Freude für Pflanzen: Düngen mit Bier

Bier als Politur für Möbel

Kaffeeflecken mit Bier entfernen

Bier kannst du nicht nur trinken - es kann dir auch im Haushalt helfen. Wenn du lieber ab und an Bier trinkst, anstatt deinen grünen Daumen zu trainieren, dann nützt der erste Tipp nicht nur dir, sondern hilft auch deinen Zimmerpflanzen. Dazu sammelst du Bierreste am besten in einer verschließbaren Wasserflasche (dann riecht es nicht so). Wenn deine Pflanzen Wasser brauchen, schüttest du einfach etwas von dem Bier dazu. So kannst du etwa einmal im Monat ohne großen Aufwand preiswert düngen. Der Trick funktioniert natürlich nicht nur bei Zimmerpflanzen, sondern auch bei Gartenpflanzen. Aber Achtung: das Bier muss richtig abgestanden sein. Kohlensäure und Restalkohol tun deinen Pflanzen nicht gut und können ihnen sogar schaden.

Alles glänzt: Bier als Möbelpolitur

Vielleicht siehst du es jetzt auch als pure Verschwendung an. Aber Bier eignet sich nicht nur als Durstlöscher am Feierabend, sondern funktioniert auch bestens als Möbelpolitur.

Hast du vielleicht ein schönes altes Holzmöbel in deiner Wohnung? Einen alten Holztisch? Eine Kommode? Dann poliere es einfach hin und wieder mit etwas Bier.

Dazu gibst du nur einen kleinen Schluck auf einen weichen Baumwoll-Lampen und gehst damit sanft über das Möbel. Schon glänzt das gute Stück wieder. Wir alle können beim Putzen auch Fehler machen und zum Beispiel Oberflächen von Möbeln eher schädigen, als sie sorgsam zu reinigen. Diese Fehler haben alle schon einmal beim Putzen gemacht.

Kaffeeflecken: Mit Bier ist der Fleck schnell weg

Mit Bier kannst du hervorragend Oberflächen reinigen - besonders Kaffeeflecken lassen sich mithilfe von Bier sehr gut beseitigen. Wenn du zum Beispiel Kaffee auf dem Teppich verschüttest hast, gießt du einfach etwas Bier auf die entsprechende Stelle und lässt es kurz einziehen.

Nach ein paar Minuten wischst du vorsichtig mit einem Schwamm darüber. Bei hartnäckigen Flecken wiederholst du das Prozedere mehrmals, bis der Fleck weg ist. Um den Biergeruch zu neutralisieren, abschießend noch mit etwas klarem Wasser nachwischen - fertig.

