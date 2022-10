Überraschungsei: Instagrammer verrät geheimen Trick

Das erste Überraschungsei kam in Deutschland 1974 auf den Markt. Seitdem ist der Hype um die Ü-Eier ungebrochen. Nicht nur die zweilagige braun-weiße Schokolade hat das Kultprodukt berühmt gemacht - besonders der Inhalt in der gelben Plastikhülle machen die Produkte von Ferrero so spannend für Kinder und Erwachsene.

Überraschungseier bei Sammlern immer noch hoch im Kurs - Schütteln nicht erfolgsversprechend

Gerade die Figuren, die bei vielen der Aktionen in jedem siebten Überraschungsei stecken sollen, ziehen Sammler magisch an. Kein Wunder: Denn bestimmte Objekte können bis zu 5000 Euro wert sein. In diesem Artikel zeigen wir dir, ob du vielleicht auch einen Schatz zu Hause im Schrank hast.

Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, ein Ü-Ei mit einer wertvollen Figur zu kaufen, nicht besonders hoch. Es scheint reine Glückssache zu sein, ob sich im Ei etwas Wertvolles verbirgt. Auch Tipps, wie etwa das Schütteln des Eis vor dem Kauf, haben meist zu Enttäuschungen bei den Käufern und Käuferinnen geführt.

Aber gibt es wirklich keine Möglichkeit, zu erkennen, ob sich etwa ein Bausatz oder doch eine begehrte Figur im Ü-Ei verbirgt? Doch, die gibt es, ist ein Instagrammer überzeugt. Er verrät auf der Plattform einen Trick, der "zu 99,9 Prozent" klappen soll, wie er verspricht.

Ü-Ei auf die Waage legen: Instagrammer verspricht - Trick soll immer klappen

"Ihr geht einfach in den Supermarkt, nehmt euch ein paar Ü-Eier und geht dann zur Obst- und Gemüsewaage", so AboutMalte. Beim Wiegen zeige sich dann der Unterschied, behauptet er.

Ohne Figur wiege das Ü-Ei nämlich in der Regel zwischen 32 und 33 Gramm. Mit Figur hingegen liege das Gewicht bei rund 35 bis 38 Gramm, erklärt er. Mit diesem Trick könne man den Unterschied "immer erkennen", so seine Überzeugung. "Wie geil ist das denn?", fragt er rhetorisch. Unter seiner Followerschaft sind die Reaktionen unterschiedlich.

"Vor ein paar Jahren habe ich das mit der Kontrollwaage auch mal ausprobiert und trotzdem war keine Figur drin", so eine Userin. Ein anderer Sammler hingegen bestätigt, dass die Methode bei ihm funktioniert habe. Andere weisen darauf hin, dass in einer aktuellen Ü-Ei-Sonderedition in jedem Ei ein kleines Tier sei. Aktuell bietet der Konzern allerdings auch Überraschungseier mit rosa Farbgebung an. Hier soll sich in jedem siebten Schoko-Ei tatsächlich eine "Disney Prinzessin" befinden.