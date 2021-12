Einfrieren ist in der heutigen Küche nicht mehr wegzudenken. Viele Lebensmittel sind dafür geeignet. Doch gerade beim Einfrieren von rohem Fleisch sollte man ein paar Schritte beachten, damit es nicht an Qualität verliert, frisch und genießbar bleibt. Das Wichtigste zuerst: Friere rohes Fleisch stets frisch ein!

Schritt 1: Tupfe das Fleisch mit etwas Küchenrolle trocken.

Schritt 2: Nimm eine geeignete Gefriertüte* und achte darauf, dass die Fleischstücke möglichst separat und gleichzeitig so flach und dicht wie möglich liegen. Je flacher es liegt, desto schneller kann es später wieder aufgetaut werden.

Schritt 3: Verpacke dein Fleisch dann so luftdicht wie möglich, damit keine Keime und Gefrierbrände entstehen können. Am einfachsten geht das mit einem Vakuumiergerät*.

Schritt 4: Das Fleisch sollte so schnell wie möglich eingefroren werden. Wenn sie vorhanden ist, bietet sich dafür die "Superfrost-Funktion" deines Gefrierschranks an.

Achtung: Bei Hackfleisch gibt es eine Besonderheit. Es gilt als besonders anfällig für Keime. Daher muss die Kühlkette eingehalten werden und das Fleisch sollte zeitnah eingefroren werden. Auch sollte es in kleinen Portionen flach und dicht verpackt werden.

Wie lange das Fleisch eingefroren bleiben kann, hängt von der Sorte ab. Hackfleisch - egal welcher Sorte - sollte nicht länger als drei Monate im Gefrierschrank lagern, Schwein bis zu acht Monaten und Rind sowie Wild bis zu zwölf Monaten. Um nicht den Überblick zu verlieren, kannst du die Tüten vor dem Einfrieren mit der Sorte und dem Einfrierdatum beschriften.

Auch beim Auftauen gibt es ein paar Aspekte zu beachten, denn Bakterien und Keime können das Fleisch verderben. Außerdem geht durch langsames Auftauen weniger Flüssigkeit verloren, was dazu beiträgt, den Geschmack zu erhalten.

Schritt 1: Plane deine nächste Mahlzeit rechtzeitig, denn es ist ratsam, das Fleisch über Nacht im Kühlschrank und nicht bei Zimmertemperatur aufzutauen. Achte dabei, dass das Auftauwasser ablaufen kann oder es aufgefangen wird.

Muss es aber mal schnell gehen, kann das verpackte Fleisch in kaltes Wasser gelegt werden. Alternativ lässt es sich in der Mikrowelle auftauen.

Schritt 2: Gieße die Auftauflüssigkeit ab und tupfe das Fleisch mit Küchenpapier ab.

Schritt 2: Verarbeite das aufgetaute Fleisch zeitnah.

Wichtig ist: Friere das aufgetaute, rohe Fleisch nicht wieder ein, sonst verliert das Fleisch an Qualität und du riskierst die Entstehung schädlicher Keimen.

Tipp: Neben rohem Fleisch kannst du auch viele andere Lebensmittel wie Käse, Reis, Nudeln oder auch Butter einfrieren!

