nicht nur zur inneren, sondern auch zur äußeren Anwendung. Durch das enthaltene Vitamin E, Eisenkraftsäure und weitere Stoffe wirkt Hafer gegen Entzündungen, beruhigt die Haut und schützt vor dem Einfluss von UV-Strahlung. So eignet sich ein Haferflockenbad insbesondere für Menschen mit empfindlicher Haut und Problemen wie Ekzemen und Neurodermitis. Bei Akne, Sonnenbrand, Juckreiz und Insektenstichen kann das Bad Linderung bringen, denn Haferflocken beinhalten auch juckreizmildernde Substanzen. Ansonsten helfen sie trockene Haut wieder weich und geschmeidig zu machen.

Du kannst fein gemahlene Haferflocken bzw. kolloidalen Hafer direkt in die Badewanne geben. Alternativ kannst du auch eine Socke mit Haferflocken füllen und diese am Wasserhahn deiner Badewanne befestigen; diese Variante erspart dir eine aufwendige Reinigung der Badewanne. Lass dann das Wasser durch die Socke mit den Flocken fließen.

Auch beim Duschen musst du nicht auf die wohltuende Wirkung verzichten. Nimm die Socke mit unter die Dusche, weiche sie kurz ein und reibe damit deine Haut ab. Lasse sie kurze Zeit einwirken und spüle sie dann ab.

Doch Vorsicht: Für Menschen mit Glutenunverträglichkeit ist ein Haferflockenbad nicht geeignet, da allergische Reaktionen nicht ausgeschlossen werden können. Bei sensibler Haut solltest du maximal zweimal die Woche mit Haferflocken baden, da du deine Haut sonst austrocknest.

Tipp: Du kannst aus Haferflocken auch eine Gesichtsmaske herstellen oder eine Haferflocken-Wasser-Mischung direkt auf gerötete Stellen auftragen.

