Actionreicher Geburtstag: Kostenloser Eintritt in einigen Freizeitparks Frankens

in einigen Freizeitparks Frankens Entspannung pur: Gratis baden in Frankens Thermen

"Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft": Wo du überall zum Geburtstag etwas kostenlos erhältst

Teure Angelegenheit Kindergeburtstag? Specials für Kinder

Ausflug in die Landeshauptstadt: München gratis genießen

Das letzte Jahr Revue passieren lassen, in die Zukunft schauen und gemeinsam mit Freunden und Familie feiern, gehört für viele zum alljährlichen Geburtstag dazu. Es muss jedoch nicht immer die angestammte Feier sein. Bayern lockt mit vielen Freizeitmöglichkeiten, an denen du deinen Geburtstag verbringen kannst. Das Beste daran: Oft zahlst du keinen Eintritt oder erhältst anderweitig kostenloses Specials.

Action am Geburtstag: Kostenlos ins Freizeitland Geiselwind und Playmobil FunPark

Ein Besuch in einem Freizeitpark sorgt immer für gute Laune. Wenn du Adrenalinjunkie bist oder Attraktionen in Szenerien wie Western, Ritterburg oder ähnliches magst, kannst du dich an deinem Geburtstag gleich doppelt belohnen. Kostenloser Eintritt und ein actionreicher Tag warten auf dich.

Das Freizeitland Geiselwind wirbt damit, dass Geburtstagskinder bis sieben Tage nach dem Geburtstag gratis Eintritt in den Park erhalten. Zusätzlich erhältst du einen Geburtstags-Ansteckbutton, Alterseinschränkungen gibt es keine. Deinem Geburtstag voller Action und Abenteuer steht also nichts mehr entgegen.

Im Playmobil FunPark sieht es ähnlich aus. Unabhängig von Alter kannst du die verschiedenen Themenparks wie Polizei/GoKart-Parcours, die Goldmine oder den Piratensee kostenlos erleben. Einzige Einschränkung dabei: Der freie Eintritt ist nur an deinem Geburtstag direkt gültig. Weiterhin bekommst du eine kleine Überraschung zum Geburtstag.

Gratis in die schönsten Thermen Frankens: Pure Entspannung an deinem Geburtstag

Dem Wunsch einen Gang runterzuschalten und sich eine Auszeit zum Geburtstag zu gönnen, kann in einer der vielen Thermen Frankens problemlos ohne finanzielle Sorgen nachgekommen werden. Die Obermain Therme in Bad Staffelstein als Bayerns wärmste und stärkste Thermalsole lädt dich ein, ein paar entspannte Stunden in der großzügigen Anlage zu verbringen. Das einfache Vorzeigen des Personalausweises reicht aus, um umsonst in die Therme zu gelangen. Was dich bei einem Besuch alles erwartet, liest du hier.

In der KissSalis Therme Bad Kissingen geht es nicht ganz so großzügig zu, aber auch hier erwarten dich durchaus attraktive Konditionen an deinem Ehrentag. Es winkt eine kostenlose Zusatzstunde auf, mit der du deinen Aufenthalt unkompliziert verlängern kannst. Außerdem kannst du dir es mit einem gratis Stück Geburtstagskuchen gut gehen lassen. Die Frankentherme Bad Windsheim dagegen schenkt dir satte 2,5 Stunden Aufenthalt in den Thermal-Badehallen zu deinem Geburtstag. Ein besonderes Highlight stellt der besonders soleintensive Salzsee dar. Hier kannst du entspannt abschalten und dich wortwörtlich einfach mal treiben lassen.

Auch Geburtstagskinder im Raum Nürnberg/Fürth müssen keine weiten Wege auf sich nehmen, um zum Geburtstag entspannt den Kopf freizubekommen. Die Fürthermare gewährt freien Eintritt in die Wasserlandschaft. Diese besteht aus Spaßbad, Therme und kostenfreien Zugang zum Sommerbad bzw. Hallenbad. Das Palm Beach in Stein bei Nürnberg bietet freien Eintritt für das Erlebnisbad. Hier geht es also ein bisschen actionreicher zu. Solltest du trotzdem den Wunsch nach Entspannung verspüren, kannst du unkompliziert vor Ort den Thermen- und Saunentarif dazubuchen.

Kostenlose Geschenke zum Geburtstag: Kleinigkeiten, die Freude bereiten

Ein eher ungewöhnliches Special wartet auf dich, wenn du im Raum Lichtenfels wohnst und ein Auto besitzt, das dringend einmal wieder gewaschen werden muss. Die OMV-Tankstelle in der Krappenrother Str. 2 schenkt jedem Geburtstagsfahrer eine kostenlose Autowäsche. Ob dieses Angebot auch an anderen OMV-Tankstellen gilt, ließ sich nicht generell feststellen. Am besten, du fragst vor Ort bei der Tankstelle deines Vertrauens nach.

Das Sandwich-Franchise-Unternehmen Subway ist nicht nur wegen seiner getoasteten Köstlichkeiten bekannt, sondern auch die Cookies stehen seit jeher hoch im Kurs. An deinem Geburtstag erhältst du einen Cookie gratis. Alles, was du dafür tun musst, ist die Subway-App downloaden und deine Daten hinterlegen. Per Mail erhältst du einen QR-Code, den du bis zu einem Monat nach deinem Geburtstag gegen einen Cookie in einer Subway-Filiale deiner Wahl einlösen kannst.

Auch bei den großen Möbelhäusern der Region kannst du an deinem Geburtstag etwas abstauben. Für eine neue Einrichtung reicht es zwar nicht, aber auch eine Kleinigkeit bereitet Freude. Bei Höffner erhältst du einen 10 Euro Einkaufsgutschein, wenn du Inhaber einer Kundenkarte bist. Die Einschränkungen kannst du hier nachlesen. Konkurrent XXXLutz schenkt jedem Freundschaftskarteninhaber eines von drei Gerichten im hauseigenen Restaurant. Perfekt also, um dich in einer Pause zu stärken oder als Alternative außer Haus zu essen.

Kindergeburtstag günstig feiern: Besondere Angebote machen es möglich

Besonders für Kinder ist der eigene Geburtstag noch einmal mehr ein besonderes Highlight im Jahr. Standesgemäß steht zum Kindergeburtstag eine gemeinsame Aktivität mit Freunden an. Bis zu einer Woche nach dem Geburtstag des Kindes erhält dieses, gemeinsam mit einer Begleitperson, freien Eintritt in den Tiergarten Nürnberg. Im Flyer erfährst du, welche Tiere und Attraktionen im Nürnberger Tiergarten entdeckt werden können. Zum Geburtstag kannst du eine kindgerechte Führung durch die tierischen Welten buchen und die Kinder zwischen Themen wie etwa "Wenn Zootiere auf Reisen gehen", "Auf den Spuren der großen und kleinen Kamele" wählen oder überraschen lassen.

Als absoluter Klassiker gilt der Kinobesuch. Das Cinecitta in Nürnberg zum Beispiel hat ein besonderes Angebot im Portfolio, das sich speziell an Kindergeburtstage richtet. Alle Geburtstagskinder bis 15 Jahre zahlen keinen Eintritt. Die restlichen Gäste (mindestens fünf zahlende Kinder) können sich vergünstigt ins Filmvergnügen stürzen. Weitere Informationen zum Kindergeburtstagspaket in Deutschlands größten Multiplexkino und wie du dich anmelden kannst, findest du hier.

Auch die Action-Arena in Marktzeuln ist ein beliebtes Ziel für Kindergeburtstage in der Region Coburg/Lichtenfels. Die Betreiber haben sich hierfür ein eigenes Special einfallen lassen. Auf einer Bahnlänge von mehr als 460 Metern kann die gesamte Bahn exklusiv gemietet werden und mit einer Bahnmiete von 20,50 Euro pro Kind gefahren werden. Das Geburtstagskind kann sich kostenlos hinters Steuer setzen. Weitere Voraussetzungen, wie zum Beispiel eine Altersbegrenzung von 8 bis 14 Jahren, sind an dieses Angebot geknüpft.

Geburtstagsausflug in die Landeshauptstadt: Bekannte Ausflugsziele in München gratis erleben

Wenn du an deinem Geburtstag ein paar Kilometer mehr auf dich nehmen möchtest, bietet sich ein Städtetrip nach München an. Dort wartet neben klassischen Sehenswürdigkeiten wie der Alte Peter, Schloss Nymphenburg oder der Englische Garten auch zwei besondere Highlights auf dich, die du an deinem Geburtstag kostenlos besuchen kannst.

Die Bavaria Filmstadt in Grünwald gewährt dir an deinem Geburtstag einen kostenlosen Blick hinter die Kulissen berühmter Filme wie Bully Herbigs "(T)Raumschiff Surprise" oder die "Fack Ju Göhte-Trilogie". Angeboten werden Führungen, ein 4D Kino oder ein Virtual Reality Special. Wenn du Filmfan bist und schon immer einmal wissen wolltest, wie es hinter den Kulissen großer Filmkulissen aussieht, kannst du dich an deinem Geburtstag deiner Leidenschaft zum Film vollends hingeben.

Einer der besten Blicke Münchens gibt es vom Olympiaturm im Olympiapark zu sehen. Auf 190 Metern Höhe kannst du auf die Millionenmetropole hinabschauen und gleichzeitig einen einmaligen Blick auf die bayerischen Alpen genießen. An deinem Geburtstag sparst du dir die regulär anfallenden 13 Euro Eintritt und kannst ganz umsonst in den Genuss des traumhaften Ausblicks kommen.