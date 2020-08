Einfach runterspülen? Was nicht in der Toilette entsorgt werden darf

Durchschnittlich verbraucht jeder Deutsche täglich 120 Liter Wasser, egal ob zum Duschen, Kochen oder für den Toilettengang, das meiste hiervon landet allerdings im Abwasser. Dieses fließt durch die Kanalisation in die Klärwerke, wo es mit großem Aufwand gereinigt wird und anschließend wieder ins Grundwasser kommt.

Dabei ist Abwasser nicht gleich Abwasser. So hat das Schmutzwasser eines Waschgangs einen ganz anderen Grad der Verschmutzung als beispielsweise Toilettenwasser. Unterteilt werden die Verschmutzungen in "Schwarzwasser", "Grauwasser" und "Regenwasser". Je dunkler die Bezeichnung, desto stärker ist das Wasser in der Regel verschmutzt.

Die Toilette ist kein Mülleimer: Abwasser-Reinigung ist teuer - am Ende zahlt der Verbraucher

Die Toilette ist kein Mülleimer, das sollte vielen Leuten bewusst sein. Dennoch gelangen viel zu viele Abfälle in die Kläranlagen, welche hier eigentlich nichts verloren haben. Die Reinigung des Abwassers verursacht natürlich Kosten, welche der Verbraucher am Ende über den Wasserpreis selbst tragen muss. Je mehr Müll also in unser Abwassersystem eintritt, um so aufwendiger wird die Reinigung und um so höher werden die Preise für Wasser. Landet das Abwasser aufgrund von Müll nicht direkt im Klärwerk, sondern führt auch noch zu Verstopfungen im Rohrsystem, so entstehen zusätzlich Probleme in den Pumpwerken und es entstehen noch höhere Kosten.

Klar ist also: Um das Grundwasser nicht dauerhaft zu verunreinigen, sollten Verbraucher auf verschiedene Dinge achten. Vor allem bei der Frage, was in der Toilette heruntergespült werden darf.

Das alles gehört nicht in die Toilette

Arzneimittel dürfen auf gar keinen Fall in die Toilette geschmissen werden. Generell dürfen Medikamente, wie Antibiotika, Hustensäfte, Tropfen oder ähnliches niemals in das Wassersystem gelangen. Diese Mittel können in der Kläranlage nicht richtig abgebaut werden und würden unser Grundwassersystem sehr belasten. Geben Sie Ihre übrig gebliebenen Arzneien wenn möglich in der Apotheke zurück.





Weitere Tipps zum Entsorgen von Restmüll, Verpackungsmüll, Biomüll oder Altpapier, finden Sie hier.

Um mehr Aufmerksamkeit für die steigenden Müllmengen in deutschen Abwasserkanälen zu erreichen, hat auch der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) über die Toilettennutzung aufgeklärt.