Die Geschichte der Fastenzeit

der Lebensmittel-Fasten: Vorteile und Nachteile

12 alternative Ideen zum Fasten

Das Fasten hat eine lange Tradition. Vor allem für die Christen hat diese Zeit eine besondere Bedeutung; aber auch, wenn du keiner oder einer anderen Glaubensrichtung angehörst, kann diese Zeit dazu genutzt werden, das eigene Ess- und Konsumverhalten zu reflektieren.

Die Geschichte der Fastenzeit: Das musst du wissen

Die Fastenzeit wird auch Passionszeit genannt und ist eine sehr wichtige Zeit im Christentum. Dabei geht es darum, sich in den vierzig Tagen vor Ostern aktiv Zeit für den Glauben zu nehmen. Der namensgebende Bestandteil dieser Zeit ist das Fasten: Es geht den Christen darum, sich von allen Zwängen und irrelevanten Dingen zu befreien, die sie im Alltag von ihrem Glauben abhalten oder sie in ihrer Zuwendung zu Gott einschränken.

Traditionell beginnt die Fastenzeit am Aschermittwoch und endet am Karfreitag. An diesem letzten Tag wird besonders an den Kreuzestod Jesu Christi gedacht. Die Zahl 40 hat für das Christentum eine wichtige Bedeutung: Nach Exodus 16, 35 wanderte Moses mit dem Volk Israels für deren Befreiung 40 Tage durch die Wüste Sinai. Auch an vielen weiteren Stellen, wie dem Exodus 24, 18, kommt die Zahl symbolhaft in der Bibel vor: Moses wartete 40 Tage auf dem Berg Sinai, bevor Gott ihm die Zehn Gebote gab. Die wichtige, symbolische Bedeutung der Zahl legt nahe, dass auch die Fastenzeit auf 40 Tage angelegt ist.

Ein weiteres bedeutendes Symbol der Fastenzeit ist das Aschekreuz, was den Gläubigen bei der Messe zu Beginn der Fastenzeit von einem Priester auf die Stirn gezeichnet wird. Es gilt als Zeichen der Hoffnung, aber auch der Reinigung, Buße und Reue. Ursprünglich wurde sich während der Fastenzeit an sehr strikte Regeln gehalten: Im Jahr 590 legte Papst Gregor I. fest, dass nur eine Mahlzeit am Tag erlaubt sei und sowohl auf den Verzehr von warmblütigen Tieren, als auch von Eiern, Milch, Butter, Käse und Alkohol verzichtet werden sollte. Erst Mitte des 16. Jahrhunderts lockerten sich diese Vorgaben. Fortan wurde während der Fastenzeit nur noch auf Fleisch verzichtet. Auch heutzutage ist das Fasten noch mit dem Verzicht auf verschiedene Lebens- und Genussmittel, aber auch Konsumgüter verbunden. Modernere Konzepte vom Fasten legen vor allem Wert darauf, uns die Möglichkeit zu bieten, aus unserem festgefahrenem Alltag und den Gewohnheiten auszubrechen und auch langfristig etwas zu verändern. Die innere Besinnung und Ruhe, sowie die eigene Position in Bezug auf sich selbst, den Glauben und Gott zu reflektieren. Und auch, wenn der Glaube bei dir nicht so stark ausgeprägt ist, kannst du die Zeit dazu nutzen, um dich wieder auf das Wesentliche zurückzubesinnen.

Wann die Fastenzeit ist und wie gesund Fasten ist

Im Jahr ist der Zeitraum, auf den sich die Fastenzeit beläuft, der 2. März bis zum 14. April. Entscheidest du dich dafür, die Zeit zum Fasten zu nutzen, kann dies einerseits eine Auszeit für deinen Körper und deinen Geist bedeuten; es ist aber auch wichtig, einige Dinge diesbezüglich zu beachten. Wie ernst die Fastenzeit genommen wird, ist von Person zu Person unterschiedlich. Während die einen nur auf bestimmte Lebensmittel verzichten, lassen andere während des Fastens feste Nahrung gänzlich weg und nehmen nur Flüssigkeiten zu sich. Das Abnehmen steht für die Christen während der Fastenzeit nicht im Vordergrund: Im Fokus steht der Einklang zwischen Körper und Seele. Es kann auch vorteilhaft sein, um sein eigenes Essverhalten zu reflektieren und sich danach womöglich für eine gesündere Ernährungsweise zu entscheiden.

Für den Körper ist eine plötzliche, radikale Ernährungsumstellung nicht immer einfach. Wie gut dein Körper eine stark verringerte Energiezufuhr verkraften kann, solltest du unbedingt vorher mit einem Arzt abklären. Nur dieser kann dich über das Gesundheitsrisiko informieren. Nimmst du regelmäßig Medikamente ein, leidest unter einer chronischen Krankheit, einer Allergie, Depressionen, Diabetes, einer Magersucht, bist untergewichtig, schwanger oder herzkrank, solltest du von dem strikten Fasten von Lebensmitteln absehen. Nimmst du täglich viel zu wenig Energie zu dir und betätigst dich stark körperlich oder geistig, kann es zu verschiedenen Nebenwirkungen kommen. Dazu gehören beispielsweise Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder psychischer Stress. Um einem Nährstoffmangel und gesundheitlichen Problemen vorzubeugen solltest du extreme Fastenformen nie ohne vorige ärztliche Beratung durchführen.

Verzichtest du nur auf einzelne Lebensmittel, achtest ansonsten aber weiterhin auf eine ausgewogene und gesunde Ernährungsweise, sollten keine Nebenwirkungen aufkommen: Der Körper wird dennoch mit allen wichtigen Vitaminen und Nährstoffen versorgt.

Alternatives Fasten: 12 Ideen, worauf du 2022 verzichten könntest

Es muss nicht zwangsläufig auf Speisen und Getränke verzichtet werden: Es gibt auch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, auf die du verzichten kannst. Folgende Dinge könntest du beispielsweise "fasten" oder während der 40 Tage in deinen Alltag integrieren:

Auf Zucker und Weißmehl zu verzichten, wird deiner Gesundheit sicher guttun und dir helfen, dein Essverhalten zu reflektieren. Verpackungsmüll-Fasten: So tust du auch der Umwelt etwas Gutes. Es gibt viele Alternativen, auf die du dafür zurückgreifen kannst; vielleicht besuchst du ja auch mal einen Unverpackt-Laden? Limonaden und Säfte können ideal auch durch Wasser oder Tee ersetzt werden, welche wahre Gesundheits-Booster sind. Täglich 10.000 Schritte zu laufen oder ein Workout zu machen wird dir nicht nur ein Erfolgsgefühl geben, sondern auch deinen Körper stärken. Für mehr Achtsamkeit im Alltag: Jeden Tag eine Meditations- oder Yoga-Einheit einlegen. Versuche doch in der Zeit, vegetarisch oder vegan zu leben. Nur Bio- und Fair-Trade-Produkte kaufen: So tust du nicht nur dir, sondern auch der Umwelt etwas Gutes. Jeden Tag die empfohlenen 5 Portionen an Obst und Gemüse essen. Auf Netflix und Co. verzichten und stattdessen auf Bücher oder Musik zurückgreifen. Social-Media-Fasten und stattdessen mehr Leute persönlich treffen. Lügen-Fasten: Achte in den vierzig Tagen besonders darauf, ehrlich zu dir selbst und deinem Umfeld zu sein. Eine letzte Idee ist das Konsum-Fasten: Versuche, in der Zeit so wenig wie möglich zu kaufen und nur das zu besorgen, was du wirklich benötigst.