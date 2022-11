Tatort Bamberg : "Mörderisches Bamberg", "Obsidiangold" und "Natternsteine"

Es gibt zahlreiche Krimis, die Franken zum schaurigen Ort des Geschehens machen. Ob nun Ober, Mittel- oder Unterfranken, ob im Wald, am Wasser oder in einem Gebäude: Die Geschichten der Autoren und Autorinnen aus Franken hinterlassen an jedem besinnlichen Ort einen gruseligen Beigeschmack. Kriminalfälle, die es in sich haben und knallharte Detektive: Wir haben bekannte Bücherlisten und Online-Rezensionen (Thalia, Amazon) verglichen und besonders positiv bewertete sowie neue Krimis einzelner fränkischer Schauplätze für dich zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.

1. "Mörderisches Bamberg" - Werner Rosenzweig

Der Franken-Krimi "Mörderisches Bamberg" von Werner Rosenzweig aus dem Jahr 2019 spielt im Hochsommer in Bamberg. Das Buch umfasst 304 Seiten. Es geht um den Mord an einem jungen Mädchen. Der Schauplatz: die Regnitz, die durch Bamberg fließt.

Buchbeschreibung: Lokalredakteurin Franziska Berger geht dem Fund der Leiche eines jungen Mädchens, welche in der Bamberger Regnitz treibt, nach. Eigentlich aus journalistischem Interesse. Jedoch scheint sie dem Hauptkommissar des Falles, Hagenkötter, in seinen Ermittlungen einige Schritte voraus zu sein. Ein zweiter Toter, Bischof Eposite, lenkt die Spur auf ein kirchliches Bamberger Internat. Es erhärtet sich der Verdacht, dass die Kirche mehr mit dem Tod zu tun habe, als erwartet. War es vielleicht sogar Exorzismus?

Das Buch ist für Bamberg-Fans zu empfehlen, die mysteriöse, gruselige Geschichten mit Hang zum Übernatürlichen mögen. Es ist amüsant zu lesen und fesselt. Zudem bezieht es die fränkische Kultur sowie Teile der Bamberger Geschichte mit ein, finden auch die Leser*innen des Krimis.

2. "Obsidiangold" und "Natternsteine" - Helmut Vorndran

Helmut Vorndran ist ein bekannter Autor zahlreicher Frankenkrimis. In den Büchern ermitteln Kommissar Haderlein sowie Kommissar Lagerfeld in Bamberg und der Fränkischen Alb. Sein aktuellstes Buch nennt sich "Obsidiangold", ist aus diesem Jahr und umfasst insgesamt 352 Seiten. Sein Vorgänger hieß "Natternsteine", mit 336 Seiten aus dem Jahr 2021.

In "Obsidiangold" erwacht eine Frau aus dem Koma und verschwindet. Trotz Bemühen findet die Polizei keine Anzeichen auf Bekannte oder Papiere, die feststellen können, um wen es sich bei der Frau handelt. Als eine zweite Leiche auftaucht, die nicht identifizierbar ist, erkennen die Kommissare ein Muster. Sie folgen der Spur einer Organisation bis nach Afghanistan. "Natternsteine" erzählt die Geschichte einer tödlich endenden Bergtour in der fränkischen Alb. Ein Kletterer greift, statt nach Gestein, nach einem Toten. Dieser reißt ihn in die Tiefe. Die Leiche des Mannes ist nicht erkennbar, da ihm der Kopf fehlt. Kommissar Lagerfeld und sein neuer Ermittlungspartner gehen den Fall an und stoßen auf einen skrupellosen Unbekannten und weitere Polizeiakten aus Unterfranken, die kopflose Leichen aufweisen.

Vorndran mag außergewöhnliche Mordfälle, was sich an den kopflosen Leichen zeigt. Er erzählt seine Geschichten spannend und doch humorvoll. "Ein spannender Lokalkrimi, schön gewürzt mit Satire und Humor, dessen Ende auch eine unerwartete Wendung nimmt", schreibt ein Leser zum Buch "Natternsteine".

3. "Fränkisches Chili" - Susanne Reiche

Susanne Reiche erzählt in 280 Seiten vom Tod eines erfolgreichen Bauunternehmers aufgrund von vergiftetem Chili im Essen. Das Buch "Fränkisches Chili" erschien im Jahr 2020.

Buchbeschreibung: Kommissar Kastner ermittelt mitten im Hochsommer zum Tod des Bauunternehmers in Nürnberg. Dieser kam aufgrund einer Prise Fingerhut in seinem Chili zu Tode. Wider Erwarten scheint der Tod des Mannes die Witwe kaltzulassen. Außerdem hegt sie eine mysteriöse Beziehung zu dem Wirtschaftsreferenten und scheint etwas zu verbergen. Kastner ermittelt in Richtung Bau- und Umweltverwaltung, aber auch unter im noblen Erlenstegen. Eine überraschende Wendung nimmt der Fall nach der Entdeckung einer Vogelscheuche in einem Armani-Jackett.

Das Buch von Reiche lädt ein, die Nürnberger Lokalitäten zu entdecken und sich in bekannten Ortschaften wiederzufinden: ein "einfaches Lesevergnügen" mit "Wiedererkennungswert", finden Bücherfans. Für Liebhaber gibt es noch mehr Grund zur Freude. Neben "Fränkisches Chilli" erschien auch der zweite und dritte Band: "Fränkisches Sushi" und "Fränkische Tapas".

4. "Mainleid" - Anja Mäderer

Ebenfalls empfehlenswert ist "Mainleid", ein Würzburger-Krimi mit 256 Seiten von Anja Mäderer. Dabei handelt es sich um Anja Mäderers ersten Kriminalroman, dessen Arbeitstitel ursprünglich "Unschuldslamm" lautete. Das Buch erschien bereits im Jahr 2015.

Buchbeschreibung: Nach der Versetzung der Kommissarin Nadja Gontscharowa von Nürnberg nach Würzburg verstreicht kaum Zeit, bevor ein neuer Fall auf ihrem Schreibtisch liegt. Eine Studentin wird im Ringpark in Würzburg mit einer Flasche Luxuswein erschlagen. Das Opfer gilt als bekannt, talentiert und schön. Während Nadja beginnt sich mit ihren Kollegen anzufreunden, wirft ein weiterer Toter große Fragen auf.

"Ein toller Regional-Krimi – nicht nur für Würzburger – mit einem sympathischen Ermittlerteam." schreibt eine Leserin über Mäderers Buch. Übrigens: gefolgt von "Mainleid" erschien "Mainschatten" im Jahr 2016.

5. "Schöner Sterben in Franken" - Katharina Drüppel

In "Schöner Sterben in Franken" nimmt sich Kommissar Clemens Sartorius eines tödlichen Falls im Erlangener Schlossgartenfest an. Katharina Drüppel ist die Autorin. Das Buch erschien im Mai 2021 und ist der zweite Band, in dem Kommissar Sartorius ermittelt, schneidet jedoch besser ab als das erste Buch "Frankenstich".

Buchbeschreibung: Mitten im Erlanger Schlossgartenfest, dort wo die Gesellschaft tanzt, wird eine Frauenleiche entdeckt. Sie liegt erdrosselt in einer Skulptur des Hugenottenbrunnens. Die erste Spurensuche führt Sartorius zur Universität und zu zwischenmenschlichen Beziehungen voll Missgunst und Neid. Als Felicitas (Feli) Reichelsdörfer, eine Buchhändlerin und alte Bekannte des Ermittlers auftaucht, wird der Kommissar auf eine harte Probe gestellt.

Eine Leserbewertung: "Ich bin ein großer Fan dieser eigenwilligen, etwas naiven, aber gewitzten, rothaarigen Buchhändlerin Feli." Ein weiteres Buch, der dritte Band, von Drüppel nennt sich "Tod in Franken". Dieser erschien 2022 und spielt in Nürnberg. Kommissar Sartorius selbst wird des Mordes bezichtigt, was ihn an seine schmerzliche Vergangenheit zurückerinnert. Wir wollen aber nicht zu viel verraten, lies am besten selbst. Kleine Randinformation: Drüppel bietet kostenfreie Signierstunden für Fans in Nürnberg an.

6. "Brunnenleich" - Ilona Schmidt

Ilona Schmidt schrieb 2018 den Kriminalroman "Brunnenleich". Ursprünglich war sie Chemikerin, bis sie die Leidenschaft für spannende Geschichten entdeckte. Auf 320 Seiten wird die Ermittlung des Falls von Kommissar Richard erzählt. Das Buch spielt in Coburg und liest sich zunächst ähnlich dem zuvor genannten Buch von Drüppel.

Buchbeschreibung: Auf dem Coburger Schlossplatzfest wird eine Frauenleiche entdeckt. Sie befindet sich in einem Brunnen. Zunächst ähnelt der Fall einem durchschnittlichen Mordfall - wäre die Frau namens Melinda nicht vor Jahren bereits für tot erklärt worden. Damals soll ihr Ehemann sie ermordet haben, der Fall zerstörte sein Leben. Nun steht der Kommissar vor einigen Fragen: Was führte die Frau zurück in ihre Heimat? Wieso täuschte sie ihren Tod vor? Und wer hat sie getötet? Außerdem erfährt Richard, dass seine Vorgesetzte die Tochter des Ehemannes der Toten ist. Jedoch wollte er diesen eigentlich niemals treffen.

Mittlerweile existieren zahlreiche, erfolgreiche Bücher von Schmidt. Über "Brunnenleich" wird folgendes geschrieben: "Ein krimineller Lesegenuss, der am besten in einem Rutsch verschlungen wird und die Lust auf weitere Fälle mit dem Coburger Ermittlerduo weckt."

Fazit

Die vorgestellten Krimis sind nur ein Teil der zahlreichen Auswahl. Viele Autor*innen haben auch mehr als einen Krimi geschrieben. Zumeist lösen dieselben Kommissare und Kommissarinnen mehrere Fälle, die in verschiedenen Krimis festgehalten werden. Somit kannst du dich darauf freuen, weitere Bücher deiner Lieblingsautorinnen und Lieblingsautoren zu lesen.

Übrigens: Viele Autoren und Autorinnen bieten Lese- und Signierstunden für Leser und Leserinnen an. Es lohnt sich auf der eigenen Homepage der Autoren und Autorinnen vorbeizuschauen, um Termine im fränkischen Umkreis zu finden. Diese sind bereits im Artikel verlinkt.

Ob nun Bamberg, Würzburg oder andere Städte - gruselige und spannende Geschichten finden sich in ganz Franken. Auch in Fürth. Viel Spaß beim Schmökern und Schaudern!