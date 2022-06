Hausmittel zum Eincremen des Rückens

zum Eincremen des Rückens Alternative Methoden zum Schutz

Möchte man einen ruhigen Tag ganz alleine am Strand oder an einem See genießen, darf bei starker Sonne auch die Sonnencreme nicht fehlen; einen Sonnenbrand hat schließlich niemand von uns gerne. Doch während sich Beine und Arme leicht selbst eincremen lassen, bedarf es beim Rücken einiger Tipps und Tricks für den optimalen Schutz.

Hilfe gegen einen Sonnenbrand: So schützt du deinen Rücken

Um die eigene Haut zu schützen, darf Sonnencreme an heißen Sommertagen nicht fehlen. Genießt du ganz in Ruhe einen Tag in der Sonne, kann es zu dem altbekannten Problem kommen: das Eincremen des Rückens. Ohne eine weitere Person, die dir dabei helfen kann, stellt sich dies meist als Schwierigkeit heraus. Mithilfe einiger Hausmittel kannst du die Creme jedoch auch alleine auf dem Rücken verteilen.

Eine Möglichkeit ist das Verwenden einer Tüte, auf welche du vorsichtig etwas Sonnencreme aufträgst und diese auf den Boden legst. Anschließend legst du dich mit dem Rücken auf die Tüte. Zuletzt musst du die Tüte nur noch umfassen und sie über deinen Rücken reiben. Als eine Art Applikator könnte auch die glatte Seite einer Haarbürste dienen, auf welche du eine mit Sonnencreme bedeckte Tüte streifst. Anschließend kannst du mit deinem Tool einfach über deinen Rücken streichen. Etwas ungewöhnlich, aber dennoch effektiv kann eine unbenutzte Malerrolle sein. Trägst du etwas Sonnencreme auf diese auf, kannst du damit einfach deinen Rücken eincremen. Wichtig ist, dass du immer daran denkst, die Sonnencreme etwa 20 bis 30 Minuten vor dem Sonnenbad aufzutragen. Empfohlen wird eine Auffrischung der Creme in Abständen von etwa zwei bis drei Stunden. Schwitzt du stark oder gehst du ins Wasser, kann die Wirkung auch etwas früher nachlassen, sodass du früher nachcremen musst. Für das Eincremen des Rückens kannst du dieselbe Sonnencreme benutzen, die du auch für deinen restlichen Körper nutzt.

Hast du gerade keine dieser Hausmittel zur Hand, kannst du deinen Rücken auch ohne Creme schützen. Grundsätzlich solltest du Sonnenbäder nicht in die Mittagszeit legen, da sie Sonnenstrahlung hier am intensivsten ist. Achte darauf, überwiegend im Schatten oder in Innenräumen zu bleiben. Zudem kann eine simple Bedeckung des Rückens durch ein luftiges Top oder ein T-Shirt helfen, einen Sonnenbrand zu vermeiden.

