Die besten Fantasy-Romane bei Amazon - Top 10

lesenswerte Romane für alle Altersklassen

aktuelle Bücher aus populären Roman-Reihen

Fantasy-Romane schaffen etwas, was vielen anderen Büchern nicht gelingt: Das vollständige Eintauchen in eine fantastische Welt, die uns den Alltag komplett vergessen lässt - sozusagen eine gedankliche Auszeit von der Realität. Wir stellen die besten Fantasy-Romane aus der Amazon-Bestsellerliste vor und erklären, was diese Top 10 lesenswert macht.

Die besten Fantasy-Romane bei Amazon - Top 10

Die besten Fantasy-Romane bei Amazon sind vielfältig, häufig handelt es sich jedoch um Bände von Roman-Reihen, wie etwa aus Die Atlantis-Chroniken, die Schicksalschroniken oder die Shadowspell-Reihe.

Unter den Fantasy-Bestsellern bei Amazon finden sich Romane für alles Altersklassen: Reise zum Mittelschlund der Erde, Harry Potter und Wie ich in der Lucky-Blocks-Dimension auf Geschenksuche ging sind schöne Fantasy-Bücher für ältere Kinder und auch Jugendliche. Ein verfluchter Druide und Tochter der Tiefe richten sich an Jugendliche.

Lese-Tipp: In unserem Artikel stellen wir dir die besten Amazon-Dienste vor und verraten dir, wie du an dein Gratis-Abo von Kindle & Co. kommst.

#1 Reise zum Mittelschlund der Erde

Der Fantasy-Roman Reise zum Mittelschlund der Erde* ist erst im April erschienen und sofort auf Platz 1 der Amazon Bestseller-Liste gelandet. Der Roman des YouTubers Paluten erzählt von der gleichnamigen fiktiven Figur, die eine so ätzende Flüssigkeit erfindet, die ein Loch bis zum Mittelpunkt der Erde durchfrisst. Richtig problematisch wird das Ganze dann erst, als Edgar Junior in das Loch fällt und Paluten und seine Freunde sich aufmachen müssen, das kleine Hausschwein zu retten. Auf ihrem Weg nach unten erkunden sie die Tiefen unterhalb von Freedom, welche, anders als gedacht, zahlreiche Bewohner haben.

#2 Krone aus Asche - Die Atlantis-Chroniken

Krone aus Asche*, der dritte Teil der Atlantis-Chroniken*, ist eine echte Fantasy-Lovestory. Im Buch der Sachsen-Anhaltiner Autorin Marah Woolf geht es um Verrat, Hoffnung und Sieg, immer gemischt mit Magie und Mysterien und nicht zu vergessen einer Liebesgeschichte, die vom Verlag als "süchtig machend" beschrieben wird. Krone aus Asche ist der finale Teil der Atlantis-Chroniken, zuvor sind bereits Zepter aus Licht* und Ring aus Feuer* erschienen.

#3 Harry Potter und der Stein der Weisen

Fast 24 Jahre nach der Erstveröffentlichung in Deutschland, ist der erste Teil der Harry Potter-Reihe, Harry Potter und der Stein der Weisen*, in der Bestseller-Liste von Amazon zu finden (in der Kindle-Ausgabe). Wer die Geschichte noch nicht kennt: Der Waisenjungen Harry Potter erfährt an seinem elften Geburtstag, dass er von nun an auf die Schule für Zauberei und Hexerei, Hogwarts, gehen soll. Dort erlebt er abenteuerliche und magische Dinge und schließt tiefe Freundschaften. Wer ein Kindle Unlimited-Abo* besitzt, liest das Buch kostenfrei.

#4 Wie ich in der Lucky-Blocks-Dimension auf Geschenksuche ging: Ein Arazhul-Comic-Adventure

Auf Platz 4 ein Buch eines weiteren YouTubers: Arazhuls "Comic-Adventure" Wie ich in der Lucky-Blocks-Dimension auf Geschenksuche ging* handelt von Arazhul, Dr. Auge und Professor Nase, die von einem Schlamassel ins andere stürzen. In diesem Band muss Arazhul ein Geburtstagsgeschenk für seinen Freund Glubbux finden, was schwerer ist, als gedacht. Neben diesem Comic-Buch sind die Bände Wie ich zu jung für die Schule geworden bin*, Wie ich die Welt rettete und gleichzeitig eine 3- im Vokabeltest schrieb*, Wie ich meine Hausaufgaben im Gefängnis gemacht habe* und Wie ich in der Geisterschule nachsitzen musste* erschienen.

#5 Schicksalsruf

Schicksalsruf (Kindle-Ausgabe)* erzählt von Teresa, die das Haus ihrer Großtante in San Francisco erbt. Dort findet sie einen mysteriösen Schlüssel, der eine Tür öffnet, die sie in eine andere Welt zu bringen scheint. Bei ihrer Rückkehr hat sie nun einen treuen Begleiter: Ein kleiner Fuchs, der über Zauberkräfte verfügt. Zu dieser geheimnisvollen Fantasy-Geschichte gesellt sich eine Lovestory: Teresa ist ihrem Schulschwarm Ayden verfallen, von dem sie sich beim besten Willen nicht fernhalten kann - bis zum Tag, an dem ihr Schicksal alles verändert. In der Schicksalsreihe* sind unter anderem die Bücher Schicksalsgöttinen*, Schicksalsfeuer* und Schicksalsdunkel* erschienen - Schicksalsruf ist der erste Teil.

#6 Shadowspell

Und zauberhaft geht es weiter: Der "Urban Fantasy Bestseller" Shadowspell* handelt von einer magischen Akademie, zu der nur die Besten zugelassen werden - und die nicht alle überleben. Die Protagonistin stellt sich jedoch dem Kampf gegen Direktorin Frost und den Shadowkiller. Der Roman wird unter anderem als eine Mischung aus Harry Potter und Die Tribute von Panem beschrieben und landete in den USA - laut Verlag - bereits in den Bestsellerlisten des Wall Street Journals, der Washington Post und von USA Today. In der Shadowspell-Reihe* sind weitere Romane erschienen.

#7 Schicksalsmond

Schicksalsmond (Kindle-Version)* gehört ebenfalls zur Schicksalsreihe (siehe #5) und stellt den aktuellsten Band dar. Protagonistin Claire muss sich göttlichen Prüfungen stellen, bei denen nicht weniger als Teresas Freiheit auf dem Spiel steht. Weitere Bücher der Schicksalreihe* sind erhältlich.

#8 Ein verfluchter Druide - Chroniken einer urbanen Druidin

Der Jugend-Roman Ein verfluchter Druide* dreht sich um die urbane Druidin Fiona, der eine Chronik*, bestehend aus bislang sechs Bänden, gewidmet ist. Fiona ist taff und nimmt es problemlos mit Hexen, Drachen und Gnomen auf. In der Reihe wird Fionas Werdegang zur Druidin verfolgt, unter anderem sind die Bände Ein vergoldeter Käfig*, Ein heiliger Hain* sowie Die Rache einer Hexe* erschienen.

#9 Tochter der Tiefe

Auch Tochter der Tiefe* ist ein Jugend-Roman und aktuell in der Bestseller-Liste von Amazon vertreten. Die Buch-Reihe Die Töchter der Elemente* handelt von vier Freundinnen, die magische Fähigkeiten besitzen. Tochter der Tiefe erzählt vom Mutter-Tochter-Gespann Targa und Mira und ihrer Trennung, da es Mira zurück in die Tiefen der Ostsee zieht. Dort verstecken sich nicht nur Geheimnisse, sondern es lauern auch Gefahren.

#10 Schattenstaub - Die Wandlung

In Schattenstaub - Die Wandlung* werden die Gefährt*innen die Räuberin, der Ziegenhirte und der Pirat aufgrund von Hochverrat verhaftet und zur Hinrichtung verurteilt. Für die Verurteilten geht es jedoch nur um eines: Wie schaffen sie es rechtzeitig, das dritte Kind des Lichts zu finden, um so die Welt zu retten? In der Reihe sind außerdem die Romane Schattenstaub - Die Prüfung* sowie Schattenstaub - Die Suche* erschienen.