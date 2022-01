Buch-Highlights im Januar: Das sind die besten Bücher

unter den Top-10 : Ratgeber, Romane, Klassiker

: deshalb sind diese Bücher so lesens- und empfehlenswert

Falls du gerade auf der Suche nach Lesestoff bist, haben wir genau das richtige für dich: Unter den Top-10 der Buch-Bestseller von Amazon* finden sich großartige Bücher, die zurecht absolute Lese-Empfehlungen sind. Neben fantastischen Romanen erwarten dich hilfreiche Ratgeber zu brandaktuellen Themen, sowie Klassiker und ein echter Kinderbuch-Tipp. Wir stellen dir zehn der aktuell besten und beliebtesten Bücher vor und verraten dir, was diese so lesenswert macht. Lass dich inspirieren - der ein oder andere Buch-Tipp, den wir für dich haben, sagt dir bestimmt zu.

Lese-Empfehlungen im Januar: Das sind unsere Buch-Tipps

Es hat einen Grund, warum die Bücher, die wir dir vorstellen, auf der Amazon-Bestenliste ganz vorne mitmischen: Sie bieten dir großartige Unterhaltung, eine echte Abwechslung von deinem Alltag und lassen dich nicht nur in spannende Roman-Welten abtauchen, sondern du kannst auch noch das ein oder andere lernen.

Buch-Highlights im Januar: Diese Themen warten unter anderem auf dich

Geld anlegen mit EFTs und Aktien - wertvolle Tipps und Hilfestellungen

Kinderbuch-Tipp: fantastische Fortsetzung von Das NEINhorn

Frieden mit sich selbst schließen und mehr Zufriedenheit erlangen mit Stephanie Stahl

Literatur-Klassiker: "Der Besuch der alten Dame"

weitere Romane, die zum Träumen einladen

Buch-Tipp #1: Das einzige Buch, das Du über Finanzen lesen solltest: Der entspannte Weg zum Vermögen von Thomas Kehl und Mona Linke

Geld durch ETFs und Aktien an der Börse anzulegen boomt - vor allem auch unter den Durchschnittsbürgern, die damit für gewöhnlich nicht viel am Hut haben. Das ist vermutlich einer der Gründe, weshalb das Buch Das einzige Buch, das Du über Finanzen lesen solltest: Der entspannte Weg zum Vermögen* ganz vorne auf der Bestseller-Liste von Amazon landet. Autor Thomas Kehl ist ehemaliger Investmentbanker und verantwortlich für den YouTube-Kanal "Finanzfluss". Er versteht es, das Thema private Geldanlage simpel an die Frau und den Mann zu bringen, unterstützt wird er dabei von der Journalistin Mona Linke. Dieses Buch passt in die Zeit und bietet dir umfangreiche Informationen, wenn du dich über das Thema Geldanlage weiterbilden möchtest.

Buch-Tipp #2: Vernichten von Michel Houellebecq

Kontroverse ist man vom französischen Autor Michel Houellebecq gewohnt: Auch sein aktuellster Roman Vernichten* ist nicht unbedingt etwas für zart besaitete Leser. Und so ist der Plot: Es geht um die französische Präsidentschaftswahl 2027 und um ein Video, das die vermeintliche Hinrichtung des Präsidentschaftskandidaten Bruno Juge zeigt. Paul Raison, Spitzenbeamter im Wirtschaftsministerium, sowie Mitarbeiter und Vertrauensperson Juges, wird damit beauftragt, die Urheber des Videos zu entlarven. Im Verlauf des Romans und im Zuge der Aufdeckungen Raisons, ereignen sich mehrere terroristische Anschläge, offenbar ohne Zusammenhang zueinander. Zudem verliert Juge die Präsidentschaftswahl. In diese Ereignisse verwoben sind die Eheprobleme Raisons, die für ein Zusammenspiel einer Geschichte von Liebe und Beziehung und Politik und Gesellschaft sorgen.

Buch-Tipp #3: Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl

Das Kind in dir muss Heimat finden* von Stefanie Stahl ist eines der Bücher, das schon seit Jahren in den Bestseller-Listen rangiert. Kein Wunder: Die Autorin gibt Hilfe zur Selbsthilfe für Probleme und Unzufriedenheiten, mit denen viele Menschen zu kämpfen haben. Dabei geht es vor allem darum, sich angenommen und geliebt zu fühlen und somit eine grundlegende Lebenszufriedenheit zu erlangen. Der Fokus hierbei liegt auf Erfahrungen, die man als Kind gemacht hat und die unsere Beziehungen zu anderen Menschen bis heute prägen. Die Lösung: Schließe Freundschaft mit deinem "inneren Kind" - das liefert laut Stahl Lösungen für viele Konflikte in deinem Leben.

Buch-Tipp #4: Vom Aufstehen: Ein Leben in Geschichten von Helga Schubert

Helga Schubert erzählt in ihrem Roman Vom Aufstehen: Ein leben in Geschichten* ihre Lebensgeschichte, die als "Fiktion und Wahrheit zugleich" betitelt wird. Schubert hat hierbei sowohl als Kind den Zweiten Weltkrieg, Flucht und den Einmarsch der Russen erlebt und überlebt, als auch das Stasi-Regime der DDR, unter dessen Beobachtung sie stand. Vor allem geht es in diesem Roman aber um Versöhnung: Sowohl mit der Mutter, mit ihrem Leben, in dem sie sich oft zur Wehr setzen musste, als auch schlussendlich mit sich selbst.

Buch-Tipp #5: Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE von Marc-Uwe Kling

Das NEINhorn* von Marc-Uwe Klingt ist mittlerweile zum absoluten Kult-Kinderbuch avanciert, nun ist der zweite Teil Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE* erhältlich und steht aktuell auf Platz 5 der Amazon-Bestseller-Liste. Im Buch trifft das NEINhorn im Dschungel auf die SchLANGEWEILE, die auf rein gar nichts Lust hat, das das NEINhorn vorschlägt. Werden die beiden dennoch zueinander finden? Das Buch eignet sich ideal zum Vorlesen, wie auch zum selbst lesen für Kinder. Es enthält neben Panorama-Ausklappseiten das "Schleiterspiel", sowie Eintragseiten zum Mitmachen. Ein toller Buch-Tipp für alle Kinder und Eltern. Besonders geeignet ist das Buch für Kinder zwischen drei und sieben Jahren. Lese-Empfehlung: Weshalb "Das NEINhorn" so extrem lesenswert ist, verraten wir dir in unserem Erfahrungsbericht.

Buch-Tipp #6: Hexenzauber, Göttinnen und weiße Magie von Ursula Karven

Dieses Buch passt zu dem Trend, dass sich viele Menschen aktuell für Spiritualität und Übersinnliche zu interessieren scheinen: Ursula Karven trifft mit Hexenzauber, Göttinnen und weiße Magie: Wie Sie alte Rituale, Bräuche und Essenzen für Ihr heutiges Leben nutzen können* einen Nerv. Im Buch thematisiert sie Rituale, die für tiefes Vertrauen und Halt in sich selbst sorgen können - gerade in den aktuellen, oftmals unsicheren Zeiten, ein brandaktuelles Thema. Die Rituale, die sie beschreibt, stammen aus verschiedenen Kulturkreisen und können auch im Alltag umgesetzt werden - egal ob alleine oder als Paar oder Familie.

Buch-Tipp #7: Das Buch, von dem du dir wünscht, deine Eltern hätten es gelesen von Philippa Perry

Die Psychotherapeutin Philippa Perry thematisiert in ihrem Bestseller Das Buch, von dem du dir wünscht, deine Eltern hätten es gelesen* die Beziehung von Eltern und Kindern. Dabei geht es vor allem um Erziehung und darum, wie wichtig es ist, negative Erfahrungen aus der Kindheit nicht an die eigenen Kinder weiterzugeben. Zudem geht es um den richtigen Umgang mit Gefühlen und schlussendlich darum, wie eine gute Erziehung gelingen kann und man eine positive Beziehung zu den eigenen Kindern aufbaut und behält.

Buch-Tipp #8: Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt

Der Klassiker ist vielen wohl als Lektüre aus dem Deutsch-Unterricht bekannt: Der Besuch der alten Dame* von Friedrich Dürrenmatt ist zwar schon über 65 Jahre alt, verliert aber dennoch nichts von seinem Reiz - was sich auch in der Bestseller-Liste von Amazon zeigt. Die großen Themen dieser Tragikkomödie: Rache und die Käuflichkeit und Illoyalität, die im Roman mit dem Angebot Claire Zachanassians einhergeht. "Der Besuch der alten Dame" ist auch heute noch interessant und lesenswert und hat nichts von seiner Qualität verloren - deshalb eine absolute Lese-Empfehlung.

Buch-Tipp #9: Bürgerliches Gesetzbuch

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)* landet ebenfalls regelmäßig unter den Buch-Bestsellern bei Amazon. Denn schließlich ist es als Bürger*in von Vorteil, sich mit seinem Recht auszukennen. Darin lassen sich alle Gesetze zum deutschen allgemeinen Privatrecht finden und zu Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen - was nicht nur für Jura-Studierende Relevanz hat. Lese-Tipp: Sind Self-Publisher schlechter als Verlags-Autoren? Mehr dazu in unserem Artikel.

Buch-Tipp #10: Der Buch-Spazierer von Carsten Sebastian Henn

Zum Schluss noch ein Roman für die Romantiker unter den Leser*innen: Der Buch-Spazierer* von Carsten Sebastian Henn handelt vom Buchhändler Carl Christian Kollhoff, der besonderen Kunden die Bücher abends nach Geschäftsschluss nach Hause bringt. Diese Personen sind für ihn so etwas wie Freunde und er wird als ihre Verbindung zur Welt beschrieben. Schließlich verliert er seinen Job und benötigt die Hilfe eines kleinen Mädchens, um neuen Mut zu finden. Ob ihm das gelingt?

Fazit: Das sind die Buch-Highlights im Januar

Diese Buch-Empfehlungen lassen dich träumen, neuen Mut finden oder auch viel Neues lernen: Unter den Buch-Highlights im Januar findest auch du passende Literatur für den dunklen und kalten Monat und für den Winter im Allgemeinen. Egal, ob du dich in Sachen Geldanlage weiterbilden möchtest, etwas über dich selbst lernen willst oder deine Zeit einfach mit einer schönen Geschichte vertreiben willst. Neben Ratgebern, findest du in unseren Empfehlungen großartige Romane und mit "Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE" sogar ein grandioses Kinderbuch. Auch ein echter Klassiker findet sich mit "Der Besuch der alten Dame" unter den aktuellen Amazon-Bestsellern.

Unser Tipp: Die Liste der Buch-Bestseller bei Amazon* wird stündlich aktualisiert. Wenn du also auf der Suche nach den brandaktuell besten Büchern bist, lohnt es sich, regelmäßig dort vorbeizuschauen.

