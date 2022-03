Die besten Trinkspiele: Looping Louie, Klattschen, Beerpong & Co.

Spiele-Klassiker und neue Trinkspiel-Ideen

ideale Eisbrecher auf Parties

Trinkspiele gehören zu manch lustiger Runde unter Freunden dazu - deshalb stellen wir dir acht der besten Trinkspiele vor. Darunter sowohl Klassiker wie Beerpong, Looping Louie oder Klattschen, aber auch moderne Karten-Trinkspiele, beispielsweise Dorfkinder oder Wer von euch...?!. Eine große Auswahl an Trinkspielen gibt es unter den Trinkspiel-Bestsellern bei Amazon* - wer auf der Suche nach einem neuen, feuchtfröhlichen Spiel ist, wird hier sicher fündig.

#1 Looping Louie

Looping Louie ist ursprünglich ein Kinderspiel - doch wird auch häufig von Erwachsenen in lustiger Runde als Trinkspiel genutzt. Das Spiel eignet sich für vier Personen, für die du ein Looping Louie-Spiel, Gläser oder Becher und natürlich alkoholischen Inhalt benötigst. Looping Louie wird in der Mitte eines Tisches platziert, die vier Spieler setzen sich vor jeweils ein Katapult. Jeder der Spieler positioniert drei Hühner-Chips auf der Stange und bekommt ein alkoholisches Getränk vor sich gestellt. Ansonsten sind die Regeln dieselben wie beim Kinderspiel, mit der Ausnahme, dass der Verlierer trinken muss. Mit weiteren Sonderregeln lässt sich das Spiel variieren.

#2 Klattschen

Ein weiteres beliebtes Trinkspiel ist Klattschen: Das Spiel besteht aus 60 Karten, die Aufgaben und Anweisungen enthalten, die die Spieler befolgen bzw. ausführen müssen. Absolut wichtig ist: Keiner der Spieler darf das Wort "trinken" benutzen, alle dürfen nur mit der linken Hand trinken und keiner darf fluchen. Wer gegen eine der Regeln verstößt, muss zur Strafe trinken (im Spiel "klattschen" genannt). In der Mitte der Runde steht zudem ein leeres Glas, in das die Mitspieler, die eine bestimmte Karte ziehen, ihre Reste kippen - und der Verlierer muss das Glas am Ende komplett austrinken.

#3 Beerpong

Beerpong ist das wohl beliebteste aller Trinkspiele: Dafür brauchst du einen Tisch (idealerweise einen Beerpongtisch*), Plastikbecher, Tischtennisbälle und Bier. Das Ziel des Spiels: Alle Becher der gegnerischen Mannschaft müssen mit einem Ball getroffen werden - jeder getroffene Becher muss vom Gegner-Team ausgetrunken werden. Die Becher werden auf der Tisch-Seite des jeweiligen Teams pyramidenförmig angeordnet und zu 1/3 mit Bier gefüllt. Die Regeln lassen sich variieren.

#4 Stadt Land Vollpfosten

Die Nummer 1 unter den Trinkspielen bei Amazon ist aktuell Stadt Land Vollpfosten. Das "wahrscheinlich vielseitigste Stadt Land Fluss aller Zeiten" macht nicht nur nüchtern Spaß, sondern sorgt auch als Trinkspiel für viele Lacher. Die Trink-Regeln hierbei können variieren, beispielsweise kann getrunken werden, wenn ein Feld von einem Spieler nicht ausgefüllt werden kann, wenn ein Spieler in einer Runde am wenigsten Punkte erreichen konnte oder wenn ein Wort eines Mitspielers von den anderen Spielern nicht für gültig erklärt wird.

#5 Jenga/Wackelturm

Ein weiteres beliebtes Trinkspiel ist Jenga, das in Deutschland auch unter dem Namen Wackelturm bekannt ist. Der Spielablauf besteht darin, die Holzklötzchen des Turms nach und nach möglichst vorsichtig zu entfernen, sodass dieser nicht umkippt. Die Klötzchen werden zudem mit Aufforderungen, wie etwa "Trink zwei" beschrieben - wer dieses Klötzchen zieht, muss der Aufforderung folgen. Die Regeln lassen sich nach Belieben variieren.

#6 Dorfkinder

Dieses Trinkspiel eignet sich vor allem für alle "Landeier". Und so funktioniert es: Der jüngste Mitspieler zieht eine Karte und liest diese laut vor. Dann wird im Uhrzeigersinn von jedem Mitspieler eine Karte gezogen - wenn auf einer Karte die Anzahl der Schlucke steht, muss diese Anzahl von demjenigen getrunken werden. Wird gegen eine der Regeln verstoßen, muss ebenfalls getrunken werden. Auch hier lassen sich die Spielregeln erweitern und nach Bedarf variieren.

#7 Pflicht oder Trinken

Pflicht oder Trinken ist an den Klassiker "Wahrheit oder Pflicht" angelehnt und eignet sich ideal für feuchtfröhliche Party-Abende. Aufgaben, die befolgt werden müssen, sind zum Beispiel, sich den ganzen Abend im Moonwalk zu bewegen oder alternativ sechs Schlucke zu trinken und weitere verrückte Aufgaben und Fragen.

#8 Wer von euch...?!

Das Spiel Wer von euch erinnert entfernt an das Trinkspiel "Wer hat noch nie" und kommt mit zahlreichen Karten, auf denen heikle Fragen stehen, die für allerlei Spaß sorgen. Die Mitspieler müssen abstimmen, auf wen aus der Runde die jeweilige Aussage am meisten zutrifft - dieser muss dann beispielsweise die Anzahl seiner Tinder-Dates in Schlucken seines Getränks offenbaren.