Was sind Food-Courts?

Der B303-Föödspace

Die Anfänge vom Föödspace und die aktuellen Anbieter

Fazit

Der Siegeszug der mobilen Gastronomie begann bereits Ende 2015, in den letzten Jahren kamen hunderte von Foodtrucks in Deutschland hinzu. An der B303 gibt es einen besonderen Ort für Foodtrucks. Egal ob klassischer Burger, Bratwürste, Gulasch, gegrillte Hähnchen, italienische und amerikanische Sandwiches, Pommes in sämtlichen Variationen, Carrot-Hot-Dogs oder Galettes - die Palette beim ersten, oberfränkischen Food-Court ist riesig. Das täglich wechselnde Angebot verschiedener Foodtrucker und Speiseanbieter*innen erfreut seit Anfang 2021 zahlreiche hungrige Anwohner*innen, aber auch Besucher*innen von nah und fern schätzen die Vielfältigkeit handgemachter Speisen. So gibt es an mehreren Tagen in der Woche ganztägig abwechslungsreiche Angebote, die stets frisch zubereitet werden und zum Mitnehmen gedacht sind oder auch vor Ort verspeist werden können.

Der B303-Föödspace

Sogenannte Foodcourts stammen ursprünglich aus den Vereinigten Staaten und bezeichnen ein abgetrenntes Gebiet, auf welchen eigenständige Restaurants und Imbisse ihre Speisen anbieten und auf dem es häufig gemeinsam genutzte Sitzmöglichkeiten gibt. Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf einen Großteil der gastronomischen Angebote lokaler Dienstleister in den letzten Jahren entstand die Idee eines angepassten Foodcourt im Coburger Raum. Ein Platz dafür war schnell gefunden, denn hier fand sich bereits in den Vorjahren eine Gastronomie, die bis weit in die Region für ihre Grillspezialitäten bekannt und beliebt war. Die Lage an der stark befahrenen B303 bei Ebersdorf / Frohnlach bietet nicht nur LKW-Fahrer*innen und Fernfahrer*innen die Möglichkeit einer kurzen Pause, viele Anwohner*innen holen sich inzwischen für das Mittag- oder Abendessen ihre Portionen und auch Firmen nutzten vor allem während der Lockdowns die Möglichkeit der Bestellung und Abholung beim B3Ö3 Föödspace. Der Name "B3Ö3 Föödspace" ist eine Eigenkreation.

Das Angebot der einzelnen Foodtrucker wird durch verschiedenen Themenstände ergänzt. Diese reichen von frischem Spargel über Erdbeeren, Blumen zu Weihnachtsbäumen und Ständen diverser Kleinanbieter*innen. Die Foodtrucker stehen untereinander in einer lockeren und freien Verbindung, die Koordination der Termine, Absprachen und Ankündigungen erfolgen über den Besitzer des Platzes, Frank Heumann. Dieser stellt auch den Strom zur Verfügung, welcher einzeln mit den Anbieter*innen abgerechnet wird.

Übrigens: Auch andere Unternehmer*innen haben die gute Lage samt Anbindung inzwischen für sich entdeckt, unter anderem wird am 15. September eine moderne Filiale von LIDL am Standort neben der B303 eröffnet.

Die Anfänge vom B3Ö3 Föödspace

Das Familienunternehmen Häußer bietet seit über 30 Jahren die beliebte, französische Spezialität der Galettes an. Frank Heumann / B3Ö3 Föödspace +3 Bilder

Im Januar 2021 kämpften sich die ersten Foodtrucker durch den eisigen Wind und die Ungewissheit eines solchen, für die Region, neuen Vorhabens. Nach einigen Wochen stellten die ersten Anbieter*innen aber bereits eine gewisse Kontinuität fest und es war klar, dass das Konzept ausgebaut werden würde. So mancher Foodtrucker konnte bereits mit einer größeren Stammkundschaft beginnen, da das eine oder andere Unternehmen seit Jahren im oberfränkischen Raum bekannt ist und sich die angebotenen Speisen als besondere Leckereien bereits etabliert hatten.

Jedoch fanden auch zahlreiche neue Kreationen ihren Weg zum B3Ö3 Föödspace, die Angebotspalette wurde immer breiter und abwechslungsreicher. Aktuell zählen mehrere, unterschiedliche Nahrungsanbieter zum losen Team der Frohnlacher Foodtrucker. Egal ob fleischlos, vegan, klassisch, süß oder herzhaft, für (fast) jeden ist etwas dabei.

Vorbestellungen sind jederzeit über die jeweiligen Anbieter möglich und empfehlen sich besonders um die Mittagszeit, die Kontaktdaten finden sich auf der Facebook Seite des Föödspace. Neue Foodanbieter*innen sind ebenfalls gesucht und willkommen, auch Doppelbelegungen sind möglich. Das Angebot soll stets abwechslungsreich und vielfältig sein, eine tägliche Belegung ist das Ziel des Platzanbieters. Das Konzept ist recht einzigartig und hat bereits zahlreiche Nachahmer*innen in ganz Deutschland gefunden.

Die aktuellen Anbieter

Der aktuelle Plan bietet viel Abwechslung, alle Angaben sind ohne Gewähr. Frank Heumann / B3Ö3 Föödspace +3 Bilder

Neben klassischen Fastfood Gerichten, bieten die Foodtrucker oft individuelle Speisen an, die vor Ort frisch zubereitet werden. Auch ist der Kundenkontakt häufig intensiver als bei klassischen Restaurants, da die Besitzer*innen hier oft selbst mit den Kund*innen ins Gespräch kommen und so Kritik oder Lob den direkten Weg in die mobile Küche finden.

Hier die aktuelle Woche beim B3Ö3 Föödspace:

Sonntag und Montag sind im Moment frei, hier können sich interessierte Anbieter*innen bei Frank Heumann über info@logan-5.de bewerben.

Dienstag: Häußer’s Galettes (zweiter Dienstag frei)

Mittwoch: Antonio Basalo Gomez mit Hertel Hähnchen

Donnerstag: Heiko Food & More:Red or Black

Freitag: Orzzy’s Foodtrailer

Samstag (ab Oktober): Otto’s Enkel und Mario Hermanns Gulaschkanone

Fazit

Foodtrucks sind eine gute Alternative zu einem klassischen Imbiss. CC0 / Pixabay / Artem_Dmitriev +3 Bilder

Glaubt man den Statistiken, so bringt aktuell jede*r Zweite sein Essen selbst mit zur Arbeit. Kantinen werden nur von 19,5 Prozent der Arbeitnehmer*innen angesteuert, dagegen steigt der Trend der mobilen Gastronomie. In Großstädten waren es 2015 bereits 29 Prozent der Berufstätigen, die sich in der Mittagspause einen Snack an einem Foodtruck oder Imbiss holen. Auch in ländlichen Regionen sind die mobilen Imbisse angekommen, in den letzten Jahren waren für viele Anbieter*innen Foodtrucks eine lukrative Alternative. Die Bekanntheit einzelner Foodcourts wächst kontinuierlich.

Foodtrucks sind häufig eine leckere Alternative, oft werden handgefertigte Speisen ohne Zusatzstoffe angeboten, denn Foodtrucks stehen in der Regel für regionales und bewusstes Essen mit ausgefallenen Kreationen. Wer die mobile Gastronomie unterstützen möchte, findet weitere Foodtruck-Stellplätze inzwischen auch in zahlreichen Apps, die zum Teil für die Anbieter*innen kostenpflichtig sind, aber oft eine gute Übersicht über die verschiedenen Standorte bieten.

Der Frohnlacher / Ebersdorfer B3Ö3 Föödspace bietet eine gute Anlaufstation, die inzwischen nicht nur von ortsansässigen Kund*innen und Firmen genutzt wird, es kommen auch hungrige Gäste aus anderen Teilen Oberfrankens.