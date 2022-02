Von der ICD-10 zur ICD-11

Änderungen in der ICD-11

Die ICD ist ein Codierungssystem, dass im heutigen Gesundheitswesen nicht mehr wegzudenken ist. Mit der ICD-11 wurde nun eine Revision des ICD-10 Systems eingeführt, welche in Zukunft den Vorgänger vollständig ersetzen soll.

Der Weg von der ICD-10 zur ICD-11

Die Abkürzung "ICD" steht für "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems". Es handelt sich dabei also um eine internationale Klassifikation aller Krankheiten und der damit verbundenen Gesundheitsprobleme. Ihren Ursprung hat die ICD bereits im Jahr 1853: Statistiker*innen forderten auf dem ersten Internationalen Statistischem Kongress in Brüssel internationale, einheitliche Bezeichnungen für Todesursachen. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Verzeichnis von einem Todesursachenverzeichnis (bekannt als ILCD) zu einem Verzeichnis allgemeiner Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen. Es bekam anschließend auch den Namen ICD, welcher heute noch verwendet wird. Das Klassifikationssystem wird jährlich überarbeitet: Die endgültige Fassung der ICD-10 für das Jahr 2021 wurde vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erst am 10. März 2021 erneuert; doch schon am ersten Januar 2022 trat die ICD-11 in Kraft. Grund für die Überarbeitungen sind vor allem die Aufnahme neuer Krankheitsbilder und der grundlegende Wandel medizinischer Standards.

Das Grundsystem der ICD-11 ist simpel: Es folgt dem System des sogenannten "Cluster-Codings". Dies bedeutet, dass es wenige Basiscodes gibt, welche im Anschluss jedoch durch weitere Codes spezifiziert werden können. Im ICD-10 war dies noch anders: Ein Code für eine Krankheit bestand aus möglichst vielen präkombinierten Codes. Bereits im Jahr 2019 stellte die World Health Organisation (WHO) die ICD-11 vor. Sie stammt aus einer Zusammenarbeit von 96 Mitgliedsstaaten, die als gemeinsames Ziel mehr Struktur sowie neue Methoden für das Medizinwesen zu kreieren suchten.

Damit die ICD-11 ideal in das internationale Gesundheitswesen integriert werden kann, ist es wichtig, dass alle betroffenen Systeme sich frühestmöglich mit den Neuerungen auseinandersetzen. Nur so kann die Integration des Systems der ICD-11 gelingen.

Diese Änderungen bringt die ICD-11 mit sich

Die ICD-11 ist ein international geltendes Prinzip zur Klassifikation von Krankheiten. CC0 / Pixabay / insspirito

Die ICD ist weltweit für die Dokumentation und Kommunikation medizinischer Inhalte unerlässlich. Bei der ICD-11 gibt es zahlreiche neue Diagnosen, die vorher noch nicht durch einen Code festgelegt waren; dazu zählen beispielsweise die Computerspielsucht (6C50.0), zwanghaftes Sexualverhalten (6C72) oder selektiver Mutismus (6B06). Auch das Burn-Out-Syndrom wird in der ICD-11 genauer definiert als zuvor. Dadurch wird die gesellschaftliche Relevanz mancher Diagnosen mehr abgebildet. Durch die Möglichkeit, bestimmte Krankheiten nun klarer zu fassen, ist es wahrscheinlich, dass sie eine höhere Aufmerksamkeit bekommen. Dies kann im Folgeschluss zu besseren und spezifischeren Therapiemöglichkeiten führen.

Zudem ist klar erkennbar, dass die ICD-11 auch im Punkt der Digitalisierung der Vorgängerversion voraus ist: Während die ICD-10 noch ein gedrucktes Nachschlagewerk war, wurde die ICD-11 digital konzipiert und erstellt. Damit wird nicht nur ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung der Digitalisierung gemacht, sondern es wird auch für die Arbeiter*innen im Gesundheitswesen einfacher und schneller, die Codes zu erstellen.

Dass der Umstieg auf das neue System nicht sofort vollständig geschehen kann, ist nachvollziehbar. Dennoch verfolgt die WHO das Ziel, bis 2027 zumindest alle Todesursachen ausschließlich nach der ICD-11 zu codieren. Wie lange es dauern wird, bis in Deutschland die ICD-11 auch vollständig zum Codieren von Krankheiten und Verletzungen eingesetzt wird, ist derzeit aber noch unvorhersehbar. Jedoch wurden bisher bereits um die 80 Prozent aller ICD-11 Einträge übersetzt.