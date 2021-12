Ärgerlich: Besteck kommt rostig aus der Spülmaschine

kommt aus der So funktioniert der Alufolien-Trick

Alternativ: Das kannst du gegen Flugrost noch tun

Schuld an deinem rostigen Besteck ist Flugrost. So nennt man den oberflächlich anhaftenden Rost auf Gegenständen wie Besteck. Woher kommt dieser Rost? Du hast etwas in der Maschine mit gespült, das rosten kann. Einen Gegenstand aus unlegiertem Metall beispielsweise. Viele Edelstahltöpfe und Pfannen haben an Griffen oder Deckeln Schrauben. Und die sind oft nicht aus Edelstahl. Wenn sie rosten, "fliegt" (oder hier besser: schwimmt) der Rost in der Spülmaschine herum. So kann er sich auf Besteck, Töpfen oder Pfannen verteilen und dort festsetzen. Doch: Der Alufolien-Trick kann Abhilfe schaffen!

So geht der Alufolien-Trick

Zur Vorbeugung von Flugrost kannst du den Alufolien-Trick anwenden. Du nimmst ein Stück Alufolie, knüllst es zu einer Kugel und legst es in den Besteckkorb der Spülmaschine. Dann spülst du wie immer. Nach dem Waschgang erstrahlt dein Besteck in neuem Glanz.

Warum das funktioniert: Der Flugrost setzt sich auf der Alufolie ab, die leichter oxidiert als Edelstahl. Sie zieht den Flugrost sozusagen an und dein Besteck bleibt verschont.

Bei älterem zerkratztem Besteck, an dem sich der Rost bereits richtig festgesetzt hat, kann Alufolie natürlich keine Wunder bewirken. Einen gewissen Glanz-Effekt wirst du aber sicher sehen. Als Alternative zur Alufolie kannst du übrigens Rostmagnete für die Spülmaschine kaufen.

Alternativ: Was tun gegen Flugrost?

Du solltest entstandenen Flugrost gleich entfernen, damit er sich nicht festsetzt und das Besteck angreift. Du kannst dein Besteck nach dem Spülen mit einem weichen Tuch polieren. Zusätzlich kannst du es mit Zitronensaft, Natron oder einem Mittel zur Edelstahlpflege aus dem Handel reinigen. Allerdings kostet dich das Polieren nach jedem Spülgang viel Zeit.

Das kannst du tun, um Flugrost vorzubeugen: Willst du Flugrost vermeiden, darfst du nichts in die Spülmaschine geben, das rosten kann. Das ist leider nur teilweise machbar. Schon kleinste Teile, wie Nieten am Stiel einer Edelstahlpfanne, genügen als Rostursache.

Auch die Spülmaschine selbst kann übrigens an Geschirrkörben oder bei Schäden an Abdeckungen rosten. Am besten lässt du daher dein Geschirr nie lange feucht in der Spülmaschine. Feuchtigkeit beschleunigt das Festsetzen des Flugrostes. Falls du kannst, räume die Maschine nach dem Spülen immer gleich aus. Oder lass zumindest die Tür der Maschine offen, damit das Geschirr trocknet und der Wasserdampf entweichen kann.