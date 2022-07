So kommt der Kalk in den Duschkopf

Wie kalkhaltig ist dein Wasser?

Duschkopf entkalken in wenigen Schritten

Die Alternative: Der Gefrierbeutel-Trick

Was du gegen Kalk tun kannst

Kalk, genauer gesagt Calciumcarbonat, ist eine chemische Verbindung aus den Elementen Calcium, Kohlenstoff und Sauerstoff. In das Leitungswasser gelangt Kalk über das Grundwasser. Das in verschiedenen Bodenschichten versickernde Regenwasser nimmt auf natürlichem Wege unterschiedliche Stoffe auf. Insbesondere kalkhaltige Gesteinsschichten sind dafür verantwortlich, dass das Wasser auf seinem Weg ins Grundwasser Kalk aufnimmt und weitertransportiert.

So misst du den Kalk in deinem Wasser

Vielleicht hast du es schon mal gehört: Der Kalkgehalt im Wasser wird auch als Wasserhärte oder Härtegrad bezeichnet. Die entsprechende Messeinheit lautet "dH" (Grad deutscher Härte). Es gibt die drei Härtegrade weich, mittel und hart. Weiches Wasser enthält wenig, hartes Wasser viel Kalk.

Wie weich bzw. hart dein Leitungswasser kannst du einfach herausbekommen. Ganz einfach und schnell hilft der Blick ins Internet. Dein Wasserversorger, üblicherweise sind das die Stadt-, Kreiswerke oder Wasserwerke, hat dort üblicherweise Tabellen für deine Region, aus denen du den Härtegrad ablesen kannst.

Du kannst dir auch sog. Wasserhärte-Tests besorgen. Teststreifen funktionieren z.B. ganz einfach: Etwas Leitungswasser auf den Teststreifen träufeln und abwarten, welche Färbung sich abzeichnet. Anhand einer dem Test beiliegenden Tabelle kannst das Ergebnis schnell ablesen. Von 0 bis 7 Grad dH spricht man von weichem Wasser, ab 14 dH von hartem Wasser.

Duschkopf entkalken in wenigen Schritten

Verkalkte Dusche Joachim Tiefenthal +1 Bild

Moderne Duschköpfe versprechen luxuriöse Wellness-Gefühle. Modelle wie z.B. "Regendusche" lassen Wasser angenehm auf deinen Körper perlen. Wenn sich dieser versprochene Moment der Entspannung nicht mehr ganz so einstellt, kann das womöglich daran liegen, dass Kalk die feinen Düsen deines Duschkopfes verstopft hat. Statt eines perlenden Wassererlebnisses tropft dort dann nur noch vereinzelt Wasser heraus. Dabei ist es völlig normal, dass sich die winzig kleinen Kalkteilchen mit der Zeit im Duschkopf ansammeln und diesen langsam zusetzen.

Eine gute Nachricht zu Beginn: Um deinen Duschkopf zu entkalken, brauchst du keinen teuren oder speziellen Reiniger. Einfache Hausmittel genügen hier völlig. So kannst du vorgehen:

Montiere den Duschkopf ab. Üblicherweise trennst du die Brause vom Schlauch, in dem du sie im Uhrzeigersinn abdrehst. Es könnte natürlich sein, dass sich auch hier Kalk festgesetzt hat. Dann nimm am besten eine Zange zur Hilfe. Etwas Vorsicht ist geboten, damit das empfindliche Chrom keine Kratzer abbekommt.

Üblicherweise trennst du die Brause vom Schlauch, in dem du sie im Uhrzeigersinn abdrehst. Es könnte natürlich sein, dass sich auch hier Kalk festgesetzt hat. Dann nimm am besten eine Zange zur Hilfe. Etwas Vorsicht ist geboten, damit das empfindliche Chrom keine Kratzer abbekommt. Mit einer alten (am besten weichen) Zahnbürste löst du dann Kalk und Schmutz vom Duschkopf. Reibe dazu vorsichtig mit kreisenden Bewegungen zwischen den Düsen entlang. Die empfindlichen Düsen selbst solltest du besser nicht mit den Borsten reinigen. Hierbei könntest du diese beschädigen.

vom Duschkopf. Reibe dazu vorsichtig mit kreisenden Bewegungen zwischen den Düsen entlang. Die empfindlichen Düsen selbst solltest du besser nicht mit den Borsten reinigen. Hierbei könntest du diese beschädigen. Die Düsen befreist du von Kalk, in dem du den Duschkopf in warmen Essigwasser einweichst . Einfach den Duschkopf in einen passenden Behälter legen, sodass dieser vollständig mit der Essiglösung bedeckt wird. Damit die säureempfindliche Gummi- und Plastikteile nicht leiden, verdünnst du den Essig mit warmen Wasser. Nach dem Einweichen, z.B. über Nacht, solltest du den Duschkopf, bevor du ihn wieder anschließt, unter fließendem Wasser gründlich abspülen.

. Einfach den Duschkopf in einen passenden Behälter legen, sodass dieser vollständig mit der Essiglösung bedeckt wird. Damit die säureempfindliche Gummi- und Plastikteile nicht leiden, mit warmen Wasser. Nach dem Einweichen, z.B. über Nacht, solltest du den Duschkopf, bevor du ihn wieder anschließt, unter fließendem Wasser gründlich abspülen. Wenn du den Duschkopf wieder angeschraubt hast, lasse einige Sekunden möglichst heißes Wasser durchlaufen. So verschwinden auch die letzten Rückstände.

Die Alternative: Der Gefrierbeutel-Trick

Wenn du dich nicht traust, den Duschkopf abzumontieren oder du ihn gar nicht lösen kannst, kannst du es mit dem Gefrierbeutel-Trick versuchen: Dazu füllst du entweder einen handelsüblichen Gefrierbeutel oder aber eine kleinere Plastiktüte mit Essigwasser. Steck dann den Duschkopf in die Tüte und verschließe diese fest mit einem Gummiband. Klar: Die Tüte mit Duschkopf solltest du so aufstellen und verschließen, dass sie nicht umfällt und ausläuft. Kleiner Tipp: Hänge die verschlossene Tüte mit dem Duschkopf einfach in der Dusche auf. Der Umwelt zuliebe empfiehlt sich aber die Variante, die Brause abzudrehen und in einem passenden Behälter einzuweichen.

Was du gegen Kalk tun kannst

Wenn du in einer Region mit sehr hartem Wasser wohnst, kannst du dir überlegen, ob du etwas dagegen unternehmen möchtest. Grundsätzlich ist kalkhaltiges Wasser weder gefährlich noch gesundheitsschädlich. Allerdings leidet ja nicht nur dein Duschkopf, sondern auch deine Kaffeemaschine, deine Waschmaschine oder dein Geschirrspüler.

Wenn du in einem eigenen Haus wohnst, kannst du eine Wasserenthärtungsanlage montieren lassen. Sie funktioniert nach dem Prinzip eines Ionentauschers (vereinfacht wird Natrium gegen Calcium getauscht). Dabei strömt das Leitungswasser durch einen Behälter, der einen Ionenaustauscher enthält. Die Anlage kannst du entsprechend so einstellen, dass du i.d.R. deinen Wunschhärtegrad erreichst.

Lesetipp: Welche Pflanzen mögen kalkhaltiges Wasser beim Gießen und welche gar nicht?