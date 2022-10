Was darf nicht in den Abfluss?

Warum sollten diese Dinge nicht hineingeschüttet werden?

Welche Folgen hat es?

Wie wird es dann richtig entsorgt?

Es scheint so leicht: einfach ins Waschbecken oder in die Toilette kippen, Wasser hinterher und weg ist es. Doch es gibt Dinge, die solltest du nicht einfach so in den Abfluss schütten. Welche sind das und weshalb gehören sie nicht in den Abfluss?

Dinge, die nicht in den Abfluss gehören

Die Toilette oder der Abfluss werden oft als Müllschlucker missbraucht. Doch nicht alles, was du dort hinunterspülen kannst, darf oder soll dort hinein. Die Folgen können unterschiedlich sein. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für dich selber.

Doch welche Abfälle gehören nicht in den Abfluss?

Essensreste . Genau wie sonstige Küchenabfälle haben sie dort nichts verloren. Zum einen kann sich das Fett, welches sich darin befindet, mit der Zeit ablagern und die Rohre im Haus verstopfen . Ein schönes Beispiel dafür ist Reis. Dieser quillt im Rohr auf und kann es auf Dauer verstopfen. Ebenso Mehl oder Kaffeesatz. Außerdem werden durch Essensreste die Abwasseranlagen stark verschmutzt, was zu höheren Kosten führt. Zum anderen können sie auch Ratten anlocken. Und die möchtest du nicht unbedingt im Haus haben. Essensreste gehören also entweder in die Bio-Tonne oder den Hausmüll.

Was noch alles nicht in den Abfluss gehört

Der "Pümpel" hilft bei leichten Rohrverstopfungen. Von Frank C. Müller - Eigenes Werk, CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20996745 +2 Bilder

Farben , Lacke und Chemikalien. Es sollte eigentlich klar sein: Farbe gehört nicht in den Abfluss. Durch die Chemikalien können sowohl die Abwassersysteme Schaden nehmen als auch die Mikroorganismen, welche in den Kläranlagen zum Einsatz kommen. Diese sind im sogenannten Belebtschlammbecken im Einsatz und bauen dort biologisch Schadstoffe ab. Lösungsmittel, Farben und Lacke gehören in den Sondermüll , oft werden über die Gemeinden Schadstoffsammlungen angeboten, wo du kostenfrei diese Dinge abgeben kannst. Auch der Wertstoffhof nimmt sie an. Ein Problem sind Putzmittel . Hier kannst du nur versuchen, möglichst biologisch abbaubare Produkte zu verwenden.

. Auch diese gehören in den Restmüll. Solltest du Stoffwindeln benutzen, so kannst du das "große Geschäft" in der Toilette hinunterspülen. Die Windel selber, sollte sie dann irgendwann nicht mehr benutzbar sein, gehört in die Restmülltonne. Kosmetik: Abgelaufener oder nicht mehr benutzbarer Nagellack, Nagellackentferner und alles, was dazu gehört wie Abschminktücher oder feuchte Reinigungstücher gehören nicht in den Abfluss. Die Chemikalien in der Kosmetik führen ähnlich wie bei Lacken zu Problemen in der Kläranlage, die Tücher können zu Rohrverstopfungen führen. Wie du Nagellack richtig entsorgst, kannst du hier nachlesen.

Fazit: Wie kannst du vorbeugen?

Selbst wenn du äußerst gewissenhaft bist, es wird immer wieder geschehen, dass dir Dinge in den Abfluss fallen, die dort nicht hineingehören. Mit einigen kleinen Tricks kannst du jedoch vorbeugen und dir so auch möglicherweise teure Reparaturen ersparen: