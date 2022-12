"Gutes Essen macht glücklich" ist eine Aussage, die du sicher schon oft gehört hast; besonders nach dem eigenen Lieblingsgericht fühlt man sich meist so richtig wohl.

Die Edith Cowan University (ECU) führte in diesem Zusammenhang eine Studie durch und stellte fest, wie ein einfacher Essens-Trick glücklicher machen kann.

Grundlagen der Studie: Macht gutes Essen glücklich?

Für jeden Menschen gibt es eine andere Methode, wie er sich wohler fühlen kann. Während es für die einen Entspannungsmethoden wie Yoga oder Meditation sind, setzen andere auf Sport, Malen oder Gesprächen mit Freund*innen. Doch nicht selten kommt es vor, dass sich Menschen nach einem leckeren Essen rundum wohlfühlen.

Aus der Annahme heraus, dass gutes Essen glücklich macht, leitete die Edith Cowan University (ECU) eine Studie ein, die belegen sollte, dass es einen Zusammenhang zwischen gutem Essen und unserer mentalen Gesundheit gibt.

Insgesamt nahmen 657 Menschen an der Studie teil und unterzogen sich jeweils einem siebenwöchigen Kochkurs, in dem es um die Zubereitung von gesundem Essen ging. Nach Abschluss des Kochkurses wurde untersucht, inwiefern sich die Teilnahme an dem Programm auf die generelle, aber auch die mentale Gesundheit und die subjektive Vitalität auswirkt. Unter dem Begriff "subjektive Vitalität" fallen unter anderem die empfundene Energie, die Leistungsbereitschaft und die Lebensfreude.

Selbst kochen: So soll gutes Essen noch glücklicher machen

Die Resultate waren beeindruckend: Die Teilnehmer*innen hatten nicht nur ein höheres Selbstbewusstsein, wenn es um das Kochen im Allgemeinen ging, sondern eigneten sich sogar neue und gesunde Essgewohnheiten im Alltag an. In allen drei Bereichen, die im Anschluss an die Studie untersucht wurden, konnten bei den Proband*innen positive Effekte festgestellt werden: sowohl in der generellen, aber auch der mentalen Gesundheit und der subjektiven Vitalität.

Die Studie zeigte, dass gesundes Essen dir langfristig guttut. CC0 / Pixabay / Pexels +1 Bild

Grundlegend zeigt die Studie also auf, dass es einen Zusammenhang zwischen der Gesundheit und gesundem Essen gibt. Signifikant für eine Verbesserung der Ernährung ist nicht nur das gesunde Kochen, sondern auch das Kochen daheim - was das gute Gefühl nochmals verstärkt. Eine solche Ernährungsverbesserung stelle laut den Forscher*innen auch eine Möglichkeit dar, gegen psychische Probleme, Fettleibigkeit und andere metabolischen Gesundheitsstörungen vorzugehen.

Wie viel Zeit dabei in das Kochen investiert wird und wie qualitativ hochwertig die verwendeten Zutaten sind, ist dabei weniger relevant. Es geht eher darum, sich bewusst dem gesunden Kochen zuzuwenden und sich selbst etwas Gutes damit zu tun; beispielsweise kann es auch schon einen großen Effekt haben, mehr Obst und Gemüse zu essen.

Fazit der Studie

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass sich eine gesündere Ernährung zu Hause umsetzen lässt und dabei positive Auswirkung auf deine körperliche und mentale Gesundheit haben kann. Die Frage, wie Essen nun glücklicher machen kann, lässt sich einfach beantworten: Frisch, gesund und mit viel Spaß zu Hause kochen.