Die ersten Jeans waren Arbeitshosen

Erfunden wurde aufgesetzte die kleine Tasche von Levi Strauss

Dazu kannst du die Tasche heute nutzen

Die rätselhafte Miniatur-Tasche war bereits Teil der allerersten Jeans. Diese hatte ursprünglich nur vier Taschen, eine hinten, zwei vorne und eben die kleine.

Eine Hose für Goldgräber und Cowboys

Wer wissen will, was es mit der kleinen Tasche auf der Jeans auf sich hat, muss einen Blick weit zurück in die Textilgeschichte werfen: 1873 entwarf der Stoffhändler Levi Strauss die Jeans als robuste Arbeitskleidung für Goldgräber in San Francisco. Schon bald wurden die praktischen Beinkleider auch von Cowboys, Farmern, Holzfällern und Soldaten getragen. Waren die ersten noch aus braunem Segeltuch genäht, verwendete man später neue Baumwollstoffe aus Frankreich - sogenanntes "Denim". Das neue Baumwollgewebe war mit Indigoblau gefärbt. Levi Strauss' Partner, der Schneider Jacob Davis, verstärkte die Ecken der Hosen mit Nieten. So wurden sie noch stabiler und sahen schon etwa so aus, wie du sie heute kennst.

Weil die Jeans bei der Arbeit vor allem praktisch sein sollten, hatten sie große Taschen für Werkzeuge. Auf einer dieser Taschen war jedoch noch eine kleinere aufgesetzt. In ihr konnten die Männer ihre Taschenuhren aufbewahren, die man damals üblicherweise an einer Kette bei sich trug.

Strauß nannte die kleine Tasche darum "watch pocket". Später wurden in ihr auch Münzen verstaut - was ihr dann den Namen "coin pocket" eintrug.

Das passt heute in die kleine Jeans-Tasche

Heute haben Jeans meist fünf Taschen. Die fünfte, die vorn rechts aufgesetzt ist, ist etwas kleiner als früher. Eine Taschenuhr passt nicht mehr rein. Doch die trägt heute auch kaum mehr jemand. Ist die Mini-Tasche an der Jeans also heute nur noch Deko? Was könntest du - außer Münzen - noch darin verstauen? Einen Chip für den Einkaufswagen, eine Fahrkarte, ein Feuerzeug, einen einzelnen Schlüssel, einen Lippenstift, Büroklammern, ein Taschentuch, ein Tampon, ein Kondom, ein Bonbon, deinen USB-Stick... Aber vergiss bloß nicht, alles vor der nächsten Wäsche wieder herauszufummeln.

Kurz und gut: Die fünfte Jeanstasche ist vergleichbar mit den Informationen, die du hier gerade gelesen hast: Nicht allzu nützlich. Aber eine unterhaltsame Nebensache.

Apropos: Levi Strauss stammte ursprünglich aus Buttenheim im oberfränkischen Landkreis Bamberg. So gesehen ist die Jeans irgendwie auch eine fränkische Erfindung, oder?