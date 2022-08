Fleisch ist ein leicht verderbliches Lebensmittel

ist ein leicht verderbliches Lebensmittel Trotzdem lässt sich Fleisch einfrieren und wieder auftauen

So kannst du Fleisch schonend auftauen

Wenn es schnell gehen muss: Weitere Möglichkeiten, Fleisch aufzutauen

Ob zum Mittagessen am Wochenende oder für die nächste Party: Wer eine Gefriertruhe zu Hause hat, nutzt diese gern, um Fleisch einzufrieren und es dann zum geeigneten Zeitpunkt aufzutauen und weiterzuverarbeiten. Doch worauf muss man beim Auftauen von Fleisch achten? Und wie geht es am schnellsten? Hier findest du die Antwort.

Gefrorenes Fleisch auftauen: So funktioniert es

Fleisch ist ein empfindliches und leicht verderbliches Lebensmittel. Deshalb gibt es beim Auftauen einiges zu beachten. So sollte Fleisch nach Möglichkeit langsam auftauen, damit es genießbar und die Qualität erhalten bleibt. Am besten ist es daher, das Fleisch schon am Vorabend aus dem Gefrierfach oder der Gefriertruhe zu nehmen. Doch keine Sorge, falls es dafür schon zu spät ist: Weiter unten zeigen wir dir noch einige Möglichkeiten, wie du Fleisch auch schneller auftauen kannst.

Am besten taut man Fleisch im Kühlschrank auf und nicht etwa auf der Arbeitsplatte in der Küche. Wichtig ist dabei, dass es so aufbewahrt wird, dass sich keine Flüssigkeit rund um das Fleisch ansammelt. Diese Auftauwasser ist nämlich der ideale Nährboden für Keime und Bakterien. Lege es am besten in ein Gefäß mit Abtropfmöglichkeit wie ein Sieb oder einen Seiher. Hänge das Gefäß dann in eine Schüssel, um die Flüssigkeit auffangen zu können.

Taut man Fleisch zu schnell auf, kann das die Qualität beeinträchtigen. Dennoch gibt es einige bewährte Möglichkeiten, um den Prozess zu beschleunigen.

Wie man Fleisch auftauen kann, wenn es schnell gehen muss

Es gibt verschiedene Wege, Fleisch schneller als über Nacht aufzutauen. Eine davon ist die sogenannte "Sandwich-Methode". Dazu legt man das gefrorene Fleisch im verschlossenen Gefrierbeutel auf den Boden eines Topfes. Anschließend füllt man einen zweiten, etwas kleineren Topf mit lauwarmem Wasser und stellt ihn auf das Fleischstück. Kleinere Fleischstücke können auf diese Weise in rund fünf Minuten aufgetaut werden.

Alternativ kann Fleisch auch in einem Wasserbad aufgetaut werden. Am besten legt man dazu das Fleisch in einen verschlossenen Zippbeutel in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Je nach Größe des Fleischstücks kann es mehrere Stunden dauern, bis es aufgetaut ist. Kleinere Portionen mit einem Gewicht von 500 Gramm bis 1 Kilo tauen so jedoch in der Regel in unter einer Stunde auf.

Man kann Fleisch nicht nur in kaltem, sondern auch in warmem Wasser auftauen. Das warme Wasserbad hat den Vorteil, dass sich die Auftauzeit dann noch weiter verkürzt. Jedoch ist die Variante mit kaltem Wasser die schonendere und sollte deshalb die erste Wahl sein, wenn es einmal schnell gehen muss. Beim Auftauen von Fleisch im warmen Wasserbad sollte beachtet werden, dass das Wasser nicht heißer als 60 Grad ist. Sonst beginnt das Fleisch bereits zu garen.

Fleisch in der Mikrowelle auftauen

Wer eine Mikrowelle mit Auftaufunktion hat, kann auch auf diese Weise Fleisch auftauen. Wie lange dieser Vorgang dauert und welches Programm das richtige ist, entnimmst du am besten der Gebrauchsanweisung des Gerätes. Achte jedoch darauf, dass du das Fleisch vor dem Auftauen in der Mikrowelle aus der Verpackung nimmst und auf mikrowellengeeigneten Geschirr platzierst.

Während des Auftauvorgangs solltest du außerdem immer mal wieder das entstehende Tauwasser abkippen.

Auch denn deine Mikrowelle keine separate Auftaufunktion hat, kannst du sie dennoch für das Auftauen von Fleisch nutzen. Achte jedoch darauf, dass die Watt-Zahl nicht zu hoch eingestellt ist. 180 bis 200 Watt sind ideal. Der Auftauvorgang dauert dann - je nach Größe des Fleischstücks - mehrere Minuten.

Wie lange braucht Fleisch zum Auftauen?

Je nach Methode und Produkt dauert es unterschiedlich lange, bis es Fleisch aufgetaut ist. Große Fleischstücke von etwa 2,5 Kilo brauchen für das Auftauen im Kühlschrank bis zu 24 Stunden.

Wichtig ist, immer wieder den Zustand des Fleisches zu checken. Wenn es aufgetaut ist, sollte mit der Weiterverarbeitung nicht zu lange gewartet werden.

Auch wenn es schneller gehen würde als im Kühlschrank, sollte man aus Hygienegründen darauf verzichten, Fleisch bei Zimmertemperatur aufzutauen.

Kann man aufgetautes Fleisch wieder einfrieren?

Beim Einfrieren von Fleisch gibt es ebenfalls einiges zu beachten. Rohes Fleisch sollte nach dem Auftauen jedoch nicht wieder eingefroren werden, sonst verliert das Fleisch an Qualität und du riskierst beim erneuten Auftauen die Entstehung schädlicher Keimen.

