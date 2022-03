Dokumententasche für den Notfall: Das gehört rein

wertvolle Tipps vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Originale und Kopien der wichtigsten Dokumente: u.a. Personalausweis, Geburtsurkunde, Verträge

Katastrophen und Notfälle sind vielfältig: Egal, ob du von einem Brand oder Hochwasser betroffen bist - im Zweifelsfall verlierst du Hab und Gut und damit auch wichtige Dokumente. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät deshalb dazu, eine Dokumententasche zu packen, die du stets griffbereit hast. Hierin bewahrst du alle relevanten Dokumente, wie etwa deine Geburtsurkunde, auf und hast sie im Notfall sofort zur Hand. Lese-Tipp: Welche Notfall-Vorräte du zu Hause haben solltest und was die Bundesregierung rät, erfährst du in unserem Artikel.

Dokumententasche für den Notfall: Das rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät dazu, sich frühzeitig Gedanken zu machen, welche Dokumente relevant sind und welche nicht. Die wichtigen Dokumente sollten alle beisammen in einer Tasche aufbewahrt werden, die idealerweise an einem Platz verwahrt wird, der möglichst immer zugänglich ist. Zudem sollten alle Familienmitglieder wissen, wo diese Tasche aufbewahrt wird, damit diese im Notfall ganz sicher mitgenommen wird.

Ein wichtiger Tipp ist außerdem, Kopien der Dokumente anzufertigen und diese bei Verwandten und Freunden aufzubewahren. Das ist zumindest ein Notnagel, falls die Original-Dokumente doch nicht mehr gerettet werden können. Eine echte Empfehlung sind zudem wasserdichte und feuerfeste Dokumententaschen*: Diese sorgen dafür, dass deine wichtigen Dokumente auch Feuer und Hochwasser überleben.

Lese-Empfehlung: Lampen, die auch ohne Strom aus der Leitung funktionieren - unsere Tipps zu den besten Leuchten mit Kurbel und Solar erfährst du in unserem Artikel.

Dokumententasche für den Notfall: Das gehört rein

Einige wichtige Dokumente sollten unbedingt als Original in die Dokumententasche gepackt werden. Dazu zählen Familienurkunden, wie etwa Geburtsurkunden, sowie Heirats- und Sterbeurkunden oder auch ein Stammbuch.

Manche Dokumente sollten zwar im Original vorliegen, aber auch Kopien sind in Ordnung. Darunter fallen alle wichtigen Bank-Dokumente, beispielsweise Kontoverträge, Sparbücher, Wertpapiere, Aktien oder Versicherungspolicen. Zu den Dokumenten, die in Bezug zu deinem Beruf stehen, zählen Einkommens- und Einkommenssteuerbescheide sowie Renten- und Pensionsbescheide. Außerdem solltest du auch sämtliche Nachweise über deine Qualifikationen in Sicherheit bringen: Unter diese Zeugnisse fallen Schulzeugnisse, wie auch Hochschulzeugnisse und Nachweise über Zusatzqualifikationen. Ebenfalls in die Dokumententasche solltest du zudem alle Verträge, beispielsweise Mietverträge oder Leasingverträge und auch Vollmachten, Patientenverfügungen und Testamente packen. Gut zu wissen: Wie du bei einem Strom- oder Gasausfall vorgehst, verraten wir dir in unserem Artikel.

Als bloße Kopien genügen Personalausweis, Führerschein, Fahrzeugpapiere und eventuell der Reisepass - die Originale solltest du die meiste Zeit bei dir tragen, zum Beispiel in deinem Portemonnaie. Auch Änderungsbescheide für empfangene Leistungen, Grundbuchauszüge und Zahlungen von Versicherungsprämien (vor allem von der Rentenversicherung) sollten einen Platz in der Dokumenten-Notfall-Tasche finden. Hinzu kommen Kopien von Meldenachweisen an Arbeitsämter und Bescheide der Agentur für Arbeit, Rechnungen, mit denen du offene Zahlungsansprüche nachweisen kannst, Mitglieds- oder Beitragsbücher von Verbänden und Vereinen sowie dein Impfbuch. Ebenfalls interessant: Welche Dinge du im Katastrophenfall benötigst und was unbedingt in deinen Notfallrucksack gehört, erfährst du in unserem Artikel.

Fazit: Dokumententasche für den Notfall packen - das gehört rein

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt zahlreiche Empfehlungen, was im Falle einer Katastrophe zu tun ist und wie es sich angemessen auf den Notfall vorbereiten lässt.

Unter anderem sollten unbedingt die wichtigsten Dokumente in Sicherheit gebracht werden. Deshalb solltest du dir eine Dokumententasche zulegen, in denen Originale und Kopien aller wichtigen Dokumente aufbewahrt werden können. Im Katastrophenfall kann diese dann schnell geschnappt und in Sicherheit gebracht werden.

Zum Weiterlesen: Der LifeStraw-Wasserfilter sorgt für reines Wasser in Notfallsituationen - was der Wunder-Strohhalm kann, erfährst du in unserem Artikel.