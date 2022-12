Kannst du die Wäsche im Winter draußen trocknen?

Einfach ausprobieren: frisch gewaschene Wäsche im Garten aufhängen

Was tun, wenn die Temperaturen nicht sinken?

Häufig wandern die nassen Textilien aus Zeitgründen von der Waschmaschine direkt in den Trockner. Doch dieser verbraucht Unmengen an Energie, sodass der Stromzähler bei jedem Einsatz schneller läuft. Aus Angst vor klammen Kleidungsstücken scheuen Verbraucher*innen, ihre Wäsche im Winter draußen aufzuhängen. Doch im Grunde genommen ist es ganz einfach, Textilien bei Minusgraden zu trocknen.

Mehr Wäsche und erhöhte Geruchsempfindlichkeit im Winter

Erfahrungsgemäß fällt zu jeder Jahreszeit eine Menge unterschiedlicher Schmutzwäsche an. Neben Bettwäsche oder Handtüchern schlagen vor allem die Kleidungsstücke der gesamten Familie zu Buche. Dies kann in den Wintermonaten zur Herausforderung werden, weil die Menge größer sein kann als im Sommer. Die Kleidung ist dicker, außerdem bevorzugen viele den beliebten Zwiebellook.

Wenn die kuschelige Jahreszeit beginnt, haben viele Menschen ein erhöhtes Bedürfnis nach wohligen Düften oder einer sauberen Umgebung. Dann fällt es umso mehr auf, wenn die Kuscheldecke oder der Pullover nach der Reinigung muffig riechen. Zahlreiche Menschen sind im Herbst und Winter besonders geruchsempfindlich, weil das Leben überwiegend in geschlossenen Räumen stattfindet.

Die Nutzung des Wohnzimmers zum Aufhängen von Hosen und Blusen ist häufig nicht sinnvoll, weil die durchnässten Textilien die Feuchtigkeit in den Räumen erhöhen. Schlimmstenfalls droht eine Schimmelbildung, die für die Bausubstanz sowie die Gesundheit von Menschen extrem gefährlich ist. Zudem sind die lästigen Sporen nur sehr schwer oder überhaupt nicht zu entfernen.

Kannst du deine Wäsche im Winter draußen trocknen?

Häufig scheuen Verbraucher*innen bei frostigen Temperaturen die Möglichkeit, ihre feuchten Handtücher oder Shirts draußen aufzuhängen. Gerade bei leichten Minusgraden trocknet die Wäsche dort aber besonders gut, weil die Luft extrem feuchtigkeitsarm ist. Doch wie lässt sich dieses Phänomen erklären?

Das Zauberwort hierfür heißt Sublimation. Der Begriff bedeutet, dass sich das Wasser in einen gasförmigen Zustand verwandelt, ohne zuvor flüssig zu werden. Bestimmt ist dir das eindrucksvolle Ereignis bereits aus dem Alltag bekannt, wenn beispielsweise Lebensmittel zu dampfen beginnen, sobald du sie aus dem Gefrierschrank nimmst.

Ein weiterer Vorteil der Wintertrocknung ist die Tatsache, dass die Wäsche danach angenehm und frisch riecht. Hänge sie hierzu breitflächig auf, damit die Nässe gut entweichen kann. Zudem solltest du darauf achten, etwas Abstand zwischen den einzelnen Teilen einzuhalten.

Wie kannst du deine Wäsche trocknen, wenn es draußen mild ist?

Du solltest bei deiner wöchentlichen Wäschezeremonie berücksichtigen, dass ein Trocknungsprozess an der frischen Luft nur bei Frost funktioniert. Liegen die Temperaturen über dem Gefrierpunkt, ist die Umgebungsluft feuchter und die Wäsche trocknet schlecht oder bleibt schlimmstenfalls klamm. Wie kannst du in diesem Fall deine Kleidungsstücke am besten trocknen, ohne den Wäschetrockner zu benutzen?

Zwar ist die Option, die Wäsche in den Innenräumen aufzuhängen - wie bereits eingangs erwähnt - nicht die beste Wahl, weil sich die Feuchtigkeit in den Zimmern niederschlägt. Doch was bleibt dir anderes übrig, wenn die Außentemperaturen nicht sinken? Bei Beachtung einiger Grundsätze kannst du auch im Winter deine Shirts im Wohnzimmer auf die Leine hängen.

Schleudere deine Wäsche zunächst sehr gut in der Maschine aus. Die modernen Geräte verfügen über ein leistungsfähiges Schleuderprogramm, das bei einigen Modellen individuell eingestellt werden kann. Achte beim Aufhängen darauf, nicht mehrere Kleidungsstücke übereinander zu hängen, damit die einzelnen Teile möglichst schnell durchtrocknen können. Denke daran, regelmäßig zu lüften. Hast du das Gefühl, dass das Raumklima feuchter ist als sonst, solltest du bei Bedarf häufiger die Fenster öffnen. Expert*innen raten zu energiesparendem Stoßlüften. Alternativ kannst du einen Luftentfeuchter aufstellen.

